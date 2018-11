Voldtekt, trusler og ran: Tre tenåringsbrødre tiltalt for nærmere 30 straffbare forhold

Brødrene har gitt Oslo-politiet og påtalemyndigheten mye arbeid den siste tiden.

Totalt er de tre brødrene på 19, 17 og 16 år tiltalt for nærmere 30 straffbare forhold begått høsten og vinteren 2017:

De to siste ukene har de to eldste brødrene sittet i Oslo tingrett, tiltalt for blant annet voldtekt av en da 15 år gammel jente, samt trusler mot hennes jevnaldrende kamerat. Brødrene var 18 og 16 år da voldtekten skjedde, ifølge tiltalen.

I nabosalen har en yngre bror sittet tiltalt for voldtekt og trusler mot en da 14 år gammel jente. Han var 15 år da overgrepet skal ha skjedd.

I februar må de to yngste brødrene igjen møte i retten, tiltalt for en rekke ran begått sommeren og høsten 2017.

Dette er brødrene tiltalt for: Ekspandér faktaboks Den eldste av de tiltalte brødrene er 19 år gammel. Tiltalt for 8 forhold, blant annet:

Ett tilfelle av voldtekt av mindreårig (barn mellom 14 og 16 år). Hendelsen skjedde på Lillleborg skole i Oslo, søndag 22. oktober 2017. Tiltalte var 18 år gammel. Verken tiltalte eller fornærmede var elever på skolen. Også tiltalt å ha truet jenta, og en gutt som var vitne til hendelsen, med kniv, og for å ha ranet gutten.

(barn mellom 14 og 16 år). Hendelsen skjedde på Lillleborg skole i Oslo, søndag 22. oktober 2017. Tiltalte var 18 år gammel. Verken tiltalte eller fornærmede var elever på skolen. Også tiltalt å ha truet jenta, og en gutt som var vitne til hendelsen, med kniv, og for å ha ranet gutten. Voldtektsforsøk og vold mot jente 22. november 2017, 18 dager etter løslatelse fra varetekt. Mislyktes fordi fornærmede skrek og forbipasserende kom til.

mot jente 22. november 2017, 18 dager etter løslatelse fra varetekt. Mislyktes fordi fornærmede skrek og forbipasserende kom til. Tiltalt for å ha blottet seg for to jenter senere samme dag.

Også tiltalt for to tilfeller av trusler mot tjenestemenn i forbindelse med den andre pågripelsen.

i forbindelse med den andre pågripelsen. 19-åringen har siden sittet varetektsfengslet frem til rettssaken startet 6. november.

Han nekter straffskyld for de mest alvorlige forholdene.

Den mellomste av de tiltalte brødrene er 17 år gammel. Tiltalt for 11 forhold i to rettssaker, blant annet:

Tiltalt etter voldtektsparagrafen, for å ha hjulpet storebroren med å true jenta og vitnet i forbindelse med voldtekten 22. oktober 2017. Er også tiltalt for ran og trusler mot gutten , samt for å ha truet med å drepe jenta om hun gikk til politiet .

22. oktober 2017. Er også tiltalt for , samt for å ha . 17-åringen nekter straffskyld.

I tillegg tiltalt for seks tilfeller av ran i Oslo, i perioden juli til oktober 2017. Tre av ranene betegnes som grove. Denne saken skal behandles i februar.

Den yngste av de tiltalte brødrene er i dag 16 år gammel .

. Han er tiltalt for 8 forhold i to rettssaker, deriblant voldtekt begått 8. desember 2017. Også tiltalt for ran av jenta. Erkjenner straffskyld for dette.

Også tiltalt for tre tilfeller av grovt ran i september 2017, samt flere tilfeller av forulemping av offentlige tjenestemenn. Saken skal behandles i februar. Gutten nekter straffskyld for dette.

Brødrene nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalene.

Ber om sju og fire år i fengsel

I straffelovens paragraf 33 heter det at fengselsstraff kun kan idømmes lovbrytere under 18 år når det er «særlig påkrevet». Fengsel mot mindreårige er derfor svært uvanlig.

Statsadvokat Reidar Bruusgaard. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

I 2014 ble ungdomsstraff innført i Norge. Ordningen skulle være redningen for notorisk kriminell ungdom i Norge mellom 15 og 18 år: Ved å se og følge opp ungdommen med en ungdomsplan skulle nye straffbare handlinger unngås.

Tall fra Konfliktrådet tyder imidlertid på at få ungdommer klarer å gjennomføre planene.

