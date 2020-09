Vil kutte i åpningstiden – mener barna fikk det bedre i «koronabarnehagen»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror barna opplevde det trygt. De fikk være med de samme voksne hele dagen og det var mer ro i leveringssituasjonen.

ROLIG: Agnetha Nakken, pedagogisk leder i Ilebrekke barnehage, sier det var mye å huske på rundt smittevern i våres, men at hverdagen likevel var roligere i barnehagen. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Pedagogisk leder i Ilebrekke barnehage, Agnetha Nakken, minnes den første tiden etter stengningen av Norge. Strenge smitteverntiltak med små grupper, fast bemanning og kortere åpningstid bidro til å skape det mange barnehageansatte har omtalt som en «drømmebarnehage».

Også foreldre merket endringene.

– Det var noen av de beste ukene vi har hatt i barnehagen. Det var en ro, forutsigbarhet og trygghet som preget både barn og ansatte, sier Christina Grefsrud-Halvorsen.

KORTERE DAGER: Christina Grefsrud-Halvorsen mener det er på tide å vurdere om åpningstiden i barnehager bør kuttes. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Erfaringene har hun som mor i en annen barnehage i Tønsberg. Hun understreker at barnehagen til sønnen var bra, og at underbemanning er et strukturelt problem i Norge. I de fleste barnehager er det kun full bemanning midt på dagen fordi de ansatte skal «dekke» hele åpningstiden.

– Bedre bemanning er en viktig nøkkel til barns trivsel. Det er i seg selv positivt. Når åpningstidene blir kortere, slipper de å «smøre bemanningen tynt utover», og grunnbemanningen blir bedre.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Vil endre permanent

De positive erfaringene fra «koronabarnehagen» har ført til debatt om åpningstider over hele landet, blant annet i Trondheim, Bergen, Hammerfest, Mo i Rana og Levanger. Ansatte i barnehagesektoren og politikere har luftet tanken om å kutte litt i åpningstiden av hensyn til barna.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

I Levanger har dette fått blandet mottagelse.

– Jeg og mange andre foreldre i kommunen synes det er galimatias, og vi tenker det aldri kommer til å bli en realitet, sier Guro Martine Bjerkan, som akkurat har hentet sønnen Bendik (5) i barnehagen.

Bjerkan, som også sitter i foreldreutvalget i Staup barnehage, har 45 minutters reisevei fra jobben i Steinkjer. Det gjør det utfordrende å rekke barnehagen som fortsatt stenger 16.00 på grunn av smittevern.

– Jeg er heldig som har fleksitid, men som regel er dagene fylt av møter og telefonhenvendelser som det er vanskelig å komme seg unna.

HENTING: Guro Bjerkan rekker så vidt å hente Bendik (5) før barnehagen stenger. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Mener ni timer er nok

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder barnehagen i Levanger kommune, står bak forslaget om å kutte til ni timers åpningstid. Bakgrunnen er et ønske om å bedre bemanningen og kvaliteten i barnehagen med de midlene hun har til rådighet.

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder barnehagen i Levanger kommune. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Hun sier de har fått tydelige signaler fra barna om hvordan de opplevde å ha kortere tid i barnehagen.

– I løpet av tiden med Korona visste ungene hele tiden at den voksne var tett på. Vi opplevde en helt annen ro i forhold til hva vi gjør til vanlig.

Hun sier kommunen har kartlagt foreldrenes behov og sjekket med arbeidsgivere. Konklusjonen er at ni timers åpningstid, og i alle fall oppholdstid, er nok for de aller fleste.

– Noen haster frem og tilbake til barnehagen for at barna skal ha mest mulig tid med familien, men vi har også noen som synes det er kjekt å dra innom butikken, trene og vaske huset først.

– Forstår du frustrasjonen til foreldre som sliter med å få hverdagslogistikken til å gå opp?

– Ja, og spesielt hvis man har lang reisevei. Samtidig sier arbeidsmiljøloven noe om rettighetene til oss voksne. Når barna skal være ni–ti timer i barnehagen, får de en lang arbeidsdag. For det er en arbeidsdag for barn å være i barnehagen.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Må hente på SFO

Guro Martine Bjerkan kjenner seg ikke igjen i at foreldre utnytter barnehagens åpningstid mer enn de absolutt må.

FORNØYD: Guro Martine Bjerkan syntes barnehagen var bra også før Korona, og mener bedre bemanning må løses på andre måter enn ved å kutte i åpningstiden. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Jeg vet ikke hvilken kartlegging kommune har gjort med arbeidsgivere, men arbeidsgivere kan ikke definere mitt behov. De vet for eksempel ikke om jeg også skal hente i på SFO.

– På tide å ta debatten

Forslag om å korte ned åpningstiden i barnehagen har blitt møtt med skarpe reaksjoner flere steder.

En lokalpolitiker omtalte det som «likestillingsfiendtlig» i et intervju med Rana Blad. I Trondheim ble forslaget kalt «reaksjonært» av NHO, og ordfører Rita Ottervik (Ap) sa det var «en debatt hun ikke ønsket å utsette folk for».

Christina Grefsrud-Halvorsen, som også er talsperson for «Foreldreopprøret» på Facebook, mener det er på høy tid å løfte debatten om åpningstider:

– Vi har sagt ifra lenge at rammene må økes og bemanningen styrkes, men blir ikke hørt. Da må vi se på andre løsninger, som kortere åpningstid. Bare å kutte en time eller halvannen vil trolig ha stor effekt.

Hun mener arbeidslivet må spille på lag for å finne løsninger.

– Vi har nå prøvd å være mer fleksible i arbeidslivet, og mange fikk det greit til. Vi må komme til et punkt der barnas behov for trygghet og mange voksne er det førende prinsippet, ikke kun arbeidslivets beste. Barna roper ikke om det selv. Vi må være barnas stemmer.