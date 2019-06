Vy tapte for andre gang - må ned i størrelse

– Vy er blitt mindre i dag. Vi håper å være på toppen av pallen neste gang det konkurreres, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

– Vi er veldig skuffet. Og vi må si farvel til mange dyktige medarbeidere som nå må slutte. De ansatte er skuffet sammen med meg.

Mandag ble det klart at SJ Norge er vinner av persontrafikken på sju togstrekninger i Norge.

Det innebærer at det svenske selskapet vil drifte togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen. Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen fra og med juni 2020.

Dette er andre gang på kort tid at Vy taper en anbudskonkurranse om norske togstrekninger.

Må ned i størrelse

Konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ifølge Fosen skal de fleste ansatte på disse strekningene bli overført til SJ Norge. Det er likevel klart at Vy må bli mindre.

– Det er klart at vi må nedskalere organisasjonen, men hvordan dette skal skje vet vi enda ikke, sier han.

Totalt har Vy omlag 10.000 ansatte i Norge og Sverige, både innefor buss og tog. 3184 av disse årsverkene jobber innenfor togvirksomheten.

Fosen ønsker ikke å si noe om hvor mange av disse arbeidsplassene som eventuelt må legges ned.

Tidligere tapte Vy anbudskonkurransen om Sørlandsbanen. Britiske Go Ahead overtar denne strekningen i desember.

–I utgangspunktet tror jeg de ansatte vil bli godt ivaretatt. Det har vært en tett dialog med SJ om blant annet tariffavtaler, pensjonsordninger og at man skal få jobbe der man bor. Jeg opplever en felles forståelse, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

Likevel mener Sæthre at det er grunn til sorg i VY.

– Det er bekymringsfullt for VY at de nok en gang taper anbud på pris og at forskjellene er så store, sier hun.

– Helnorsk virksomhet

Vy skal drive trafikken på de sju togstrekningene et år framover. I løpet av den tiden blir det klart hvordan de ansatte skal videreføres til SJ.

–Vi kommer til å gi tilbud til alle ansatte som vil gå over å jobbe for SJ. Vi behøver mange lokførere og konduktører og vil rekruttere mange flere, sier sjef for anbudstrafikk i Norden, Dan Olofsson i SJ, til NRK.

Olofsson forsikrer om at alle ansatte som får tilbudet om å være med over til SJ vil bli behandlet etter norske retningslinjer og kollektivavtalen i Norge.

– Selv om SJ er svensk er dette snakk om en helnorsk virksomhet med norske ansatte, sier han.

Ifølge anbudssjefen er den største forskjellen når SJ nå tar over en utvidelse i trafikken med flere avganger. I tillegg vil SJ finne nye løsninger for å fylle opp togene, gjennomføre en satsing på nattog og innføre mat om bord.

–Avtalen gjelder i åtte år med mulighet for forlengelse på to år. Alle endringer vil ikke skje med en gang, forsikrer Olofsson.