Hensikten var å nå flere pasienter, slik at produsenten Mundipharma kunne tjene mer penger, mener ekspert.

Her er de sentrale funnene i NRKs undersøkelse:

Den norske reklamen omtaler ikke risiko for avhengighet, som er hovedproblemet ved langvarig bruk av opioider. Dette er et alvorlig brudd på reklameregler, mener Legemiddelverket.

I stedet for å gjengi en godkjent tekst fra preparatomtalen, har Mundipharma brukt en annen tekst som tonet ned risikoen for avhengighet. Dette er et alvorlig brudd på reklamereglene, mener Legemiddelverket.

Mundipharma fokuserte på svake pasientgrupper som i stor grad har blitt avhengige av disse medisinene. Dette gjorde de for å tjene mer penger i Norge, sier smertelege og professor Petter Borchgrevink.

Strategien i Norge ligner strategien i USA. Det handler om underkommunisering av farer ved medisinen, sier rusforsker Thomas Clausen.

Dette er den harde dommen over hvordan smertemedisinen OxyContin har blitt markedsført på i Norge. Vurderingene kommer fra ulike ekspertmiljøer som NRK har fått til å studere Mundipharmas markedsføring i Norge siden starten på 2000-tallet.

Mundipharma sier til NRK at de anerkjenner at det er bekymring knyttet til hvordan medisinske opioider brukes. Selskapet sier også at de er klar over risikoen for misbruk, og at de tar dette svært alvorlig.

Men, vi er uenig i at Mundipharma med hensikt har drevet en kampanje for å villede pasienter og det medisinske miljøet, skriver Mundipharma til NRK.

Opioid-epidemien har tatt livet av om lag en halv million mennesker i USA. Også Norge opplever nå en økning i overdoser på grunn av sterke smertestillende medisiner som OxyContin.

Pårørende til unge som har dødd av opioider i USA protesterer utenfor Arthur Sackler Museum i Massachusetts i USA. Sackler er familien som eide PurduePharma, som utviklet OxyContin. Selskapet har betalt ut millionerstatninger til pårørende og lokalsamfunn som er hardt rammet av opioid-epidemien. Foto: Josh Reynolds / AP

I USA hadde legemiddelgiganten Purdue Pharma som utviklet smertemedisinen OxyContin, og eierne – den styrtrike Sackler-familien – en sentral rolle i opioid-skandalen.

Fakta om opioid Ekspandér faktaboks Opioid er fellesnemninga på stoffgruppa som verkar på opiodreseptorane i hjernen. Det vil seia at dei verkar inn på sentralnervesystemet, og kan med dette blant anna lindra smerte.

Opioid består av stoff som er direkte vunne ut frå opiumsvalmuen, som til dømes morfin og kodein, og dei som er kunstig framstilte, slik som oksykodon som er virkestoffet i smertemedisinen OxoContin. Nokre syntetiske opioid er illegale.

Dei vanlegaste rusgivande opioida blir rekna som narkotika.

Opioid har vore brukt i tusenvis av år, og er i dag framleis dei viktigaste legemidla i smertebehandling og som anestesimiddel.

Opioid som er laga og føreskrive for medisinsk bruk, er også omsette illegalt.

Opioid blir også brukte i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av opioidavhengigheit.

Dei fleste opioida verkar bedøvande og angstdempande med kvalme og forstopping som vanlege biverknadar. Høge dosar kan gjera deg sløv og euforisk.

Opioid er sterkt vanedannande, og avhengigheit kan også utviklast der opioidet er gitt som smertebehandling

Dersom ein nyttar opioid over lang tid vil ein utvikla ein toleranse for dei fleste av effektane til stoffa.

Dersom bruken av opioid blir avbrote, vil ein kunna venta abstinensar som uro, angst, irritabilitet, bein- og leddsmerter, sveitting, tåreflod, rennande nase og store pupillar. Ein kan også kunna oppleva auka blodtrykk og puls, skjelvingar, magekrampar og diaré. Kilde: OUS, Rusopplysningen, FHI

Sentralt i rettsoppgjøret mot legemiddelgiganten Purdue Pharma var den aggressive og feilaktige markedsføringen av OxyContin. Selskapet har måttet betale millioner av dollar i erstatning til etterlatte for feilaktig markedsføring, og er nå oppløst som selskap.

Markedsførte de på samme måte i Norge?

På begynnelsen av 2000-tallet etablerte Purdue Pharmas europeiske datterselskap Mundipharma seg her i Norge. Mundipharma eies i dag av medlemmer av Sackler- familien.

Hvordan gikk Mundipharma fram når OxyContin skulle lanseres på det norske markedet?

Gunnhild Holmen ved Nasjonalbiblioteket finner fram brosjyrene fra Mundipharma. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

NRK har søkt om innsyn i alt av reklamemateriell som selskapet produserte på norsk. Etter at vi fikk innsyn i brosjyrer og annet materiell, har vi bedt ulike ekspertmiljøer gå gjennom materialet. Spørsmålet vi har stilt er dette: Er det likheter mellom måten Purdue Pharma gikk fram på i USA, og hvordan datterselskapet Mundipharma gikk fram på i Norge?

Anne Kari gikk på OxyContin i sju år

Fra stuevinduet holder Anne Kari Neste oversikt over småfuglene. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Utenfor et stuevindu på Minnesund i Eidsvoll er det et yrende fugleliv. Anne Kari Neste står og kikker på småfuglene gjennom vinduet. Favoritten er stjertmeis. Matstasjonen for småfuglene skaper liv i hverdagen, som nå er ganske lys.

