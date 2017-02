Ny type straff skulle redde kriminell ungdom – rundt halvparten begår nye lovbrudd

Nasjonal koordinator i Konfliktrådet, Ketil Leth-Olsen, sier at d ikke er fornøyde med at rundt halvparten av dem som samtykker til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging gjennomfører ungdomsplanen sin. Foto: Lena Høyberg / NRK

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført som alternative straffereaksjoner 1. juli 2014. Ferske tall fra Konfliktrådet viser blant annet at bare en stor del av ungdommene som samtykker til slik straff aldri gjennomfører opplegget. Og nesten halvparten av dem som fullfører ungdomsplanen har begått nye lovbrudd.

Foreløpige resultater for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Ekspandér faktaboks Siden oppstarten i juli 2014 har 105 ungdommer fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging ved utgangen av 2016.

I perioden 1. juli 2014 til og med 31. desember 2015 ble det i alt idømt 53 ungdomsstraffer og ilagt eller idømt 345 ungdomsoppfølgingssaker. Totalt 398 saker.

ble det i alt idømt 53 ungdomsstraffer og ilagt eller idømt 345 ungdomsoppfølgingssaker. Per 31. desember 2015 var 141 av sakene avsluttet (10 ungdomsstraff og 131 ungdomsoppfølginger), men det betyr ikke at alle sakene ble gjennomført.

(10 ungdomsstraff og 131 ungdomsoppfølginger), men det betyr ikke at alle sakene ble gjennomført. Av disse 141 sakene sakene ble nemlig 30 saker aldri ble igangsatt , blant annet fordi ungdommene trakk samtykke tilbake eller de ikkje erkjente straffskyld.

, blant annet fordi ungdommene trakk samtykke tilbake eller de ikkje erkjente straffskyld. Av de 111 sakene som ble igangsatt, ble 37 av sakene avbrutt ved at ungdommen ikke fulgte opp ungdomsavtalen og/eller begikk nye lovbrudd.

ved at ungdommen ikke fulgte opp ungdomsavtalen og/eller begikk nye lovbrudd. Med andre ord: Av 141 saker i perioden 1. juli 2014 til og med 31. desember 2014 ble 67 saker aldri gjennomført.

i perioden 1. juli 2014 til og med 31. desember 2014 Av de 74 sakene som ble fullført viser undersøkelsene til Konfliktrådet at 41 av ungdommene (55,5 prosent) ikke har begått nye lovbrudd mer enn ett år etter straffegjennomføringen. 33 (44,5 prosent) av ungdommene har gjort nye lovbrudd.

– Sammenlignet med andre straffereaksjoner er ikke dette dårlige tall. Vi er likevel ikke 100 prosent fornøyde med gjennomføringsgraden så langt, sier nasjonal koordinator i Konfliktrådet, Ketil Leth-Olsen.

Bruker for lang tid

Han mener det er flere årsaker til at bruddfrekvensen kan være høy enkelte steder i landet. Generelt mener Leth-Olsen at det er en utfordring å komme raskt i gang med straffereaksjonen.

– Det kan gå et halvt år før vi kommer i gang med arbeidet og kan sette inn tiltak rundt den enkelte ungdom. Vi jobber med barn og unge som er lett påvirkelige, og vi ser for eksempel at mange ikke mestrer å holde seg borte fra sitt kriminelle miljø imens de venter på å gjennomføre straffen sin, sier han.

– Det kan også vise seg at ungdommene rett og slett ikke er motivert, de trekker samtykket, eller de nekter å gjennomføre deler eller hele innholdet i ungdomsplanen. Rus er ofte en direkte eller indirekte årsak til brudd.

Å finne sammenlignbare tall som viser tilbakefall for ungdom som straffes på tradisjonelt vis er vanskelig. Men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over halvparten av siktede ungdom mellom 15 og 17 år ble siktet på nytt innen fem år i perioden mellom 2006 og 2009.

Nye lovbrudd blant ungdom (2006-2009) 2006 2007 2008 2009 Siktede 15-17 år 6 960 7 573 7180 6412 Med ny siktelse innen fem år 4 008 4 194 3 917 3 413 Andel (i prosent) 58 55 55 53

– Jeg er ikke overrasket over disse tallene. Tilbakefall er generelt høyt blant unge kriminelle uansett hva man gjør med dem. Dette er en vanskelig gruppe å endre, flere er gjengangerkriminelle, sier Ragnar Kristoffersen, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

– Det er viktig å ta hensyn til at de nye tallene er fra oppstartsfasen etter 1. juli i 2014, da vi var helt ferske som straffegjennomførere, men til tross for dette er faktisk over halvparten av ungdommene uten nye registrerte lovbrudd, sier Ketil Leth-Olsen i Konfliktrådet.

De jobber systematisk for å forbedre og evaluere hvordan disse straffereaksjonene fungerer. Blant annet har de avslørt at utformingen av ungdomsplanene ikke fungerer optimalt.

– Vi har brukt de siste åtte månedene til å rette på dette, sier han.

Slik fungerer ungdomsstraff og ungdomsoppfølging Ekspandér faktaboks Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble innført som alternativ straff i juli 2014, og er et tilbud som gis til ungdommer mellom 15 og 18 år.

Ungdomsstraff tilbys til ungdom som normalt ville blitt idømt ubetinget fengsel, eller strengere samfunnsstraffer.

Ungdomsoppfølging tilbys unge lovbrytere mellom 15–18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger og der det vurderes at en tett oppfølgning vil kunne forebygge en videre kriminell karriere.

Målet er å endre adferd og forebygge ny kriminalitet, og det blir ofte gjennomført tverrfaglige kartlegging og/eller en personundersøkelse for å vurdere om ungdommen er egnet for denne reaksjonen.

Ungdommen får en skisse på hvordan ungdomsplanen vil se ut. Både ungdommene selv og verge må samtykke til en slik straffereaksjon. Straffereaksjonen idømmes av domstol (ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging som betinget dom med vilkår) eller påtalemyndighet (påtaleunnlatelse med vilkår eller overføring til konfliktråd).

Reaksjonen bygger på tre elementer: Ungdomsstormøte , ungdomsplan og oppfølgingsteam.

, og I ungdomsstormøte møter siktede de fornærmede i saken, for å se konsekvensene av lovbruddet.

Så utformes det en ungdomsplan, i samarbeid med politi, kriminalomsorg, familiekontor, barnevern og andre fra ungdommens nettverk. Planen skal inneholde krav om for eksempel frammøte på skolen, ulike typer behandlingstilbud (sinnemestringskurs, ruskontroll) og fritidsaktiviteter.

Oppfølgingsteamet sørger for at ungdommen følger planen. Dersom kravene i ungdomsplanen ikke følges opp, kan det få konsekvenser i form av strengere kontroll og justering av tiltak i planen. Ungdommen kan også måtte sone den resterende straffen i fengsel, dersom bruddet er alvorlig nok, gjentagende eller innebærer nye straffbare handlinger.

Ungdomsstraff kan idømmes inntil tre år, ungdomsoppfølging inntil ett år.

Fortløpende utvikling

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp) sier at det er for tidlig å si noe om hvordan de mener de alternative straffereaksjonene fungerer.

– Men signaler fra dem som jobber med ungdommene er positive. Vi skal gå gjennom rapporten og se om det er justeringer som kan gjøres allerede nå. Vi er i løpende dialog med Sekretariatet for konfliktrådene, om mulige forbedringspunkter og tiltak på kort og lang sikt, sier hun.