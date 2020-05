Koronatiltak gir viktig lærdom om tid med barna

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har blitt mye lek med mamma og pappa for 2,5 år gamle Helga denne våren. Familien på Lille-Tøyen i Oslo fikk mer av det de ønsket seg da Norge stengte ned: Tid med datteren.



– Vi har egentlig vært litt opptatt av hvordan vi vil leve før koronaen også. Så nå opplevde vi vel egentlig å få den tiden vi har hatt lyst på før, sier mor Karoline Kvellestad Isaksen.

Men også etter at barnehagen åpnet igjen opplevde familien at smittevernreglene skapte bedre rammer for barna enn før. Nå har barnehagen blitt sånn de kunne ønske den var til vanlig.

– Når Helga kommer om morgenen møter hun den samme voksne. Og de er små grupper på seks barn. Så drar de på tur hver dag.

Troy Hammer og Karoline Kvellestad Isaksen med datteren Helga (2). Foto: NRK

Bør endre oss

Fra sitt hjem i Sandvika utenfor Oslo har tidligere SV-politiker, og kvinnesaksforkjemper Torild Skard fulgt de store endringene i samfunn de siste månedene. Hun mener både arbeidsgivere, politikere og familier må ta lærdom av tiden med lockdown.

–Vi har fått erfare nye måter å organisere hverdagen på som kan være mye bedre for de minste barna. Det går an å kombinere yrkesarbeid og omsorg på måter som er mye mer fleksible og bedre enn vi gjør i dag.

Torild Skard er kvinnesaksforkjemper, psykolog og tidligere SV-politiker. Foto: NRK

Skard mener at dagens samfunn legger opp til at vi forsømmer barna.

– Det er helt avgjørende at barnet har en nær tilknytning til mor og far de først 1000 dagene for at det skal få en god utvikling senere. Mange barn får ikke det.

Advarer mot kostnadene

Men næringslivet advarer mot kostnadene ved mer fleksible arbeidsdager for småbarnsforeldre.

– Jeg tror dette har bidratt til at vi tenker på nye måter, og det er lærdom bedriftene må ta med seg videre. Samtidig så er det også viktig for bedriftene, og særlig i den tiden vi er inne i nå, at man ivaretar hensynet til verdiskapning sånn at bedriftene opprettholder produktiviteten, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, NHO Foto: Terje Bendiksby

Hun forteller om arbeidsgivere som melder om at lockdown under koronakrisen har gått utover produktiviteten, og om arbeidstakere som savner kollega- og lederstøtte. I tillegg er det viktig at arbeidstidsbestemmelser og tariffavtaler overholdes.

Hos familien på Tøyen har de uansett tenkt til å la noen av tiltakene under pandemien henge med videre i hverdagen deres.

– Jeg tenker at hvis vi kan klare å ta med oss en del av de tingene så hverdagene ikke blir så hektisk, så tror jeg det hadde vært veldig bra. Men det fordrer at man kanskje er nødt til å jobbe litt mindre da. For å få tingene til å gå opp, sier far Troy Hammer.

Foreldrene skrev om erfaringene sine i en kronikk i Aftenposten.