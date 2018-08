Hauge, som til daglig er rådgiver for Venstre i Byrådet i Bergen, mener at det alltid har vært bråk knyttet til russefeiringen.

– Det har vært slåssing og drikking over hele landet i mange tiår. Det er ikke noe nytt fenomen og det er heller ikke noe nytt fenomen at det er et lite mindretall som ødelegger for flertallet, sier han.

Hauge var med i en debatt i NRKs Dagsnytt 18 etter at han i en kronikk i Dagbladet forsvarte russen og reisene til Kos.

Han mener at det som skjer på de greske ferieøyene får for mye oppmerksomhet og at det er vel så mye ungdomsproblemer her hjemme.

– Ungdom slåss også i Bergen i helgene. Ungdom drikker i Oslo, i Stryn, på Sandane. Det har de alltid gjort, sier Hauge.

Peder Lofnes Hauge mener at alle blir skåret over en kam og at forholdene blåses opp.

Begynner før enn tidligere

Både lektor ved Oslo katedralskole, Kristin Ask og politiførstebetjent ved Majorstuen politistasjon, Johan Benitez var uenige med Hauges oppfatning.

– Jeg har sett en eskalering både i lenge og intensitet i russetiden. Den begynner mye før, grupperingene begynner allerede i første klasse og det er mye mer økonomi med i bildet, sier lektor Ask.

Tidligere i dag utdypet hun sitt syn i en ytring på NRK.no. Samtidig er Ask enig i at problemet ikke er like stort på alle skoler.

– Det var russeturer før også. De dro til Ayia Napa og de slåss sikkert litt da også, sier Peder Lofnes Hauge. Foto: Elise Årdal

– På skolen mer høy grad av elever med multikulturell bakgrunn og på skoler med høye opptakskrav er det et lite problem, sier hun.

Politiet mener at russefeiringen påfører dem så mye arbeid at det går utover andre viktige oppgaver som politiet skal gjennomføre.

– I løpet av en måned har vi 640 politioppdrag knyttet til russen. Det er oppdrag som går på bekostning av andre oppdrag, sier førstebetjent Benitez.

Lektor Kristin Ask ved Oslo Katedralskole gjestet Dagsnytt atten tirsdag kveld. Hun oppfordrer foreldre til å komme på banen og sette ned foten for 17-åringer i situasjoner, der de ikke vet sitt eget beste.

Mener media overdriver

– Jeg mener at NRKs Dagsrevy-innslag fra disse øyene blåser det helt ut av proporsjoner. NRK, andre medier og foreldre må tenke litt med magen og skjønne at dette ikke er et så stort problem som det blir fremstilt som, sier Peder Lofnes Hauge.

Han mener medieinnslagene fra greske øyer gjør at mange foreldre blir unødvendig bekymret for barna sine.

Hadde Hauge hatt barn i den aktuelle alderen, ville han ha latt dem dra.

– Jeg hadde mest sannsynlig sagt ja, sier han.