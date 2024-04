Det piper jevnt og trutt fra varslingsklokkene i gangen på medisinsk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Akkurat nå trenger en hjertepasient smertestillende.

Legen har bestemt at det skal gis morfin.

Dosen som gis til pasienten må være helt riktig, fordi morfin er en svært kraftig medisin.

Hjertepasienten skal ha akkurat 2,5 milligram.

Hverken mer eller mindre.

Inne på medisinrommet på sykehuset skal morfinen gjøres klar.

Det er sykepleierne Karoline Nordby Fremstad og Tycjan Tomasz Karcz som skal sørge for at dosen blir helt riktig.

Karoline Nordby Fremstad og Tycjan Tomasz Karcz regner ofte på hvordan man skal sette riktig dose medisin.

NRK blir med de to sykepleierne når de skal gjøre det livsviktige regnestykket inne på medisinrommet på sykehuset.

Det å regne riktig, er en oppgave de tar svært alvorlig.

– Det er kjempeviktig, sier Fremstad.

– Virkelig.

– Hvis vi gir feil dose, kan det få fatale konsekvenser.

Slike regnestykker gjøres hver eneste dag på norske sykehus.

Denne lille glasskapselen med det som kalles injeksjonsvæske inneholder morfin. Men hvor mye av væsken skal inn i sprøyten for at dosen til pasienten skal bli riktig?

Vil fjerne 3-er kravet i matte

Nylig ble det klart at regjeringen vil kutte kravet om karakteren 3 i matte og norsk for søkere som vil komme inn på sykepleierutdanningen.

Siden 2019 har det eksistert et slikt krav, som regjeringen Solberg innførte.

Det er stor mangel på sykepleiere.

Regjeringen håper endringen vil gjøre at flere studieplasser blir fylt opp.

UiO-forsker Alma Mulac har skrevet doktorgrad om feilmedisinering på sykehus.

Alma Mulac er farmasøyt og forsker ved UiO.

Mulac, som også er farmasøyt, har fordypet seg i regnefeilene sykepleiere gjør når de håndterer medisiner.

Mulac er skeptisk til å lempe på karakterkravet i matte.

– Allerede i dag ser vi mangler i forståelsen av grunnleggende matematikk, som enheter, volum og formler. Hvis denne endringen bidrar til en svakere trend, er det bekymringsfullt, sier Mulac.

Oppdrag: En dose på 2,5 milligram morfin

Vi skal tilbake til regnestykket på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Sykepleierne skal beregne riktig mengde væske med morfin de skal ha i sprøyten som pasienten skal få.

De har hentet frem en pakke med morfin fra medisinskapet, hvor morfinen er i væsken inne i en glasskapsel.

– Vi skal gi morfin intravenøst. Da må vi finne ut av hvor mange milliliter vi skal gi, forklarer Fremstad.

Karoline Nordby Fremstad og Tycjan Tomasz Karcz regner på hvordan pasienten skal få riktig dose med morfin.

Dette betyr begrepene som brukes i dette regnestykket:

Dosen er så mange milligram morfin pasienten faktisk får i kroppen etter at sprøyten er satt. Dosen måles i milligram (mg).

er så mange milligram morfin pasienten faktisk får i kroppen etter at sprøyten er satt. Dosen måles i milligram (mg). Styrken er konsentrasjonen av morfin i injeksjonsvæsken i morfinglasset. Den måles i milligram pr. milliliter (mg/ml). Styrken er altså så mange gram morfin det er i hver milliliter med væske.

Mengden er så mye væske som må til for å få riktig dose. Den måles i milliliter (ml). Altså: Hvor mye væske fra glasskapselen som må inn i sprøyten, for at den endelige dosen skal bli riktig.

Dosen pasienten skal ha er 2,5 milligram. Styrken i væsken i glasset med morfin de hentet fra medisinskapet er 10 mg/ml. Men hvor mye væske fra morfinglasset skal inn i sprøyten?

For å finne ut hvor mye væske som må inn i sprøyten, kan de bruke en regnetrekant som viser sammenhengen mellom dose, styrke, og mengde.

