Onsdag rant det over med nyheter fra regjeringen. Da presenterte de nemlig revidert nasjonalbudsjett.

Midt i budsjett-kaoset meddelte Justisdepartementet at de har satt ned et utvalg som skal utrede strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål på rusfeltet.

Utvalget som består av pensjonert lagmann Hans Petter Jahre, lagmann Tonje Vang og professor Ørnulf Øyen ved UiB, skal blant annet vurdere:

Hvem som skal anses som en rusavhengig person

Hvilken mengde narkotika som skal anses å være til eget bruk

Hva slags tvangsmidler politiet kan bruke i mindre narkotikasaker

Det får både fagfolk og brukerorganisasjoner til å heve øyenbrynene.

Mener det ikke går an å skille

Leder for brukerorganisasjonen Rio, Kenneth Arctander Johansen, sier han skulle ønske at han selv eller andre brukere også kunne bidratt i utredningen.

– Jeg har aldri sett at så sentrale spørsmål, som angår de folkene vi forsøker å representere, skal utredes og besluttes uten at vi en gang er spurt om vi ønsker å bidra, sier han til NRK.

Kenneth Arctander i brukerorganisasjonen Rio. Foto: Daniel Christino / Kenneth Arctander

Johansen mener det ikke går an å skille mellom rusavhengig og ikke-rusavhengig, slik regjeringen ønsker.

– Sånn det fremstår for meg er det mer et bestillingsverk enn det er et reelt ønske om å utrede et vanskelig spørsmål.

Advokat Frode Sulland mener mandatet bærer preg av at regjeringspartiene har et annet syn på rusproblematikk enn det gamle rusreformutvalget hadde.

Advokat og medlem i Advokatforeningens lovutvalg, Frode Sulland. Foto: Morten Waagø / NRK

– Og at de nå ønsker muligheter for å sikre blant annet politiet virkemidler som de har klaget over at de har mistet, sier han til NRK.

Sulland er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

– Utvalget som nå er satt ned, skal utrede de strafferettslige og straffeprosessuelle sidene ved reformen. Disse spørsmålene er en avgrenset del av arbeidet med å skape en bedre ruspolitikk. Det skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til NRK.

– Høres tilnærmet umulig ut

Da Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til rusreform, ledet det til en stor debatt om hva slags tvangsmidler politiet kan bruke i mindre narkotikasaker.

Riksadvokaten presiserte at politiet ikke hadde lov til å ransake personer, mobiler eller hjem på leting etter bevis for at noen har brukt narkotika, eller hatt det på seg.

Det er fordi lovbruddet – å ha litt narkotika på seg eller ha brukt det – ikke blir strengt nok straffet til at det kan rettferdiggjøre så inngripende etterforsking.

Enkelte politifolk mente imidlertid presiseringen var vanskelig å forholde seg til. Dette påpekes også i departementets pressemelding.

Senterpartiet og KrF vedtok på landsmøtene sine at politiet skulle få nye lovhjemler for å avdekke bruk av narkotika.

Nå skal altså det nye utvalget se på hva slags virkemidler politiet kan bruke for å avdekke bruk. Samtidig skal de utrede en ordning hvor rusavhengige som dømmes for narkotikabruk, ikke skal straffes for det.

– Går det an å gi politiet flere tvangsmidler i mindre narkotikasaker samtidig som man skal lage en ordning med straffeutmålingsfrafall?

– Det kan jo høres tilnærmet umulig ut. Her møter man også på skranker av ulik karakter, også med de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene som knytter seg til slike spørsmål.

– Her har det vært slått klart fast fra riksadvokatens side hva som er og må være gjeldende rett på dette området, sier Sulland.

Dette skrev Riksadvokaten i et rundskriv til norske politidistrikt: Ekspandér faktaboks I tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal politiet ikke bruke personens mobil for å avdekke omfanget av rusmiddelbruket.

Politiet skal ikke tvinge personer til å teste seg for rusmidler i form av blod- eller urinprøver for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene.

Politiet skal ikke ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Sånne undersøkelser kan bare skje dersom vilkårene for tredjemannsransaking er oppfylt.

Politiet skal ikke legg press på noen til selv å be om å bli ransaket, dersom det formelle lovgrunnlaget ikke er der, som i sakene over. Dersom en mistenkt likevel ber om å bli ransaket, må det sikres notoritet (kunne bevises i etterkant).

