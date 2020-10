Tangen vil ha flere kvinner: – Det må gå fort

54-åringen vil ha mer mangfold i fondet. Det betyr blant annet høyere kvinneandel. Jobben haster, mener han.

– Må gå fort

– Hvis jeg ikke dummer meg helt ut, får jeg forhåpentligvis holde på i fem år. Jeg planlegger livet i femårsplaner, det er en perfekt lengde. Det er bra ikke å ha for lang tid, da kan man si til folk at man har litt dårlig tid. Det må gå fort, og det er bra, sier Tangen.

Han sier kvinneandelen er på 33 prosent i ledergruppa, 21 prosent i hele fondet.

– I Europa er det vel 10 prosent andel kvinner blant porteføljeforvaltere. Her må vi jobbe mye mer aktivt med rekruttering og talentutvikling. Det handler ikke bare om kvinner, men å øke mangfoldet generelt, sier Tangen.

Hadde noen sagt at jeg måtte gi bort firmaet og innløse alle pengene, hadde jeg ikke søkt jobben Nicolai Tangen

Han er nylig utnevnt til oljefondssjef, men flere mediestormer og hans store formue har fått det meste av oppmerksomheten. Et krasj på elsparkesykkel hører også med til historien, men Nicolai Tangen angrer ikke på at han tok jobben som oljefondssjef.

– Det kommer jo an på hva som er viktig for deg i livet. Jeg måler ikke livet mitt i penger, men en haug med andre ting, sier Nicolai Tangen.

Han er sjef for Oljefondet, og får over 6 millioner kroner i årslønn for det. Men for Nicolai Tangen betydde det et stort tap å bli statsansatt. Nå skal han forvalte alle nordmenns sparepenger.

OLJEFONDSSJEF: Nicolai Tangen (til venstre) og sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse i august. Foto: NTB SCANPIX

– Jeg har ikke noen problemer med å skjønne at folk er skeptiske. Men en av de viktige tingene når man skal passe på oljepengene, er at man vet hvordan man tjener penger, sier Tangen.

Superyacht og seminar

Kristiansanderen eier blant annet en superyacht, seilbåten Nikata som er på over 100 fot.

BÅT: Tangen er glad i både fjell og seiling. Her i en gammel trebåt som er strandet på Venastul ved inngangen til Rondane. Foto: NRK

– Jeg har en båt som ble litt for stor da. Men jeg har mye glede av den, eller hadde mye, før denne jobben. For nå har jeg ikke så mye tid lenger, sier Tangen.

Selv om han er kjent for spektakulære seminar, ble det Norges Banks hytte og ikke superyacht når han denne uken samlet sin nye ledergruppe i Oljefondet.

De er i det norske høyfjellet, i sterk kontrast til det påkostede og omdiskuterte drømmeseminaret. Avsløringen til VG ble starten på en offentlig debatt og høring i Stortinget som nesten kostet ham jobben før han hadde begynt.

– Ja, Sting kommer ikke. Men vet du hva? Dette er et slags drømmeseminar del to. Ganske annerledes, men det å få lov til å være på det norske fjellet i Rondane med den gruppen mennesker som jeg mener er de flinkeste i industrien, er jo en slags drømmesituasjon det også, sier Tangen.

På seminaret på Venastul lager de maten selv. NRK er med på kjøkkenet når Oljefond-sjefen, som også har kokkeutdanning, viser oss hvordan han steker biff.

SEMINAR: Nicolai Tangen (til venstre) og resten av ledergruppa i Oljefondet samlet på Venastul, som er Norges Bank kurs og feriested. Foto: NRK

– Generelt med stek så skal du gjøre minst mulig. Du skal i hvert fall ikke snu den mer enn én gang. Røre det minst mulig. Bare la det sitte til det på en måte karamelliserer ordentlig før du snur det, sier han.

Tangen spiser pizza en gang i uken og har allerede vært på flere av hovedstadens pizzarestauranter.

Hvordan lage Steak à la oljefondssjef Du trenger javascript for å se video.

Kokk, kunst og kapital

54-åringens formue skyldes ikke kokkekunnskap eller kunstinteresse, men et talent for kapitalforvaltning. Nettopp derfor fikk han jobben med å øke avkastningen til fondet som nå nærmer seg elleve tusen milliarder kroner.

Tangen er mer opptatt av at han har jobbet hardt og alltid vært interessert i å lære, enn at han har talent.

– Jeg var ganske introvert i begynnelsen og var temmelig elendig i sport. Da kompenserer man med å jobbe hardere på skolen.

– Du blir beskrevet som skoleflink?

