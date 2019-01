Venstre-topper vurderer å si nei hvis KrF får abort-gjennomslag

Tirsdag sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Dagbladet at han vil stemme nei til den nye regjeringsplattformen, hvis den gir KrF innstramminger i abortloven.

Flere andre Venstre-topper vurderer nå å gjøre det samme, og sier landsstyret kan bli splittet.

– Det å skulle endre på abortloven, det stikker dypt for Venstre og jeg tror det vil være veldig vanskelig for veldig mange av oss, sier Erlend Horn, som er byråd i Bergen, til NRK.

Erlend Horn, byråd i Bergen og landsstyremedlem kaller det forkastelig å gjøre innskrenkninger i abortloven. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Å hindre noen i å ta et så dypt personlig og vanskelig valg, er rett og slett ikke liberalt. Det er tvert imot ganske forkastelig, spør du meg, sier han.

Skal si ja eller nei

Forhandlingene på Granavolden gjestgiveri fortsetter på overtid. Men selv om en avtale nå kan nærme seg, kan altså partienes landsstyrer sette foten ned og sende forhandlerne tilbake til forhandlingsrommet.

– Abortsaken har stor betydning for Venstre. Jeg tror Sondre Hansmark fort kan få følge av flere dersom det blir lagt opp til at det skal være noen innskrenkning av kvinners rettigheter, sier Petter Natanel Toldnæs, leder i Agder Venstre, til NRK.

Agder Venstres leder Petter Natanael Toldnæs ønsker ikke å endre abortloven. Foto: Svein Sundsdal / nrk

– Hva vil du stemme selv?

– Det vil mildt sagt være krevende. Men jeg forbeholder meg retten til å lese hva de har blitt enig om, før jeg konkluderer.

Ber KrF prioritere annerledes

Hansmark i Unge Venstre har allerede bestemt seg: Får KrF gjennomslag, sier han nei. Det samme gjør ungdomspartiets nestleder Konstanse Løfors, som også sitter i landsstyret.

– Unge Venstre har hele tiden vært klare på at vi ikke skal forhandle med kvinners rettigheter selv om KrF ønsker å gå inn i regjeringen, sier Hansmark.

Han ber KrF om å prioritere andre saker i innspurten av forhandlingene.

– Kampen for et grønnere samfunn, kampen mot barnefattigdom og å ta imot flere kvoteflyktninger er jo kamper vi kan være to om, sier Unge Venstre-lederen.

– Hvis KrF prioriterer feil ting, som går på akkord med kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, så står ikke vi sammen i den kampen, legger han til.