Men hun tenker mye på de sju årene hun gikk på OxyContin.

– Når du ser tilbake på det så er det sju år som jeg nesten har mistet. Hadde jeg kunnet fått den hjelpen jeg har nå tidligere, hadde jeg kommet mye raskere tilbake til sånn som jeg har det nå, sier hun.

Anne Kari Neste fikk for noen år siden operert inn en elektrisk stimulator innunder huden i ryggen. Nivået på strømimpulsen styrer hun fra mobilen. Dette hjelper henne mot smertene, som tidligere nesten ikke var til å holde ut.

– Det var som skikkelig tannverk, bortsett fra at det satt i foten. Når jeg satte foten ned på gulvet hadde jeg følelsen av å tråkke i en bøtte med glasskår, forklarer hun.

En av småfuglene utenfor stuevinduet til Anne Kari Neste. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Hun fikk disse smertene etter en operasjon i 2008, for en utvekst ved stortåa. Hun fikk henvisning til smerteklinikken ved Ahus, Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Hun sier de hadde en ting å tilby, og det var OxyContin.

Hun sier hun ikke fikk ikke noen advarsel med fra sykehuset om at dette kunne føre til avhengighet, og at hun burde være forsiktig.

– De sa ikke noe om det. «Prøv dette, se om det virker», sa de. Så jeg brukte jo dette fordi legene anbefalte det. Jeg hadde det veldig deilig, jeg, helt til det begynte å gjøre vondt igjen. Da fikk jeg beskjed om at da måtte jeg bare ta mer og øke dosene OxyContin.

Hun beskriver det som å gå i en døs i mange år.

– Jeg ble sløvet. Jeg hadde problemer med å stokke ordene når jeg pratet. Det flimret foran øynene.

Hun gikk på OxyContin i sju år.

– Jeg synes det er skremmende. Legene på Ahus burde jo kanskje ha visst at det var farlig, at det var avhengighetsdannende, sier Anne Kari Neste i dag.

Det er mange i Norge med liknende erfaringer som henne.

I en tykk perm har Anne Kari Neste gjemt på papirer fra da hun gikk på OxyContin og andre smertemedisiner i sju år. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Mellom 5 000 og 10. 000 mennesker i Norge har en problematisk bruk

Ny forskning viser at altfor mange i Norge går på sterke smertemedisiner som OxyContin, uten at de trenger det. Det anslås at mellom 5000 og 10.000 mennesker i Norge har en problematisk bruk, eller er i ferd med å utvikle en avhengighet av disse legemidlene.

Norske eksperter er bekymret over utviklingen i Norge, der flere bruker opioider skrevet ut av lege over lang tid. Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Ekspertene er enige i at vi ikke har amerikanske tilstander i Norge når det gjelder opioider, men det er flere utviklingstrekk som bekymrer både eksperter og myndigheter.

Totalantallet og andelen opioidbrukere i Norge har vært stabilt de siste årene, men det bekymrer forskerne at flere bruker opioider over lang tid. Forskningen viser at rundt 60.000 personer i Norge hadde vedvarende bruk av opioider i 2019.

Dette er en økning på 10.000 personer siden 2011. En stor andel av de vedvarende opioidbrukerne i Norge, benytter også andre vanedannende beroligende legemidler, som medisiner mot søvnvansker og angst.

Fakta om opioid til medisinsk bruk Ekspandér faktaboks Under følgjer ei liste over opioid som blir brukte i medisinsk behandling. Lista er ordna alfabetisk etter namnet på innhaldsstoffet. Salsnamna på dei preparata som blir selde i Noreg står i parentes. Alfentanil (Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi.

(Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi. Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske.

(Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske. Etylmorfin (Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen.

(Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen. Fentanyl (Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid.

(Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid. Hydromorfon (Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter.

(Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter. Ketobemidon (Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter.

(Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter. Kodein (Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol.

(Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol. Metadon (Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar.

(Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar. Morfin (Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter.

(Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter. Oksykodon (OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter.

(OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter. Petidin (Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter.

(Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter. Remifentanil (Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi.

(Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi. Sufentailn (Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus.

(Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus. Tapentadol (Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter.

(Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter. Tramadol (Tramadol, Nobligan, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Trampalgin) er eit svakt opioid som blir brukt til behandling av moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og kapslar, eventuelt i kombinasjon med paracetamol. Kilde: OUS

Samtidig har tallet på overdoser etter bruk av reseptbelagt smertemedisin økt. Siden 2016 har sterke smertestillende piller i noen av årene vært den vanligste årsaken til overdosedødsfall i Norge, vanligere enn heroinoverdoser, ifølge Svetlana Skurtveit, forsker ved FHI.

«Empire of Pain»

Purdue Pharma fikk godkjent OxyContin for salg av amerikanske myndigheter i 1995, for bruk mot moderate til alvorlige smerter. Det var ikke gjort studier av hvor avhengig man kunne bli av medisinen, eller risikoen for misbruk.

Dette bildet er fra dramaserien Dopesick. Den handler om Sackler-familien og Purdue Pharma som stod bak OxyContin. Foto: Gene Page / AP

En sentral del av markedsføringen var at OxyContin ikke bare kunne skrives ut for pasienter med sterke, kortvarige smerter, men også for mindre akutte og kanskje langvarige smerter som ryggplager, idrettsskader, eller leddgikt. Av et internt Purdue Pharma-notat gikk det fram at OxyContin ikke måtte begrenses kun til kreftpasienter, skriver Patrick Radden Keefe. Han er forfatteren av boka «Empire of Pain», om opioid- skandalen i USA.

