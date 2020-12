– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk, sier Jon Nicolaisen selv i en pressemelding.

Norges Bank opplyser til NRK at beskjeden fra Sivil klareringsmyndighet (SKM) kom 20. november.

Nicolaisen har ifølge Norges Bank vært gift med den kinesiske kvinnen siden 2010, og fortalte banken om ekteskapet samme år. Nicolaisen ble sikkerhetsklarert da han tiltrådte som visesentralbanksjef 1. april 2014.

Beskjeden fra SKM kom i november

I 2019 ga Finansdepartementet beskjed om at sikkerhetsklareringen av Nicolaisen måtte fornyes. Dette arbeidet startet sent i 2019, og endte etter hvert med avslag fra SKM.

– De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier den avtroppende visesentralbanksjefen videre.

Han ønsker ikke å gi stille til intervju eller gi ytterligere kommentarer til saken, opplyser Norges Bank til NRK.

Åremålet til Nicolaisen gikk opprinnelig ut 1. april i år. I mars fikk han fornyet tillit, og han skulle etter planen sitte fram til utgangen av 2023. Fra april har han hatt et særskilt ansvar for å følge opp Oljefondet.

– Var giftemålet et tema da Nicolaisen gikk fra ansvar for pengepolitikk til ansvar for Oljefondet tidligere i vår?

– Begge rollene krever den samme sikkerhetsgraderingen, svarer Norges Bank i en e-post til NRK.

Ba om å fratre umiddelbart

Finansdepartementet ønsker ikke å uttale seg utover pressemeldingen som kom på fredag, men skriver dette i en e-post til NRK:

– Siden Sivil klareringsmyndighet ble opprettet våren 2018, har vi bedt Norges Bank om å sende alle klareringsanmodninger for ansatte i Norges Bank direkte til SKM. Norges Bank er dermed såkalt anmodende virksomhet og styrer selv prosessene rundt sikkerhetsklareringer. Norges Bank er også autorisasjonsansvarlig for visesentralbanksjefene, skriver Finansdepartementet i e-posten.

På bakgrunn av avslaget om fornyet sikkerhetsklarering, løste i dag Finansdepartementet Nicolaisen fra sin stilling. Nicolaisen ba så om å fratre stillingen med umiddelbar virkning, skriver departementet selv.

Departementet skriver også at jakten på en etterfølger starter umiddelbart.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier han vil savne sin visesentralbanksjef. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Vil savne Jon Nicolaisen

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier han tar Finansdepartementets beslutning til etterretning.

– Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier Øystein Olsen i en pressemelding.

Nicolaisen har jobbet mesteparten av yrkeskarrieren sin i Finansdepartementet og Norges Bank.

I «banken», som det heter i økonomikretser, har han jobbet siden 1995. Med unntak av tre år i permisjon, 2003-2006, har Nicolaisen vært der i ulike stillinger siden den gangen.