Sykepleier Tycjan Tomasz Karcz forklarer hvilken av de tre matematiske størrelsene de må regne seg frem til for at hjertepasienten skal få riktig medisin.

– Her vet vi dosen, og vi vet styrken. Det vi skal finne nå, er mengden.

Har forsket på regnefeil

Doktorgraden til UiO-forsker Alma Mulac viste at utilstrekkelig tallforståelse kan få store konsekvenser.

Av 100 regnefeil Mulac undersøkte, førte 78 av dem til skade på pasienten, skrev Sykepleien da de omtalte forskningen i 2022.

– Hvis man rekrutterer sykepleiere som har svakere matematiske kunnskaper, kan det gå på bekostning av pasientsikkerheten, sier hun.

Mulac forstår ønsket om å rekruttere flere sykepleierstudenter.

Forskeren mener imidlertid at hvis man skal fjerne karakterkravet, bør det følges opp med andre tiltak.

For eksempel at andre enn sykepleiere på forhånd gjør klar medisiner som skal deles ut, eller at det i større grad brukes datasystemer som hjelper sykepleierne til å fange opp feil.

Etter det NRK får opplyst, legges det ikke opp til at sykepleierne skal ha mindre ansvar enn i dag i det nye forslaget.

– Mattekunnskapene skal sikres i det treårige bachelorstudiet. Tror du det er mulig?

– Det spørs hvor stor andel av utdanningen fokuserer på det. Det som trengs er rett og slett grunnleggende matematisk forståelse, sier Mulac.

– Når man er i ferd med å gi en dosering som i størrelsesorden er ti- eller hundre ganger feil, slik vi har sett i våre undersøkelser, så bør det gå noen alarmer.

Hun mener systemet bør være slik at det fanger opp feil, men at det likevel er viktig at de ansatte har kunnskapen som trengs.

– Selv om andre sikkerhetsmekanismer bør oppdage det hvis en enkeltperson gjør en feil, så er likevel den verdifulle innsikten til kunnskapsrikt helsepersonell uerstattelig.

Sykepleierforbundet kritisk

Norsk Sykepleierforbund mener det ikke er riktig å fjerne kravet om karakteren tre i matte for sykepleierstudenter.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen mener mattekunnskaper er svært viktige for sykepleiere når de skal regne ut hvordan medisinene skal gis til pasientene.

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det viktig å forstå at det er ikke en veldig krevende matte innenfor legemiddelregning. Men du skal gjøre det på natten, etter at du kanskje har jobbet i 14 timer, alene. Og du kan ikke gjøre feil. Det får fatale konsekvenser, sier Sverresdatter Larsen.

– Det må sitte godt. Du skal ikke bare kunne det litt.

– Forstår du bekymringen til forskeren om at det å fjerne kravet om karakteren tre i matte, potensielt kan gå utover pasientsikkerheten?

– Absolutt. Det lå som hele grunnlaget for hvorfor den tidligere regjeringen innførte et karakterkrav.

Forbundslederen avviser at det å dele ut medisiner, kan overtas av andre.

– Det er helt urealistisk at noe annet personell skal kunne ta over legemiddelhåndteringen som sykepleierne gjør i dag.

Det er en fast rutine på Lovisenberg Diakonale Sykehus at sykepleierne først gjør utregningen hver for seg. Så sammenligner de svarene etterpå. Hvis det skulle skje en regnefeil, kan denne oppdages. Dette kalles dobbeltkontroll.

En livsviktig brøk

Inne på medisinrommet forklarer Karoline Nordby Fremstad hvordan det riktige regnestykket skal settes opp:

– Dosen delt på styrken. Da får vi mengde, forklarer Fremstad.

Eller, skrevet matematisk:

2,5 mg / 10 mg/ml = 0,25 ml

Slik regner sykepleierne ut hvor mye av væsken i glasskapselen med morfin som skal inn i sprøyten til pasienten.

Mener studentene vil lære underveis

Kunnskapsdepartementet peker på at Norge trenger flere sykepleiere, og sier det vil være stor mangel på sykepleiere i fremtiden.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) skriver i en e-post til NRK:

– I dag har vi et system som hindrer godt motiverte og dyktige søkere som har lyst til å bli sykepleiere, fra å bli det. Og vi har helsefagarbeidere som ønsker å bli sykepleiere, men som ikke får sjansen til det, slik som kravene er innrettet i dag.