Reidar Bruusgaard, statsadvokat ved Riksadvokatembetet, er aktor i saken mot 19-åringen og 17-åringen. Fredag brukte han sin avsluttende prosedyre i Oslo tingrett til å be om at 19-åringen straffes med syv års ubetinget fengsel.

Bruusgaard la samtidig ned påstand om at 17-åringen dømmes til fire år i fengsel, der tre år gjøres betinget (se faktaboks).

Ungdomsstraff og samfunnsstraff Ekspandér faktaboks Ungdomsstraff er en relativt ny straffart som ble innført med virkning fra 1. juli 2014.

er en relativt ny straffart som ble innført med virkning fra 1. juli 2014. Det er en straffeart for mindreårige som dømmes for lovbrudd. Den er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff som mulig straffart for ungdom mellom 15 og 18 år.

Ungdomsstraff administreres av Konfliktrådet i kommunen.

Målgruppen for reaksjonen er barn under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og som før lovendringen normalt ville fått ubetinget fengsel eller strenge samfunnsstraffer.

Ungdomsstraffen vil innebære at ungdommen samtykker i å følge en ungdomsplan i tillegg til en gjenopprettende prosess med ungdomsstormøte.

Etter FNs barnekonvensjon og straffeloven § 34, skal ubetinget fengselsstraff bare benyttes som en siste utvei overfor barn når det er særlig påkrevd, da de negative sidene av fengselsopphold for barn vurderes som en verre løsning for samfunnet enn det som oppnås ved frihetsberøvelsen.

Samfunnsstraff er et alternativ til fengselsstraff på inntil ett år, unntaksvis mer.

Samfunnsstraff innebærer at domfelte vederlagsfritt utfører et visst antall timers samfunnsnyttig arbeid i sin fritid – mellom 30 og 420 timer – og i tillegg står under tilsyn av kriminalomsorg i frihet.

Betinget fengsel/ betinget dom er et gammelt navn på straffedommen som nå heter fullbyrdingsutsettelse .

Det er en straffedom hvor retten på visse vilkår enten utsetter idømmelsen av straff, eller utsetter fullbyrdelsen av den idømte straff. Den idømte straff faller da bort etter en nærmere fastsatt tid, prøvetid. Kilde: Store norske leksikon

Bruusgaard sier alternative straffereaksjoner, som ungdomsstraff og samfunnsstraff har blitt grundig vurdert mot de to brødrene. Alvorlighetsgraden og de tiltaltes antatte evne og vilje til å følge opp en ungdomsstraff, gjør de likevel nødvendig å kreve ubetinget fengsel.

– Vi har en grunnleggende positiv tro på ungdomsstraff, men likevel er det slik at det ikke er realistisk i enkelte tilfeller, sier Bruusgaard.

ÅSTED: De to eldste brødrene (19 og 17 år gamle) er blant annet tiltalt for en voldtekt på Lilleborg skole en søndag i oktober 2017. Den eldste broren skal ha gjennomført voldtekten, mens den yngste broren truet jenta og et vitne med kniv, ifølge tiltalen. Hendelsen skjedde etter skoletid, verken tiltalte eller fornærmede er elever ved skolen. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Tvunget til å se å voldtekt

Den mest alvorlige hendelsen de to eldste brødrene er tiltalt for, skjedde søndag 22. oktober i fjor.

Da traff brødrene en mindreårig gutt og jente i Oslo, rundt klokken 18.00 på kvelden.

Ifølge tiltalen skal den eldste broren ha truet jenta med kniv, mens han forgrep seg på henne. Påtalemyndigheten mener han samarbeidet med sin yngre bror, som ifølge tiltalen holdt en kniv mot halsen til gutten.

De tiltalte brødrene skal blant annet ha truet med å «stabbe» jenta, eller «kutte over halsen hennes», om hun prøvde å motsette seg voldtekten.

Brødrene truet med å drepe gutten og jenta dersom de gikk til politiet, ifølge tiltalen.

Tiltale: Ny kriminalitet etter løslatelse

Brødreparet på 17 og 19 år ble pågrepet 27. oktober i fjor, og fengslet dagen etter. På grunn av de tiltaltes unge alder, satte retten fengslingsperioden til én uke.

Nesten umiddelbart etter løslatelse skal den eldste broren ha begått ny kriminalitet, ifølge tiltalen.

22. november skal han ha forsøkt å true seg til seksuell omgang med en jente ved å utøve vold mot henne.

Forsøket mislyktes, siden fornærmede gjorde motstand og fikk varslet forbipasserende, ifølge tiltalen. Samme dag skal storebroren ha blottet seg for to kvinner. Han er også tiltalt for trusler mot flere politibetjenter i forbindelse med pågripelsen.