– Jo, men det var ganske mye jobbing også. Og så drev jeg en del med skolepolitikk og var festgeneral i russen. Jeg har jo hatt det litt moro også, sier Tangen.

FESTGENERAL: Fædrelandsvennen 6. mai 1985. Festgeneral Nicolai Tangen til venstre. Foto: Faksimile Fædrelandsvennen

Kunstinteressen kom etter at han motvillig «ble dratt rundt på alle museer i Europa» av sin mor.

1984: Tangen blir valgt inn som leder i Vest-Agder Gymnasutvalg. Som uavhengig kandidat. Foto: Faksimile: Fædrelandsvennen

– Det er jo ikke til å holde ut. Men du vet hvordan det er med oppdragelse. Når du dunker nok, går det inn i pappen til slutt, sier Tangen.

Han er en av verdens største kunstsamlere, med det som omtales som den største enkeltsamlingen i verden av nordisk modernisme. Men da han gav hjembyen Kristiansand rundt 3000 verk som skal stilles ut i en ny kunstsilo, ble det rabalder. Kritikerne mener Tangen sikret seg et eksepsjonelt utstillingslokale, uten å sitte med forpliktelsene.

Da han skulle bli sjef for Oljefondet ble det bråk igjen.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så mye bråk, men jeg lærte litt av det bråket den gang. Du blir litt immun og lærer å stå i den stormen lite grann, så det var egentlig ganske god trening faktisk, sier Tangen.

Barna arver ingenting

Han har mastergrader i sosialpsykologi, økonomi og kunsthistorie, men han er alltid ute etter å lære enda mer.

– Noe av det viktigste i mitt liv er å lære. Det er sånn du holder hodet i gang. Personlig ville jeg heller hatt tre-fire mastergrader enn én doktorgrad. Jo mer du kan, jo mer spennende har du det som menneske. Og så er det disse synergiene mellom fag som er fascinerende, sier Tangen.

Som fersk utnevnt toppsjef uttalte Tangen på en pressekonferanse i mars at han ville ha 100 prosent arveavgift. Også da ble det bråk.

SJEF: Nicolai Tangen er mannen som skal forvalte oljepengene. Foto: NRK

– Det ble det bråk av, og da lærte jeg en del. Det kom første dagen, og jeg skjønte at jeg ikke skal uttale meg om noe som kan tolkes politisk, sier Tangen.

Han sier utspillet egentlig bare gjaldt for hans egne barn.

– Det å arve mye penger mener jeg er problematisk. Hvis du får til noe da og har mye penger så er det ikke din fortjeneste. Da er det bare fordi du har arvet mye penger. Og hvis du ikke får det til, ja da har du jo kløna det skikkelig til, sier Tangen.

– Har du diskutert dette med barna dine?

– Ja, om de kjøper det ett hundre prosent er jeg ikke sikker på. Men det er smarte unger og de skjønner hva jeg mener. De får fin utdannelse, og sko og den type ting, sier Tangen.

Forbipasserende hjalp etter fall

Pengene vil han heller gi til «andre flotte initiativ», men Tangen innrømmer at Oljefond-jobben nesten endte opp med å bli for dyr.

– Hadde noen sagt at jeg måtte gi bort firmaet mitt og innløse alle pengene eller alle fondsandelene og sette de i banken, hadde jeg ikke søkt den jobben. Nå sitter jeg her, og det er litt baklengs inn i fuglekassa, sier Tangen.

– Er du litt bondefanget av sentralbanksjef Øystein Olsen?

– Nei, det er jeg faktisk ikke blitt. Men jeg er blitt mer keen på jobben etter at jeg ble kjent med de ansatte og lærte mer om hva det var. Jeg ble rett og slett mer og mer interessert, og det var derfor jeg tok valget.

BANKPLASSEN: Norges Banks lokaler i Oslo, hvor Oljefondet har lokaler. Foto: NTB Scanpix

På vei til jobb på dag nummer tre gikk det veldig galt på sparkesykkelen.

– Jeg har brukt disse sparkesyklene hver dag. Jeg synes det er en helt genial oppfinnelse. Det tar ni minutter fra der jeg bor og koster 37 kroner å leie. Så skal man helst ikke krasje.

Han skled på en våt trikkeskinne og smalt rett i asfalten. Deretter bar det til legevakten.

– Det føles litt kleint selvfølgelig. Men det var noen hyggelig forbipasserende som hjalp meg opp. Kanskje ikke mitt stolteste øyeblikk, sier Tangen.

Han sier han skal opp «på hesten igjen» igjen snart skuldra er bedre.