«Swing In The Right Direction with Oxycontin»

Purdue Pharmas aggressive markedsføring av OxyContin mot smertepasienter som ikke hadde kreft bidro til kraftig økning i bruken av medisinen, viser amerikansk forskning. I 2001 fortalte New York Times at OxyContin solgte mer enn Viagra.

En av hjørnesteinene i markedsføringen var å påvirke legers forskrivning av medisinen. Det ble laget fiskehatter, leker, plysj-dyr, og musikk-CD-er med navn som » Swing In The Right Direction with Oxycontin.»

Purdue Pharmas markedsføring i USA var et systematisk forsøk på å fortelle at det var minimal risiko for avhengighet for pasienter som tok medisinen mot andre smerter enn kreftsmerter, ifølge en forskningsartikkel skrevet av Art Van Zee.

Epidemien brer om seg

Mens Purdue Pharma opplevde rekordsalg, kom snart historiene om avhengighet og dødsfall. Misbrukere lærte raskt at ved å knuse pillen og svelge, inhalere eller injisere den i kroppen, fikk de en morfinlignende rus av det knuste pulveret. I det vestlige Virginia åpnet den første metadon-klinikken i august 2000, hovedsakelig som et svar på et økende antall mennesker som var blitt avhengige av OxyContin.

I 2001 nådde saken forsidene på riksaviser som New York Times.

En skritteller fra PurduePharma.

Dødsfallene økte. Bare i det sørvestlige Virginia økte tallet på overdosedødsfall på grunn av lovlig utskrevne opioider fra 23 dødsfall i 1997 til 215 dødsfall i 2003.

Slik utviklet opioid-epidemien i USA seg: Ekspandér faktaboks I august 2010 endret Purdue Pharma måten tablettene ble produsert på, for å få ned tallet på overdosedødsfall. Når misbrukere nå knuste tabletter, ble innholdet i pillen til en seig gummi-substans som ikke kunne inhaleres eller injiseres i kroppen. Men forskning viser at misbrukerne av OxyContin i stor grad da gikk rett over på et annet stoff, nemlig heroin som var billigere og lett tilgjengelig. De var allerede blitt avhengige gjennom misbruk av OxyContin og andre sterke smertestillende medisiner, derfor gikk overgangen til heroin så raskt. På denne måten gikk tallet på overdosedødsfall av opioider som OxyContin kraftig ned, men det ble veid opp av kraftig økning i overdosedødsfall på grunn av heroin. Det er denne overgangen fra misbruk av smertemedisin som OxyContin, til heroin, og senere ved innblanding av fentanyl, som har gjort at USA i dag fortsatt sliter med svært mange overdosedødsfall.

Etter at amerikanske myndigheter gikk til sak mot produsentene av OxyContin, PurduePharma, demonstrerte tusenvis mot at selskapets eiere ikke ble dømt for mord. Mange mente Sackler-familien var de som gjorde at tusenvis av amerikanere ble rusmisbrukere. Her fra en demonstrasjon i Washington DC, 3. desember 2021. Foto: Carolyn Kaster / AP

Etablerer seg i Norge, saksøkes i USA

Samtidig som det i USA begynte å bli klart at OxyContin førte med seg avhengighet og dødsfall, etablerte Mundipharma seg i Norge, i juni i år 2000. 10 ansatte holdt til på Lysaker i Bærum.

I 2003, tre år etter at Mundipharma var etablert i Norge, anla en New York-advokat en rettssak på vegne av tusener av pasienter som sa de var blitt avhengige av OxyContin. I 2006 inngikk Purdue Pharma forlik. Klientene til New York advokaten fikk utbetalt 75 millioner dollar fra Purdue Pharma.

En strandhatt med reklame for OxyContin.

I 2007 erklærte selskapet seg skyldig i å ha villedet befolkningen om farene for avhengighet av medisinen, og at markedsføringen var gjort med viten og vilje for å villede. De ga feil informasjon til sine selgere om at medisinen hadde mindre risiko for avhengighet og misbruk enn andre tilsvarende medisiner, var rettens konklusjon.

«Risiko for avhengighet er ikke omtalt»

Alt som lages av reklamemateriell i Norge skal trykkeriene sende en kopi av til Nasjonalbiblioteket på Solli Plass i Oslo. Dette er en plikt trykkeriene har.

Nasjonalbiblioteket ved Solli Plass i Oslo. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

I kjelleren på Nasjonalbiblioteket står boksen som inneholder reklamemateriell fra Mundipharma. Der ligger det sju brosjyrer, og to annonser i Tidsskrift for Den norske legeforening om OxyContin. Den første brosjyren er fra 2001, den siste fra 2009.

Gunnhild Holmen, hovedbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo, legger fram reklamemateriellet. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Brosjyrene har titler som «Smerte – et betydelig samfunnsproblem», «Stopper opptrapping av opioider for tidlig?», og «OxyContin – sterk og stabil smertekontroll».

Alle brosjyrene legges fram på et bord i Nasjonalbiblioteket. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

NRK ba blant andre Legemiddelverket gå gjennom reklamemateriellet fra Mundipharma. I Norge er det de som skal godkjenne legemidler, som betyr at det gis tillatelse til å markedsføre medisinen. Et legemiddel blir bare godkjent for salg dersom legemidlet har en nytte, som overstiger risikoen ved bruk.

Reklamegruppa i Legemiddelverket har for NRK vurdert reklamematerialet i et 18 sider langt notat. Foto: NRK

Hovedkravet i all legemiddelreklame er at den skal gi et balansert bilde av effekt på den ene siden, og bivirkninger på den andre siden.

