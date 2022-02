Samtidig erkjenner Legemiddelverket overfor NRK at de må ta sin del av ansvaret for den dårlige merkingen.

Opioid-medisinen OxyContin har de siste årene hatt en rekordvekst i antall brukere i Norge. NRK fortalte i januar at Legemiddelverket var overrasket over innhold i pakningsvedlegget og i listen over bivirkninger i Felleskatalogen for medisinen. Der står det at færre enn en av hundre blir avhengig av å bruke medisinen.

Den samme informasjonen ble brukt i omtalen av medisinen i USA – der har opioid-epidemien kostet nær en halv million mennesker livet.

Demonstrasjoner mot «Dopesick»-medisinen OxyContin, selskapet bak og eierne av selskapet. Foto: Carolyn Kaster / AP

Har fått dokumentasjon

Legemiddelverket sa til NRK at formuleringen kan være dekkende for kortvarig bruk, men at langt flere blir avhengige av smertemedisinen ved langvarig bruk.

De hadde etterspurt dokumentasjon på avhengighetsfare fra firmaet Mundipharma. Selskapet eies av Sackler-familien, som er omhandlet i dramaserien «Dopesick» på Disney+.

Michael Keaton i serien «Dopesick». Foto: Gene Page / AP

Etter å ha blitt kontaktet av journalister i danske Weekendavisen og NRK, kontaktet Legemiddelverket Mundipharma. NRK har bedt om innsyn i denne korrespondansen. I e-post til selskapet står det at Legemiddelverket er blitt gjort oppmerksomme på at det i pakningsvedlegget står at legemiddelavhengighet er en mindre vanlig bivirkning, og forekommer hos færre enn en av hundre pasienter.

Fakta om opioid Ekspandér faktaboks Opioid er fellesnemninga på stoffgruppa som verkar på opiodreseptorane i hjernen. Det vil seia at dei verkar inn på sentralnervesystemet, og kan med dette blant anna lindra smerte.

Opioid består av stoff som er direkte vunne ut frå opiumsvalmuen, som til dømes morfin og kodein, og dei som er kunstig framstilte, slik som oksykodon. Nokre syntetiske opioid er illegale.

Dei vanlegaste rusgivande opioida blir rekna som narkotika.

Opioid har vore brukt i tusenvis av år, og er i dag framleis dei viktigaste legemidla i smertebehandling og som anestesimiddel.

Opioid som er laga og føreskrive for medisinsk bruk, er også omsette illegalt.

Opioid blir også brukte i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av opioidavhengigheit.

Dei fleste opioida verkar bedøvande og angstdempande med kvalme og forstopping som vanlege biverknadar. Høge dosar kan gjera deg sløv og euforisk.

Opioid er sterkt vanedannande, og avhengigheit kan også utviklast der opioidet er gitt som smertebehandling

Dersom ein nyttar opioid over lang tid vil ein utvikla ein toleranse for dei fleste av effektane til stoffa.

Dersom bruken av opioid blir avbrote, vil ein kunna venta abstinensar som uro, angst, irritabilitet, bein- og leddsmerter, sveitting, tåreflod, rennande nase og store pupillar. Ein kan også kunna oppleva auka blodtrykk og puls, skjelvingar, magekrampar og diaré. Kilde: OUS, Rusopplysningen, FHI

«Mer enn tvilsom»

«Selv om tekst i punkt 4.4 sier at oksykodon gir problemer på linje med andre sterke opioider, mener vi angivelsen under punkt 4.8 er mer enn tvilsom» skriver Legemiddelverket, og spør «Kan dere kort vise hvilken dokumentasjon som lå til grunn for denne påstanden..»

Formuleringen om at mindre enn en av hundre blir avhengig kom inn i pakningsvedlegget i 2013. Opplysningen bygget på 37 små studier og en analyse over meldte bivirkninger. Dette går fram av dokumentasjonen Legemiddelverket nå har mottatt fra Mundipharma.

Det europeiske legemiddelverket, EMA, har nylig vurdert opplysningene i preparatomtalen. Ved en sikkerhetsgjennomgang av OxyContin i 2021 ble man enige om nye formuleringer som også Norge sluttet seg til. I den tekstlige delen ble faren for avhengighet understreket, men opplysningen om at risikoen for avhengighet er mindre enn 1/100 ble stående.

Dermed har Norge godtatt formuleringene på pakningsvedlegget og i Felleskatalogen om at mindre enn en av hundre blir avhengige. Felleskatalogen gjengir kun opplysninger som er godkjent av norske myndigheter.

Fakta om opioid til medisinsk bruk Ekspandér faktaboks Under følgjer ei liste over opioid som blir brukte i medisinsk behandling. Lista er ordna alfabetisk etter namnet på innhaldsstoffet. Salsnamna på dei preparata som blir selde i Noreg står i parentes. Alfentanil (Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi.

(Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi. Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske.

(Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske. Etylmorfin (Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen.

(Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen. Fentanyl (Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid.

(Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid. Hydromorfon (Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter.

(Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter. Ketobemidon (Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter.

(Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter. Kodein (Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol.

(Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol. Metadon (Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar.

(Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar. Morfin (Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter.

(Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter. Oksykodon (OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter.

(OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter. Petidin (Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter.

(Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter. Remifentanil (Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi.

(Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi. Sufentailn (Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus.

(Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus. Tapentadol (Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter.

(Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter. Tramadol (Tramadol, Nobligan, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Trampalgin) er eit svakt opioid som blir brukt til behandling av moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og kapslar, eventuelt i kombinasjon med paracetamol. Kilde: OUS

Ber om møte med Mundipharma

– Det ser ut til at selskapet har fulgt alle prosedyrer, og holdt seg innenfor regelverket, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Men han viser til at EMA i fjor høst også ba selskapet om å vurdere om det på ytterpakningen burde stå at medisinen kan gi avhengighet.

Sigurd Hortemo er over lege i Legemiddelverket. Foto: Tormod Strand / NRK

Legemiddelverket har bestemt seg for å be om et møte med Mundipharma, for å endre formuleringene om faren for avhengighet ved langvarig bruk.

– Vi vil spørre om vi kan la det gå tydelig fram at formuleringen om at mindre enn en av hundre blir avhengige, ikke er dekkende for langvarig bruk. Vi vil ha en dialog om det. Etter vår vurdering så gir ikke denne angivelsen god informasjon i forhold til det med langvarig bruk, sier Hortemo.

Det beste vil være en felles europeisk løsning. Det vil være naturlig å ta dette opp ved neste sikkerhetsgjennomgang i EMA høsten 2022, sier Hortemo.

– Det er ikke noen grunn til å løpe fra ansvaret

Så er spørsmålet hvem som har ansvaret for at denne formuleringen står i pakningsvedlegget, og i Felleskatalogen som er bibelen for alle leger.

– Er det dere som har sviktet?

– Det er ikke noen grunn til å løpe fra ansvaret vårt her. Firmaet skal levere oppdatert sikkerhetsinformasjon. Men vi ser at dette burde vært kommunisert bedre, dette med faren for avhengighet. Jeg mener det ikke kommuniserer godt nok, risikoen for avhengighet. Så vi kan ikke skylde på noen andre. Så svaret på spørsmålet ditt er ja, sier Sigurd Hortemo.

Selskapet bak smertemedisinen, Mundipharma, bekrefter at de har levert dokumentasjon på hva som lå til grunn for godkjenning av medisinen til legemiddelverket.

Vi ønsker velkommen et engasjement fra Legemiddelverket, og tar alle bekymringer rundt våre medisiner svært alvorlige, skriver selskapet i en e-post til NRK. Vi har selv tilbudt oss om å møte Legemiddelverket, skriver selskapet til NRK.

På spørsmål om de mener det er en god ide å merke medisinen tydeligere når det gjelder langvarig bruk, gjentar selskapet at de tar bekymringen alvorlig og imøteser dialogen med Legemiddelverket.

Opioider er en type kraftig smertestillende som er avhengighetsdannende. I USA har det vært en rekke store søksmål mot legemiddelfirmaer som har produsert pillene. Dette er en boks med virkestoffet Oksykodon, som selges blant annet under navnet OxyContin. Foto: Mark Lennihan / AP

Økning i overdosedødsfall

Svetlana Skurtveit, forsker ved Folkehelseinstituttet FHI og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforsking på Universitetet i Oslo, leder prosjektet «Hvordan unngå en opioidepidemi Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter».

– Nå er det flere som dør på grunn av lovlige opioider enn de som dør av ulovlig heroin, sier Svetlana Skurtveit i FHI. Hun forsker nå på bruk av lovlige opioider i Norge. Foto: Privat

Skurtveit sier hun er bekymret over utviklingen med bruk av opioider – også i Norge.

– Vi har data som viser at det døde 1200 personer mellom 2010 og 2019 på grunn av overdoser hvor foreskrevne opioider, med unntak av metadon, var dødsårsaken. Dette kan være opioider som personene har fått på resept fra legen, eller som de har kjøpt på det illegale markedet.

Skurtveit sier dette er en klar økning fra tidligere år.

– Nå er det flere som dør på grunn av lovlige opioider enn de som dør av ulovlig heroin, sier hun.

Når det gjelder avhengighet av lovlige opioider så er det vanskelig å slå fast omfanget, sier Skurtveit. Anslag er et 60 000 i Norge er langvarige brukere av opioider. Men ikke alle disse har utviklet en avhengighet.

– Men vi har løse anslag som viser at cirka 10.000 av disse kan være avhengige av lovlige opioider, sier Svetlana Skurtveit ved FHI.