– Pekt ut feilaktig

Advokat Håvard Flatland forsvarer den eldste broren. Han sier hans klient nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen. 19-åringen erkjenner å ha truet to politibetjenter og å ha båret kniv på offentlig sted.

Advokat Andreas Nyhaug representerer 17-åringen. Nyhaug sier hans klient nekter straffskyld, og mener ha blitt pekt ut feilaktig av politiet.

Advokat Andreas Nyhaug mener hans klient er feilaktig pekt ut i saken. Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Jeg mener i denne saken, helt oppriktig, at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot feil person. Basert på det de fornærmede har sagt i denne saken, så kan man utelukke min klient som mulig gjerningsperson, sier Nyhaug.

Han ønsker ikke å peke direkte på hvem han mener er riktig gjerningsperson, men sier det i hans avsluttende prosedyre, som ble holdt fredag, fremgår indirekte hvem han sikter til.

Dom i saken mot 17-åringen og 19-åringen faller ved månedsskiftet.

Yngre bror i nabosalen

13. november, omtrent parallelt ned saken nevnt over, startet en annen rettssak i Oslo tingrett.

På tiltalebenken satt en 16 år gammel gutt, lillebroren til de to i nabosalen. Gutten er tiltalt for å ha voldtatt en 14 år gammel jente i en barnehage i Oslo 8. desember i fjor. Han var selv bare 15 år da overgrepet skjedde.

Bistandsadvokat Trine Rjukan sier hennes klient har opplevd har slitt psykisk etter å ha blitt voldtatt av den nå 16 år gamle gutten. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Ifølge tiltalen skal jenta også ha blitt truet med kniv av en ikke-identifisert tredjeperson med finlandshette.

Jentas bistandsadvokat Trine Rjukan sier hennes klient har slitt psykisk som følge av hendelsen.

– Dette har selvsagt vært en svært stor belastning for henne. Det er åpenbart at hun har tatt psykisk skade av forholdene som tiltalen omfatter, sier Rjukan.

Advokat Alexander Greaker Rydberg representerer den yngste av brødrene. Hans klient erkjenner straffskyld for voldtekt. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

16-åringen erkjente straffskyld i retten.

– Han var lei seg for det som hadde skjedd, og beklaget seg overfor offerets mor da hun vitnet i retten på vegne av datteren, sier 16-åringens forsvarer, Alexander Rydberg Greaker.

Han forteller at han la ned påstand om samfunnsstraff, subsidiært ungdomsstraff, på grunn av tiltaltes unge alder og sakens spesielle omstendigheter. Greaker vil av hensyn til sin unge klient ikke kommentere disse omstendighetene nærmere.

«Samfunnsvern»

Aktor i saken, statsadvokat Torunn Gran, mener imidlertid at den nå 16 år gamle gutten må dømmes nøyaktig like strengt som 17-åringen i nabosalen. Fire års fengsel, hvorav tre år gjøres betinget.

– Unge mennesker blir ofte idømt ungdomsstraff eller samfunnsstraff, men ved svært alvorlige forbrytelser har domstolene gitt anledning til å gå vekk fra det utgangspunktet, sier Gran.

Hun viser til at Høyesterett har sagt at alvorlige seksualforbrytelser kan åpne for å dømme mindreårige med fengsel.

Statsadvokat Torunn Gran mener 16-åringen bør dømmes til fire år i fengsel, der tre år gjøres betinget. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

«Fuck politiet»

I februar må også 16-åringen igjen møte i retten, sammen med sin ett år eldre bror, tiltalt for en rekke ran av jevnaldrende i Oslo. På tiltalebenken sitter totalt seks unge gutter, alle enten 16 eller 17 år gamle.

Guttegjengen er til sammen tiltalt for syv ran av jevnaldrende gutter i Frognerparken, på Majorstua og på Slemdal i Oslo i perioden 5. juli til 13. oktober i fjor.

Ifølge tiltalen skal gjengen ha ranet med seg blant mobiltelefoner, klokker og jakker. 4 av ranene betegnes som grove, fordi de tiltalte skal ha truet med eller vold om ikke ofrene ga fra seg verdisaker.

Ifølge tiltalen skal den 16 år gamle broren ha skreket «fuck politiet» og «shut the fuck up» til politiet i avhør på politihuset i Oslo i september i fjor.

Advokat Greaker sier hans klient, 16-åringen, nekter straffskyld for ranene. Advokat Nyhaug sier 17-åringen ennå ikke har tatt stilling til saken.