Legemiddelverket satte ned en gruppe med eksperter som gikk gjennom materialet de fikk fra NRK, og skrev en rapport.

Det er reklamegruppa i Legemiddelverket som har vurdert reklamematerialet fra Mundipharma. Fra venstre Christel Nyhus, Unni Hjelmaas, og Katrine Heggeset. Foto: NRK

Gruppen skriver i rapporten at «Risiko for avhengighet er ikke omtalt i noen av brosjyrene vi har sett på bortsett fra i den obligatoriske gjengivelsen av deler av teksten i Felleskatalogen. Dette er et alvorlig brudd på reklamereglene som krever at reklame skal gi et balansert bilde».

– Dette er et alvorlig tillitsbrudd

Et annet hovedfunn fra ekspertene i Legemiddelverket, er at i hele perioden brosjyrene dekker så er teksten under «Forsiktighetsregler» i Felleskatalogen mangelfull.

Gruppen i Legemiddelverket skriver at «I stedet for å gjengi den godkjente teksten fra preparatomtalen, har Mundipharma brukt en annen tekst som tonet ned risikoen for avhengighet. Dette er et alvorlig brudd på reklamereglene og et alvorlig brudd på tilliten leger tradisjonelt har hatt til Felleskatalogen. Leger forutsetter at Felleskatalogen gjengir innholdet i den godkjente preparatomtalen. Det har ikke skjedd her».

Da OxyContin kom på markedet i Norge i 2000, godkjente Legemiddelverket denne teksten under avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler» i preparatomtalen. Avsnittet åpnet med disse formuleringene: «Avhengighetsskapende. Stor forsiktighet skal utvises ved behandling av dette preparatet».

Men i Felleskatalogen ble teksten under (faksimile) brukt i hele perioden 2001–2009. Dette er en annen tekst der formuleringer om avhengighet er flyttet ned i teksten, og der disse formuleringene er brukt: «Oksykodon har avhengighetsskapende egenskaper og toleranse kan utvikles. Dette er imidlertid sjelden et problem ved behandling av sterke smerter».

– Vi synes det er alvorlig

Sigurd Hortemo er overlege ved Legemiddelverket, og har ledet gruppen som har sett på materialet. Han sier dette funnet er alvorlig.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket har ledet gruppen som på forespørsel fra NRK har vurdert reklamematerialet fra Mundipharma. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– For det første så er det brudd på tilliten legene har til Felleskatalogen. For det andre så er det et klart brudd på reklamereglene.

Felleskatalogen er alle legers oppslagsverk, her finner de siste informasjon om legemidler, og deres bivirkninger. Den gis ut av legemiddelindustrien i Norge.

– Visste ikke dere om dette?

– Nei dette tror jeg ingen fanget opp, før vi fikk dette materialet fra NRK.

– Hvor grovt synes du dette er?

-Det er grovt. Dette er et alvorlig tillitsbrudd overfor legene som leser Felleskatalogen. Og det er brudd på reklamereglene, Sier Hortemo.

En av reklamebrosjyrene fra Mundipharma. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Felleskatalogen: – Vi anser dette som et alvorlig brudd fra Mundipharma

Legemiddelverket varslet Felleskatalogen om funnet de gjorde da de gikk gjennom materialet fra NRK.

Direktør i Felleskatalogen, Bente Cecilie By Jansen, reagerer sterkt på materialet fra NRK. Hun sier at dette er et system basert på tillit mellom legemiddelfirmaer og Felleskatalogen. Legemiddelfirmaene står ansvarlig for at Felleskatalogen gir et riktig bilde av nytte og risiko ved medisinen, sier Jansen.

– Legemiddelavhengighet har vært beskrevet som en risiko hele veien, men burde vært kommunisert enda sterkere og i henhold til avsnittet om forsiktighetsregler i den offisielle og myndighetsgodkjente preparatomtalen, sier hun.

Direktør i Felleskatalogen, Bente Cecilie By Jansen sier Mundipharma har brutt Felleskatalogens retningslinjer. Foto: Felleskatalogen

Derfor var teksten som Mundipharma sendte til Felleskatalogen i 2001 ikke i tråd med Felleskatalogens retningslinjer, og senere endringer i preparatomtalen ble heller ikke fulgt opp av legemiddelfirmaet, sier Jansen.

– Felleskatalogteksten ble derfor stående uendret altfor lenge. Vi anser dette som et alvorlig brudd fra Mundipharma på Felleskatalogens retningslinjer, sier Jansen til NRK.

Hun sier at redaksjonen i Felleskatalogen først i 2014 oppdaget at det ikke var samsvar mellom preparatomtale og teksten i Felleskatalogen. Først da ble omtalen av risiko for avhengighet endret i henhold til preparatomtalen, sier Jansen.

Det bety at denne feilen stod i Felleskatalogen i 13 år.

NRK har spurt hvorfor Mundipharma endret teksten som ble sendt til Felleskatalogen, uten å få noe svar på spørsmålet.

Legemiddelverket godkjente problematiske formuleringer

Men hvilket ansvar har Legemiddelverket selv for at denne ulovlige markedsføringen fikk foregå?

Sigurd Hortemo sier at Legemiddelverket ikke hadde noen aktiv overvåking av reklame tidlig på 2000 tallet. I stor grad var kontrollen med reklame overlatt til bransjens selvjustis, sier Hortemo. Dette ble endret i 2007, da Helsedepartementet ga et klart oppdrag om å skjerpe overvåking av reklame.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket viser fram formuleringer i reklamen fra Mundipharma. Foto: NRK

Men av Legemiddelverkets eget notat til NRK går det fram at teksten Mundipharma brukte i avsnittet om «Forsiktighetsregler» i Felleskatalogen, var hentet fra andre deler av preparatomtalen der Legemiddelverket hadde godkjent slike formuleringer. Dette er formuleringer som avdramatiserer risiko for fysisk avhengighet.

