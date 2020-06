Tegnell tar selvkritikk: – Burde innført flere tiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis vi skulle støte på samme sykdom, med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vil ville landet på å gjøre midt imellom det som Sverige gjorde, og det som resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med radioprogrammet Ekot på Sveriges Radio.

– Noe midt i mellom? spør Ekots reporter.

– Ja, jeg tror det finnes forbedringspotensial i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Og det ville vært bra å vite mer nøyaktig hva man skal stenge for å hindre smittespredningen bedre, sier han videre.

Sverige, med rundt 10 millioner innbyggere, har til nå registrert 4.468 døde blant koronasmittede. Norge, med om lag halvparten så mange innbyggere, har 237 dødsfall.

For mange døde

Statsepidemiolog Anders Tegnell har måttet tåle mange kritiske spørsmål om den svenske strategien. både fra svenske og internasjonale journalister. Tegnell har hele tiden stått fast på at den svenske strategien er den mest bærekraftige over tid.

I intervjuet med Ekot er han for første gang mer selvkritisk, mye på grunn av de høye dødstallene. Ekots reporter spør blant annet om for mange har dødd i Sverige, for tidlig.

– Ja, absolutt, svarer Tegnell.

– Kunne man gjort noe for å forhindre det?

– Ja, det er det vi må fundere på i fremtiden, om det hadde vært noen måte å stoppe det, sier Tegnell.

Demonstranter viser sin misnøye med den svenske koronahåndteringen under en markering i Stockholm. Bildet er tatt lørdag 30. mai. Foto: Henrik Montgomery/TT / Henrik Montgomery/TT

Mindre restriktive

Sverige valgte en mindre restriktiv linje enn mange andre land i kampen mot koronaviruset. Tanken var å begrense smittespredningen og beskytte risikogrupper, heller enn å prøve å stanse smittespredningen helt.

Som en konsekvens av denne strategien har svenskene holdt større deler av samfunnet åpent, deriblant skoler og barnehager. Tegnell har flere ganger uttalt at Sveriges mål er å oppnå flokkimmunitet, men tester gjort i Stockholm i midten av mai tyder på man er langt unna det målet.

I stedet har det vist seg at den svenske strategien har bidratt til at smitten har kunnet overleve lenger i samfunnet.

Antallet nye smittetilfeller synker nå også i Sverige, men registreres fortsatt om lag 50 nye dødsfall knyttet til koronaviruset hver dag. Landet ligger nå i verdenstoppen når det gjelder covid-19- smittede - og døde per innbygger, med nesten 40.000 smittede og 4468 døde, ifølge Worldometer.

I Norge er tallene 8455 og 237.

Usikker på hva som fungerer

Men til tross for at Tegnell erkjenner at flere tiltak burde ha vært iverksatt tidligere, er han fortsatt usikker på hvilke tiltak som burde ha vært innført.

– Sverige er ett av de få landene som har jobbet steg for steg. Alle land har egentlig kastet alt i potten med en gang. Problemet er at man da egentlig ikke vet hvilke tiltak som har hatt best effekt, sier Tegnell.

– Det er mulig vi får vite mer om dette når man tar bort ett og ett tiltak, og da kan vi kanskje lære mer om hva vi kunne ha gjort – i tillegg til det vi gjorde – uten å stenge ned samfunnet totalt.