Oddmund Hoel er forsknings- og høyere utdanningsminister for Senterpartiet.

– Hvordan kan regjeringen vite at sykepleierne, med et lavere mattekrav, likevel vil kunne regne ut feilfritt hva slags dosering av medisiner pasientene skal få i fremtiden?

– Universiteter og høyskoler skal ikke uteksaminere studenter fra sykepleierutdanningen som ikke kan praktisere forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelregning. Dette blir studentene testet på i løpet av utdanningen, svarer Hoel.

Statsråden sier at det er opp til utdanningsinstitusjonene å lære studentene det de trenger, og at han har «full tillit» til dem.

Hoel mener «det er lite som tyder på» at karakterkrav i norsk og matte, såkålte nivåkrav, har gitt «bedre gjennomføring og kvalitet» ved utdanningene.

– Pasienttryggheten står sentralt, men nivåkravene er ikke det beste virkemiddelet for å sikre den, skriver Hoel.

Å regne riktig for å kunne gi riktig dose medisin, er noe alle uteksaminerte sykepleiestudenter skal kunne, sier Kunnskapsdepartementet.

Et regnestykke på liv og død

Etter at de to sykepleierne er ferdige med å regne hver for seg, og så er enige med hverandre etterpå om at de har kommet frem til riktig svar, kan sprøyten med morfin gjøres klar på medisinrommet.

Karcz fyller sprøyten med riktig mengde injeksjonsvæske, mens Fremstad følger med.

Også her er det en sikkerhetsrutine at to sykepleiere følger prosessen, nettopp for å unngå feil.

Morfin brukes hver dag på norske sykehus.

Hvis man er voksen, frisk og ikke bruker morfin til vanlig, kan man bli alvorlig forgiftet hvis man får en dose på 30 milligram, dersom den settes intravenøst.

Når man blir alvorlig forgiftet, mister man bevisstheten og slutter å puste.

Det opplyser rådgivningsorganet Giftinformasjonen til NRK.

Så mye morfin kan man tåle Ekspander/minimer faktaboks Pasienter som får morfin daglig, vil over tid utvikle toleranse for morfin og tåle høyere doser enn ved oppstart av behandlingen.

En voksen, frisk person som ikke bruker morfin, kan bli alvorlig forgiftet hvis vedkommende får en intravenøs dose på 30 milligram morfin eller mer.

Enkelte pasienter kan bli alvorlig forgiftet på doser under 30 mg.

Dette gjelder blant annet pasienter med alvorlig tilleggsykdommer, eldre/barn og pasienter som i tillegg har inntatt andre sløvende legemidler eller rusmidler.

Når man blir alvorlig forgiftet, mister man bevisstheten og slutte å puste. Kilde: Giftinformasjonen

Slik ser en dose med 2,5 milligram morfin ut. Her beregnet sykepleierne at de måtte ha 0,25 milliliter med injeksjonsvæske i sprøyten for at dosen skulle bli riktig.

I 2017 døde en pasient etter å ha fått 25 milligram morfin. Dosen var ti ganger for stor og ble gitt ved en feil, skriver Sykepleien.

Sykepleierne på Lovisenberg understreker at det blir stor forskjell på tallene om noen bommer med regnestykkene.

– Hva hadde skjedd om det her hadde blitt regnet feil, og hjertepasienten hadde fått en dose på 25 milligram?

– Det ville nok fått veldig store konsekvenser. Det er en stor dose, sier Fremstad.

På medisinrommet er sykepleierne ferdige med å beregne riktig dose. De fikk omfattende opplæring i dette da de studerte, både gjennom eksamener, forelesninger og praktiske oppgaver, forteller de til NRK. Også det å gjøre medisinen klar til pasienten, var en viktig del av opplæringen.

Har du lyst til å prøve deg på flere utregninger? Helsemyndighetene har laget en app som er ment som en støtte til helsepersonell som skal beregne riktig dose medisin til pasientene.