Hvorfor gjorde Legemiddelverket det?

– For det første vil jeg si at Legemiddelverket gjorde det veldig klart at OxyContin var avhengighetsskapende. Vi innledet avsnittet med det. Så er det riktig at det andre steder i teksten ble godkjent noen formuleringer som vi aldri ville godtatt nå.

– Hvorfor gjorde dere det den gang?

– Nei det vet jeg ikke.

– Hva tenker du om det i dag, at dere godkjente disse formuleringene?

– Nei, det er et problem. Vi har sett at for noen av disse opioidene så har det blitt hengende ved formuleringer som sier for eksempel at risikoen for avhengighet ikke er så stor ved sterke smerter. Det har blitt hengende ved og det beklager vi. Og nå ryddes det opp i dette.

– Hvordan kunne det skje?

– Vi må huske at i 2000 så var Norge og Legemiddelverket i en helt annen situasjon enn nå. EU-samarbeidet var ikke kommet ordentlig i gang. På den tiden hadde Legemiddelverket begrensede ressurser.

– Hvilket ansvar tar dere for at markedsføringen fikk foregå uten at dere grep inn?

– Vi hadde en forskrift som sa at reklame skulle være balansert den gangen, og dette var brudd på regelverket. Og det var Legemiddelverket som var den myndigheten som hadde tilsyn med det. Så vi må bare innrømme at på den tiden så hadde vi ikke satt av ressurser til aktiv overvåking av reklame.

– Hva tenker du kan ha vært konsekvensen av denne markedsføringen?

– Det er klart at det var med på å påvirke legenes inntrykk av dette legemiddelet, og når de i reklamen så tydelig sier at sterke opioider er et godt alternativ når man ikke kommer i mål med legemidler som Paracet og Ibux, så kan det være et inntrykk som fester seg hos leger, mener Hortemo.

Men han sier anbefalingene fra helsemyndighetene var klare, også den gang.

– Det er viktig å si at både Legemiddelverket sine terapianbefalinger og andre retningslinjer understreket at dette var ikke et førstevalg ved smerter som ikke skyldtes kreft, sier Hortemo i dag.

Legemiddelverket: Mangelfullt om bivirkninger

Gruppen i Legemiddelverket som gikk gjennom markedsføringen i Norge fant flere grove svakheter.

Legemiddelverket mener at risiko for bivirkninger av medisinen er mangelfull i alle brosjyrene.

I disse boksene var reklamemateriellet fra Mundipharma oppbevart. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Et annet poeng som gruppen i Legemiddelverket mener er kritikkverdig, er at i flere av brosjyrene så markedsføres OxyContin som selve løsningen på alle typer langvarige smerter som ikke lindres av for eksempel Paracet. Uten at det tas nødvendige forbehold, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– I mange av publikasjonene gir Mundipharma inntrykk av at behandlingsstrategien ved kreftsmerter nå også gjelder for smerter som ikke skyldes kreft. Sterke opioider er neste trinn på stigen etter Paracet for alle typer smerter, er gjennomgangstonen, sier Hortemo.

Legemiddelverket trekker blant annet fram denne brosjyren. Der bruker Mundipharma «smertetrappen» fra kreftbehandling (der opioider er neste trinn etter paracetamol) – og gir inntrykk av at denne gjelder for smerter generelt, mener legemiddelverket.

En slik markedsføring gir selvfølgelig et mye større marked, og når flere pasientgrupper, sier Hortemo.

– Dette var i strid med det et samlet fagmiljø den gang stod for. Et samlet fagmiljø var enige om at opioider ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft, bare var aktuelt når andre muligheter var vurdert, sier Hortemo.

– Jeg har ikke truffet noen som har vært så aggressive

Det er november i år. I konferanselokalene på Ullevål stadion i Oslo står over 600 farmasøyter, eller legemiddeleksperter, i små grupper og diskuterer. Det er de årlige farmasidagene. Mange leger er også her. Snart er det pølsefest og øl, men først er det foredrag, om blant annet opioid-epidemien. Hva gjør myndighetene for å hindre amerikanske tilstander i Norge, er tema for en av innlederne.

Fra foredraget om OxyContin og opioid-krisen fra farmasidagene nå i november. Foto: Hege Helm

Når temaet opioid-epidemi er på dagsorden er det en mann som stort sett er til stede, også denne novemberdagen.

Petter Borchgrevink er professor og avdelingssjef ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han har vært en sentral del av det norske legemiljøet som jobber med behandling mot smerter siden 90 tallet.

Han husker godt da Mundipharma etablerte seg i Norge på starten av 2000 tallet.

Petter Borchgrevink har vært sentral i det norske smertebehandlingsmiljøet siden 90-tallet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Han har også på oppdrag fra NRK vurdert reklamemateriellet fra Mundipharma.

– Mundipharma har fokusert på en helt annen pasientgruppe enn de som skal ha opioider. For vanligvis så skal ikke de hundretusenvis av pasienter som har kroniske langvarige smerter ha opioider i det hele tatt. Og det sa vi til Mundipharma da de kom til Norge. De hørte ikke på oss, og lanserte reklamekampanjer som NRK nå har avdekket. Der har de stort sett fokusert på helt andre og svake pasientgrupper som i stor grad kan bli avhengig av disse medisinene, sier Borchgrevink.

