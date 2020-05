Her pleide det være stappfullt. Nå er det nesten tomt

Hvert eneste år siden 1945 har Oslo hatt barnetog.

Og på balkongen på Slottet har kongefamilien vinket til folket.

De siste tiårene til hele landet gjennom TV-skjermen.

Men i år var det tomt, når det skulle vært fullt.

Lås for skraping Bildene er tatt på samme tidspunkt ett år etter hverandre. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix , Eskil Wie Furunes / NRK

Så spesielt er det at Karl Johans gate er nesten folketom ved 11-tiden en 17. mai, at både VG, NRK og Aftenpostens fotografer møter opp samtidig for å fange det historiske øyeblikket:

Begge bildene er tatt på samme tidspunkt. Foto: Ryan Kelly / NTB Scanpix, Eskil Wie Furunes / NRK

Men Oslo er ikke det eneste stedet hvor vi kan se slike scener. Bare se på Bergen.

Bergen sentrum var på flere steder nesten folketomt i dag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix , EVEN NORHEIM JOHANSEN / NRK

Bryggen i Bergen var ikke like spennende i år som den var i fjor. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK, Even Norheim Johansen / NRK

I Haugesund var det fullt av mennesker i Kaibakken 17. mai 2019. Kontrasten til årets bilde, er stor.

Slik såg Kristiansund ut på 17. mai i 2019 og i 2020. Eirik Haukenes

Det var heller ikke bedre lengre nord, i Vadsø, hvor vår fotograf fanget 17. mai-toget i 2017 «fordi det var så mye snø, og det kommer vi aldri til å oppleve igjen».

Snøen kom tilbake, men folket var ikke å se. Det eneste som var å kjenne igjen var flagget hos én av naboene.

Her skulle egentlig 17. mai-toget i Vadsø gå i år. Det gikk ikke som planlagt. Litt senere, i en annen gate, gikk et biltog. Knut-Sverre Horn / NRK

Det har likevel ikke manglet på alternative folketog. Over hele landet har folk feiret 17. mai på sin helt egen måte.

I Sandnes kommer båtprosesjonen på vei ut Gandsfjorden, og folket vaier med flagget. Foto: Erik Waage / NRK

Noen velger å gå i badetog. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Noen pynter traktoren. Foto: Ingunn Nilsen

Noen feirer med amerikanske biler. Her er Katrine, Andrine og Mariell i Tromsø. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Og russen krabber opp til Slottet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vi kommer likevel ikke bort fra det er veldig tomt der det før var stappfullt. Men det er ikke helt tomt.

Slottsplassen manglet både tog og kongelige rundt klokken 11, sammenlignet med året før. Foto: Ola Vatn / NTB Scanpix , Eskil Wie Furunes / NRK

I fjor var det stappfullt. I år rigget NRK opp til en annen type sending enn tidligere år. Foto: Ola Vatn / NTB Scanpix , Eskil Wie Furunes / NRK

Disse bildene er tatt på samme tidspunkt ett år etter hverandre.

Det er fortsatt noe som skjer, men ikke i nærheten av det vi har hatt.

På Birkelunden på Grünerløkka i Oslo har det lokale mannskoret hvert år opptrådt for tusenvis av mennesker.

Birkelunden var nesten tomt i totiden i år. I fjor var det stor korkonsert. Foto: Birkelunden Mannskor, og Eskil Wie Furunes / NRK

Folkemengden i Birkelunden har økt for hvert år. Men i år forsvant nesten alle. Foto: Birkelunden Mannskor, og Eskil Wie Furunes / NRK

I år måtte de finne en annen måte å underholde publikum på.

Guttene i Birkelunden Mannskor opptrådte i bakgårder på forskjellige adresser på Torshov og Grünerløkka, alle med én meter avstand til hverandre. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det er god lufthøyde til det meste av dagens publikum. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

I 12-tiden ble Slottplassen i år avskjermet og stengt inne med gjerder. Væpnet politi, gardister og hester voktet det inngjerdede området.

To politi og to hester, i tillegg til gardister og mer politi, vokter Slottsplassen på 17. mai. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det var heller ikke så mange som samlet seg utenfor gjerdene. Så i år ble det også mye mer plass enn det har vært tidligere.

Det gjorde at Embla (2) hadde store deler av Slottsparken for seg selv.