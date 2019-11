Venstre dempet skrytegrafen om klimakutt etter massiv kritikk

Fredag la Statistisk sentralbyrå ut en oversikt som viser at norske klimautslippene i 2018 gikk ned 0,9 prosent sammenlignet med året før. Tittelen på saken var «Liten endring i utslipp av klimagasser».

Venstre jublet og la ut en egenprodusert graf på egne hjemmesider som ga inntrykk av at klimautslippene har stupt med Venstre i regjering (se under).

BRATT KURVE: Utslippskurven der y-aksen begynner på 51 millioner tonn. Foto: Skjermdump / Venstre

Det fikk flere til å reagere på sosiale medier. Årsaken er at grafen begynner på 51 millioner tonn, ikke null. Dermed blir utslippskurven brattere.

Kritikken fikk partiet til å legge ut en ny graf på sine Facebook-sider. Der fremstår ikke utslippskuttene like imponerende som i den første grafen (se under).

FLAT KURVE: Utslippskurven der y-aksen begynner på 0 tonn. Foto: Skjermdump / Venstre

– Dette er ulike måter å illustrere en utvikling på. Begge er riktig, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK.

Så sent som i begynnelsen av oktober måtte statssekretær Sveinung Rotevatn innrømme overfor Aftenposten at regjeringen ikke kommer til å nå målene om klimakutt i 2020:

– Det må skje noe oppsiktsvekkende neste år i form av en fabrikknedleggelse eller den type ting hvis vi skal nå målene for klimakutt for 2020.

SV: – Vi må snakke sant om klima og miljø

ETTERLYSER SANNHETEN: SV-leder Audun Lysbakken vil ha at Venstre skal være mer ærlige om egne gjennomslag og tap i klimakampen internt i regjeringen. Foto: NRK

Saken har imidlertid fått SV-leder Audun Lysbakken til å se rødt. Han mener Venstre må være ærlige på hva de får til, og hva de ikke får til i regjering.

– Det vi fikk til i regjering for ti år siden var for lite. Det har SV vært klar på. Mitt problem med Elvestuen er at han ikke er det. Han driver hele tiden med forskjønnelse, overselging og grønnvasking av politikk som ikke er god nok, sier Lysbakken.

Han sier kampen om klima og miljø trenger samarbeide på tvers blant miljøpartiene. Det stiller, ifølge Lysbakken, noen krav til miljøpartiene:

– For det første må vi snakke sant, og for det andre må vi klare å samarbeide.

Lysbakken sier at hans hovedinnvending mot Venstre i regjering ikke er at han tror de ikke kjemper for miljøet.

– Det er at de ofte fremstiller utilstrekkelig politikk som god nok, og på den måten er med på å renvaske Høyre og Frp.

Lysbakken peker også på at tallene fra SSB viser økte utslipp i veitrafikken. Det er også klart at Venstre og regjeringen ikke kommer til å nå sine egne mål for utslippskutt i 2020, og at regjeringens egne prognoser viser at de heller ikke vil nå målene for 2030.

Tre år med utslippskutt

Elvestuen avviser at Venstre ikke snakker sant. Han sier tallene i grafen er korrekte, og at formålet var å vise at det har vært utslippskutt i tre år på rad.

– Så er ikke dette nok, det er Venstre helt enig i. Vi må få opp tempo, og derfor skal vi legge frem en plan for hvordan vi skal nå målet om kutt av 45 prosent av utslippene i 2030. Den skal legges frem neste år, sier Elvestuen.

Han viser også til Norges enighet med EU om utslippskutt som ett av de virkelig store grepene for å nå kuttmålene.