– Vi sa til dem at de må fokusere på pasienter med kreft som har korte leveutsikter og at det er de som trenger sterke opioider. Men de fokuserte på en mye større gruppe pasienter med langvarige kroniske smerter som skulle leve lenge. Så de hørte ikke på det vi sa.

– Hvorfor tror du de ønsket å nå langvarige smertepasienter?

– Vi vet jo det fra USA at de tjente masse penger på dette. Det var jo en mye større gruppe som lever lenger og som kan bli avhengig av medikamentene. Dermed får de solgt flere medisiner, sier Borchgrevink.

Han sier han aldri har opplevd et legemiddelfirma som har vært så pågående som Mundipharma da de kom til Norge.

– Ja jeg har ikke truffet noen som har vært så aggressive. De fortiet det at OxyContin gir avhengighetssyndrom. Å fortie sånne ting er veldig spesielt.

– Hva mener du er forskjellen på hvordan Mundipharma opptrådte i Norge og Purdue Pharma opptrådte på i USA?

– I USA så var de enda mer aggressive. Men det som først og fremst er forskjellen på Norge og USA er at norske leger og helsemyndigheter har vært fornuftige. De har stått imot og ikke trodd på alle disse tingene som Mundipharma fremmet. Men den aggressive holdningen til både Purdue Pharma i USA og Mundipharma her, er et likhetstrekk, sier Borchgrevink.

Men også han er selvkritisk.

– I ettertid så ser vi jo at det samlede fagmiljøet burde sagt fra bedre og advart sterkere mot avhengighetsproblemet. Men vi greide å samle oss for knappe 10 år siden og brøt alt samarbeide med Mundipharma.

– Hvorfor?

– Fordi de drev med falsk reklame. De fikk pasienter til å bruke et medikament som gjorde bare vondt verre.

Også forfatteren av denne artikkelen, Tormod Strand i NRK, holdt foredrag på Farmasidagene 2022. Foto: Hege Helm

– Villedende reklame kan ha bidratt til økt bruk av OxyContin i Norge

Men er det noen sammenheng mellom markedsføringen av OxyContin i Norge, og omfanget vi i dag har av avhengighet og overdosedødsfall på grunn av smertemedisiner som OxyContin?

Ja, mener professor og rusforsker Thomas Clausen, ved senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på avhengighet av blant annet smertemedisiner.

professor og rusforsker Thomas Clausen, ved senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Også han har lest NRKs materiale. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Han ble for alvor klar over omfanget av opioid-epidemien i USA da han hadde et forskeropphold i California i 2014.

– Jeg husker jeg så et apotek med skilt utenfor, «No OxyContin here», for å advare om at det var ikke noen vits for misbrukere i å bryte seg inn i apoteket, forteller Clausen.

Også han har lest NRKs materiale. Hans konklusjon er at strategien Mundipharma har brukt i Norge, bygger på erfaringene og strategien som er brukt i USA.

– Det handler om underkommunisering av farer og oversalg av de gode sidene ved medisinen. Med andre ord villedende reklame. Og dette var gjort bevisst, mener Clausen.

Han mener måten OxyContin er markedsført på i Norge, kan ha påvirket at leger skriver ut denne medisinen.

– Vi vet generelt at reklame virker, hvis ikke hadde ikke selskapene brukt penger på det.

Han mener det er grunn til å anta at den villedende reklamen i Norge har bidratt til økt bruk av OxyContin i Norge.

Clausen sier kombinasjonen av den aggressive markedsføringen i Norge, og også myndighetenes liberalisering av hvem som får lov til å skrive ut medisinen, har ført til overdosedødsfall og avhengighet.

– Norge har liberalisert tilgangen på opioid smertebehandling for kroniske smerter som ikke skyldes kreft, ved flere korsveier. Først ved at det ikke kun skulle være smertemedisinere som kunne skrive resept for slik behandling, men også fastleger. I tillegg kan pasientene nå få slik behandling gratis, det vil si på blå resept, sier Clausen.

Han mener det fra 2008 er gjort betydelig lettere å skrive ut slik medisin til kronisk smertepasienter.

– Når samtidig reklamemateriellet rettet mot leger sier at dette er en viktig behandling, uten store risiko, så har vi komme i situasjonen vi har i dag, hvor det skrives ut for mye av denne typen medisin, mener Clausen.

– Jeg tenker at både omfanget når det gjelder avhengighet av OxyContin og overdosedødsfall på grunn av denne medisinen kan ledes tilbake til at vi har hatt en for kraftig liberalisering og tilgjengeliggjøring av denne typen produkter. Og det til en gruppe pasienter som ville hatt det bedre med sine plager med andre typer behandlinger i de fleste tilfellene, mener Clausen.

Han mener det er uheldig og beklagelig at helsemyndighetene ikke fulgte dette bedre opp gjennom 2000-tallet, og det beklager jo også Legemiddelverket med rette, sier han.

– Vi vet at det nå er flere titalls årlige overdoser forårsaket av OxyContin og tilsvarende legemiddel i Norge, både blant kroniske smertepasienter, men også blant de som også skaffer seg OxyContin illegalt på gata, sier Clausen.

Helsedirektoratet: – Vi deler bekymringen

Fungerende avdelingsdirektør Heidi Stien i Helsedirektoratet sier de deler bekymringen til Thomas Clausen om avhengighet og utviklingen i Norge.

