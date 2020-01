Virusfrykt i aksjemarkedet: Kraftigste børsfall siden oktober

Ved stengetid mandag hadde Hovedindeksen på Oslo Børs falt med nesten to prosent mandag, mye på grunn av et kraftig fall i oljeprisen.

Oljeprisen gikk ned 1,98 prosent mandag. Et fat nordsjøolje handles nå for under 60 dollar fatet, for første gang siden slutten av oktober.

Både oljeprisfallet og den generelle nedgangen knyttes til frykten for spredning av det nye coronaviruset i Kina, som har fått navnet 2019-nCoV. Også kronen falt mot andre valutaer mandag.

– Den norske kronen er veldig tett koblet opp mot oljen, som også faller en del nå på grunn av dette viruset. Man er redd for hva dette viruset kan bety for veksten i verdensøkonomien, og dermed også oljeetterspørsel, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Reisende på Gardermoen ble søndag informert om hvordan man skal forholde seg, om man utvikler en luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemreise fra den kinesiske byen Wuhan. Foto: Christian Fougner / NRK

– Får ringvirkninger

Det er særlig oljeprisselskapene som faller kraftig på Oslo Børs mandag. Aller mest faller Equinor, med 2,17 prosent.

Myndighetene i Kina har nå isolert til sammen 50 millioner innbyggere i et forsøk på å isolere spredningen.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Det er ventet at dette også vil påvirke turistnæringen her til lands. Flyselskapene Norwegian og SAS gikk også ned mandag, med henholdsvis 5,1 og 3,1 prosent.

– Man ser jo allerede at flytrafikk og annen transport rammes. Det virker kanskje litt rart at vi får børsfall fordi en del folk reiser mindre.

– Men det starter jo her, og så kan det få ringvirkninger. Først reiseliv, så kan man få lavere aktivitet i økonomien, og så kveler man veksten, sier Becker, og legger til at veksten i verdensøkonomien er skjør for øyeblikket.

– Så vet vi at Hongkong gikk inn i resesjon i kjølvannet av sarsviruset i 2003.

Nedgang i Asia

Sarsvirsuet, som for øvrig er av samme virustype som herjer i Kina nå – corona, tok livet av 774 mennesker i 2002 og 2003. Myndighetene i Kina har nå isolert til sammen 50 millioner innbyggere i et forsøk på å isolere spredningen.

Nikkei-indeksen i Tokyo sank 2,03 prosent, og den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk ned 1,61 prosent, skriver NTB.

I Kina er børsene stengte på grunn av den kinesiske nyttårsfeiringa. Men da aksjehandelen begynte i Europa, pekte pilene nedover også her.

På formiddagen var nedgangen i London og Frankfurt på henholdsvis 2,2 og 1,8 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent rett før klokka 11 .

Hovedårsaken antas å være bekymring for hvordan virusutbruddet i Kina vil utvikle seg videre.

En pasient ankommer et Røde Kors-sykehus i den kinesiske storbyen Wuhan i helgen. Foto: HECTOR RETAMAL

– Faller mer enn det er grunn til

Investeringsdirektør for Nordea-fondene, Robert Næss, sier til Dagens Næringsliv at markedene faller mer enn det foreløpig ser ut til å være grunn til.

Han viser til tidligere analyser av hvordan aksjemarkedene utviklet seg under sarsviruset, fugleinfluensaviruset og svineinfluensaviruset. Av disse var det kun sarsviruset som førte til børsfall, og det var ikke særlig stort.

– Jeg tenker egentlig at dette ikke er så alvorlig. I lignende tilfeller vi har hatt før, har dette stort sett ordnet seg. Reiselivet ender kanskje opp med litt dårligere inntjening i en periode, sier Næss, og legger til:

– Det som gjør at Oslo Børs faller to prosent i dag, er rett og slett at børsen har steget mye i det siste.