I tilfeller der vakthavende påtalejurist kan kontaktes på telefon, har politiet bare unntaksvis lov til å bestemme om de skal gjennomføre en ransaking selv. Vakthavende påtalemyndighet er tilgjengelig hele døgnet. Les hele klargjøringen til riksadvokaten her

Tror de sentrale problemene er uløselige

Sulland får støtte av advokat og fagansvarlig Dagfinn Hessen Paust i Foreningen tryggere narkotikapolitikk.

– Jeg tror at flere av de sentrale problemene her er uløselige. Og jeg håper at utvalget vil ha mot til å si det, fremfor å komme med løsninger som egentlig ikke er holdbare, sier Hessen Paust til NRK.

Han mener mandatet til utvalget legger opp til en umulig problemstilling.

– Man signaliserer at straffenivået ikke skal skjerpes, og presiserer at rusavhengige ikke skal møtes med følbare reaksjoner. Samtidig er det et ønske om at politiet skal ha effektive avdekkingsverktøy, altså inngripende tvangsmidler, sier han og fortsetter:

– Det er vanskelig å rettferdiggjøre som forholdsmessig hvis straffenivået ikke skal være strengt.

I fjor vår sa Høyesterett at rusavhengige som ble tatt med en viss mengde narkotika på seg, ikke skulle få straff. Riksadvokaten fulgte opp med retningslinjer.

– Mange har sagt det er vanskelig for politifolk å slå fast hvem som er rusavhengige. Er det ikke bra hvis utvalget klargjør det?

– Hvis det lar seg klargjøre er jo det bra. Men jeg er ikke overbevist om at det lar seg gjøre. Det var mange som advarte mot en tosporet løsning fordi dette skillet er kjempevanskelig.

Han påpeker at utvalget i tillegg skal utrede hvordan man skal straffe personer som er i ferd med å bli rusavhengige:

– Så da er det to grensedragninger som blir vanskelige.

Savner helsepersonell i utvalget

Både Sulland og Hessen Paust mener juristene i utvalget er svært kompetente, men savner likevel medisinsk kompetanse i utvalget.

Særlig når det gjelder å bestemme terskelverdier, og å skape en juridisk definisjon av hvem som kan regnes som rusavhengig.

Sverre Nesvåg var selv med i forrige regjerings rusreformutvalg. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det samme gjør forskningsleder ved regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Sverre Nesvåg, og forsker Linda Couëssurel Wüsthoff ved Oslo universitetssykehus.

Førstnevnte var medlem i utvalget som utredet Solberg-regjeringens forslag til rusreform, som de nåværende regjeringspartiene stemte mot.

Nesvåg klarer imidlertid ikke å se for seg at noen klarer å lage en juridisk definisjon av hva det vil si å være rusavhengig – uavhengig av kompetansen deres.

– Jeg ville se på det som en ganske umulig oppgave. Det er ikke umulig å definere eller lage en beskrivelse. Men jeg tror ikke jeg ville klart å lage en definisjon som de som håndhever et lovverk klarer å bruke i sitt daglige arbeid, sier Nesvåg til NRK.

Sverre Nesvåg sier at en for eksempel kan bruke de internasjonale diagnosesystemene, men at politiet ikke har kompetanse til å benytte seg av dette:

– Hvordan skal politi og rettsvesen finne ut om du er rusavhengig eller ikke? Stakkars jurister, vil jeg si, sier Nesvåg.

Wusthoff ved OUS mener utvalget bør ha større bredde i fagområdene enn de tre juristene representerer.

– Kan tre jurister bestemme hva som bør være terskelverdiene?

– Nei, det tror jeg ikke. Det tenker jeg man trenger medisinsk kompetanse for å gjøre, sier hun.

Justisminister Mehl skriver i sitt svar til NRK at utvalget er lite, og de spørsmålene som skal utredes krever høy juridisk fagkompetanse innenfor strafferett og straffeprosess.

– I mandatet er det forutsatt at utvalget skal innhente kunnskap og kompetanse fra relevante fagmiljøer og organisasjoner. Dette kan for eksempel være helsefaglig kompetanse eller kompetanse innen kriminalitetsforebygging og rusforebyggende arbeid, skriver Mehl.