– Det er viktig at de som skal ha smertestillende behandling får effektiv og forsvarlig behandling. Samtidig må myndighetene arbeide for å redusere bruk som ikke har noen hensikt, og forebygge avhengighet.

Hun erkjenner at opp gjennom 2000-tallet ble det gjort endringer i regelverk og finansiering som resulterte i økt tilgjengelighet for medisinsk bruk av opioider ved langvarige smerter som ikke skyldes kreft.

– På grunn av dette, og utviklingen i USA og i Norge, så har bruk av opioider og risikoen for avhengighet vært et område helsemyndighetene følger nøye med på nå, sier hun.

Mundipharma: Uenig i at de har drevet en kampanje for å villede pasienter

NRK har gitt han som var administrerende direktør i Mundipharma i Norge, Helge Slinning, mulighet til å svare på kritikken. Han sier på telefon at han sluttet i selskapet i 2015, og ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

Mundipharma har i liten grad svart direkte på påstander som kommer fram gjennom NRKs research.

De har svart i generelle vendinger og på engelsk. Dette er hovedpoengene i Mundipharma første svar på e-post til NRK

De skriver at Mundipharma har ikke markedsført OxyContin i Norge på 9 år. Videre skriver de at de er klar over at opioider utskrevet av lege er forbundet med risiko for avhengighet og misbruk. De skriver at de er forpliktet til å prøve å redusere denne risikoen, og å støtte helsearbeidere i behandlingen av pasienter. Mundipharma skriver også at de alltid har jobbet i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter, og norske, for å sikre riktig bruk av sine medisiner. På samme måte som den vitenskapelige kunnskapen om medisinske opioider har økt, så har også selskapets måte å snakke om dette på, og måten vi opptrer på, endret seg, skriver Mundipharma til NRK.

De skriver videre at de strengt følger alle internasjonale og nasjonale lover og retningslinjer når det gjelder produksjon og markedsføring av legemidler.

NRK tar på ny kontakt med selskapet etter dette svaret. Årsaken er at de i liten grad velger å svare konkret på påstandene og den dokumentasjonen som de fikk oversendt fra NRK. Derfor velger NRK å sende 13 konkrete spørsmål til selskapet.

Dette er spørsmålene Mundipharma i liten grad svarer på: Ekspandér faktaboks Legemiddelverket mener risiko for avhengighet ikke er omtalt i noen av brosjyrene bortsett fra i den obligatoriske gjengivelsen av deler av Felleskatalogteksten. Dette er et alvorlig brudd på reklamereglene som krever at reklame skal gi et balansert bilde både av effekt og risiko for bivirkninger. Hvorfor har dere ikke gitt et balansert bilde der også risiko for avhengighet er tatt med? I hele perioden 2001 – 2009 er teksten under “Forsiktighetsregler” i Felleskatalogen mangelfull, ifølge legemiddelverket. I stedet for å gjengi den godkjente teksten fra preparatomtalen, har Mundipharma brukt en annen tekst som tonet ned risikoen for avhengighet. Dette er et alvorlig brudd på reklamereglene og et alvorlig brudd på tilliten leger tradisjonelt har hatt til Felleskatalogen. Hvorfor har dere tonet ned risiko for avhengighet? Er dere enige i at dette er et alvorlig tillitsbrudd, slik legemiddelverket mener?

