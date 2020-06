Vil granske Sveriges koronahåndtering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyste Löfven på en pressekonferanse tirsdag.

– Kommisjonen kommer til å gi oss viktige lærdommer. Uansett hva den kommer fram til, så er det du og jeg som avgjør hvordan vi kommer til å klare denne krisen, sa statsministeren.

Kommisjonen skal legge fram sin rapport i februar 2022. Den første delrapporten vil bli presentert innen 30. november i år. Den ser på spredningen av smitte innen helse og omsorg. Neste delrapport vil bli presentert 31. oktober 2021.

Skal dra lærdommer

Den svenske regjeringen har utnevnt juristen Mats Melin til å lede kommisjonen. Han er tidligere justisråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi lider under en alvorlig krise for enkeltpersoner og samfunnet for øvrig. Tilliten til vår evne til å håndtere en krise har også blitt satt spørsmålstegn ved, sa Melin.

Over 5.300 mennesker er døde av covid-19 i Sverige, og nærmere 68.500 er eller har vært smittet. Sverige er blant de hardest rammede landene i Europa.

– I løpet av de siste månedene har det blitt tydelig at vi behøver å fortsette og ruste opp Sverige og samfunnet. Vi skal dra lærdommer av denne koronavåren, sa Löfven.

Burde gjort mer

Statsepidemiolog Anders Tegnell har fått mye kritikk for den svenske strategien. Selv har han stått fast på at den svenske strategien er den mest bærekraftige over tid.

Likevel erkjenner han at Sverige burde gjort mer for å bremse smitten i starten av pandemien.

– Hvis vi skulle støte på samme sykdom, med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vil ville landet på å gjøre midt imellom det som Sverige gjorde, og det som resten av verden har gjort, sa Tegnell 3. juni i et intervju på Sveriges Radio.

Sveriges strategi var å begrense smittespredning og beskytte risikogrupper fremfor å stanse smittespredningen helt. Store deler av samfunnet ble derfor holdt åpent mens nabolandene stengte ned.