Omtalen av risiko for bivirkninger er mangelfull i alle brosjyrene. Se for eksempel brosjyrene «Sterk og stabil smertekontroll» (2001) og «Behandling av sterke smerter» fra april 2004. Hvorfor har dere mangelfull omtale av bivirkninger? Mundipharma lanserer bruk av sterke opioider med modifisert frisetting (OxyContin) som løsningen på langvarig smerte. Men når Mundipharma skal dokumentere dette i reklamene, viser Mundipharma ofte til små og kortvarige studier, ifølge legemiddelverket. Hvorfor er det ikke bedre dokumentasjon når dette markedsføres? I et intervju sier Sigurd Hortemo i legemiddelverket at reklamen, med ett hederlig unntak, gir inntrykk av at de reglene som gjelder for behandling av kreftsmerter også gjelder for behandling av andre typer smerter. Det er helt på tvers av de anbefalinger for eksempel Legemiddelverket har det gitt på den tiden. NRK spør: Hvorfor tror du de hadde samme argumentasjon overfor brukere som ikke hadde kreft? Hortemo svarer at realiteten er jo i alle fall at hvis dette ble en oppfatning blant leger og pasienter at opioider som OxyContin skulle brukes også ved andre typer smerter så ville det utvide kundegrunnlaget dramatisk. NRK spør: Så det kan ha vært en markedsmessig tilpasning? Ja, dette er jo markedsføring, sier Hortemo. Hortemo mener altså at konsekvensene av å markedsføre overfor en annen gruppe en kreft, har økt kundegrunnlaget dramatisk. Hvorfor markedsførte dere da overfor denne gruppen? . Felleskatalogen mener at Felleskatalogteksten for OxyContin i perioden 2001-2009, ikke var like tydelig på risikoen for avhengighet, som den offisielle preparatomtalen. Forslaget til Felleskatalogtekst som legemiddelfirmaet sendte til redaksjonen i 2001 var ikke i henhold til Felleskatalogens retningslinjer, og senere endringer i preparatomtalen ble heller ikke fulgt opp av legemiddelfirmaet. Felleskatalogteksten ble derfor stående uendret altfor lenge, helt til 2014. Vi anser dette som et alvorlig brudd på Felleskatalogens retningslinjer, ifølge Felleskatalogen. Er dere enige i at dette er et alvorlig brudd på Felleskatalogens retningslinjer? Hvorfor endret dere ikke teksten før? (ble ikke endret før i 2014) Lege Petter Borchgrevink mener dere ikke hørte på kritikk, og at dere har fokuserte på svake pasientgrupper som i stor grad har blitt avhengige av disse medisinene. Hva mener dere om dette? Han mener dere har fokusert reklame mot pasientgruppe med langvarige kroniske smerter, en gruppe som ikke skal ha opioider? Borchgrevink mener dere gjorde dette for å tjene mer penger, han sier denne gruppen er mye større og lever lenger og som blir avhengige. Har dere en kommentar til det? Borchgrevink mener han aldri har opplevd et legemiddelfirma som har vært så aggressive. -De sa til å begynne med at morfinpreparater er dårligere enn OxyContin, og at det har færre bivirkninger og hadde bedre effekt. Noe som ikke var sant, og som vi påvist gjennom forskning. Er det riktig at Mundipharma opptrådte aggressivt, og mener dere fortsatt at morfinpreparater er dårligere enn oxyContin?, Han sier videre at Mundipharma fortiet det at oxycontin gir avhengighetssyndrom. Å fortie sånne ting er veldig spesielt. Fortiet dere at OxtContin gir avhengighetssyndrom? Smertemiljøet i Norge brøt samarbeidet med Mundipharma fordi dere drev med falsk reklame, og fikk pasienter til å bruke et medikament som bare gjorde vondt verre, sier Borchgrevink? Lege Thomas Clausen mener at strategien firmaet har brukt i Norge bygger på erfaringene og strategien som er brukt i USA. Det handler om underkommunisering av farer og oversalg av de gode sidene ved medikamentet; med andre ord villedende reklame. Og dette var gjort bevisst Har dere bevisst underkommunisert farene med denne medisinen? .Han sier også at villedende reklame her har bidratt til økt bruk av oksykodon i Norge, som resultat. Har villedende reklame gitt dere større salg? Clausen mener omfanget av oksy-avhengighet og oksy relaterte dødelighet (Overdose) kan ledes tilbake til at vi har hatt en for kraftig liberalisering og tilgjengeliggjøring av denne typen produkter. Og det til en gruppe pasienter som ville hatt det bedre med sine plager med andre typer behandlinger i de fleste tilfellene. Føler dere at Mundipharma er delvis ansvarlig for overdosedødsfall og avhengighet i Norge?

Selskapet svarer ikke på spørsmålene direkte men sender et svar, der de skriver at de anerkjenner at det er bekymring knyttet til hvordan medisinske opioider brukes, og også risiko for misbruk, og at de tar dette svært alvorlig. Men, vi er uenig i at Mundipharma med hensikt har drevet en kampanje for å villede pasienter og det medisinske miljøet, skriver Mundipharma til NRK.

– Jeg fikk store abstinenser

Hjemme på Eidsvoll viser Anne Kari Neste oss inn på badet. Høyt oppe i skapet har hun gjemt på smertemedisinen. Minner fra en tid hun ikke vil ha tilbake. Siden 2015 har pillene ligget her, gjemt i skapet. Hvordan klarte hun å slutte med smertemedisinen?

Anne Kari Neste er i dag så godt som smertefri, uten å bruke tunge smertemedisiner som OxyContin. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Hun forteller at hun selv søkte på nettet, og fant ut at hun kunne få hjelp på et privat institutt i Oslo. Hun trappet ned bruken av OxyContin på eget initiativ.

– Jeg fikk store abstinenser, jeg hadde trappet ned for raskt, det kriblet og var som å ha maur på innsiden av kroppen. Jeg var hyperaktiv og greide ikke å sitte stille. Jeg tenkte i mitt stille sinn at narkomane som er på avvenning, hvordan de må ha det, forteller hun.

I skapet på badet har Anne Kari Neste gjemt på noen av pillene hun brukte i sju år.

I skapet på badet har Anne Kari Neste gjemt på noen av pillene hun brukte i sju år. Medisinene er nå levert tilbake til apotek. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Hun leverte smertemedisinen til apotek etter at NRK var på besøk.

Etter lang tid og my utredning fikk hun hjelp der til å operere inn den elektriske stimulatoren i ryggen.

– De kaller meg Duracell-kaninen, sier hun med en høy latter, og viser hvordan hun regulerer strømimpulsen inn til elektroden i ryggen via mobilen sin.

Hun mener hvis ikke legene på den private smertemedisinske klinikken i Oslo hadde grepet inn ville hun vært avhengig av OxyContin i dag.

– Tror du det er en sammenheng mellom det at din lege på Ahus ikke advarte deg om avhengighetsfare, og måten selskapet markedsførte dette på overfor leger den gang?

– Ja det tror jeg. Han stolte sikkert på det selskapet. Det han fikk vite var at det var en vidundermedisin som var smertestillende og ikke noe fare å bruke det over lengre tid. Så jeg tror det har noe med saken å gjøre, ja.

Anne Kari Neste koser seg med katten Bjarne. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Ahus ønsker ikke å kommentere Anne Kari Neste sin sak, selv om hun har gitt sykehuset fritak for taushetsplikt overfor NRK. Men leder for anestesiavdelingen Else-Marie Ringvold skriver i en e-post til NRK at «I løpet av det siste tiåret har det kommet stadig klarere frem at man i størst mulig grad skal forsøke å unngå opioider til pasienter som har ikke-kreftrelaterte smerter. Dette nettopp på grunn av avhengighetspotensialet. Tidligere hadde vi ikke god nok kunnskap om dette», skriver Ringvold til NRK.