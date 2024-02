Kokainbruk bekymrer – disse russegutta har nulltoleranse

– Nå går vi mot vår og russetid. Da er det noen viktige samtaler som vi er nødt til å ta med ungdommene, sier helseministeren til NRK.

– Vi ser dessverre at det blir mer vanlig å bruke illegale rusmidler og at kokain begynner å bli noe man er mer vant til å bli tilbudt på fester, fortsetter hun.

Flere undersøkelser, blant annet fra Folkehelseinsituttet, viser at kokainbruken øker noe blant unge. Når det gjelder andre sentralstimulerende stoffer, som MDMA, amfetamin og ecstacy, har bruken falt de siste par årene.

I Bærum møter NRK russegutta Oscar, Nils, Vetle og Sander fra Stabekk og Nadderud. De sier bruken av kokain er utbredt i enkelte miljøer.

Russegutta fra Stabekk og Nadderud vil gjøre kort prosess dersom de oppdager bruk av kokain. Foto: Magnus Thorén / NRK

Men selv har de nulltoleranse på russebussen «Biffen»: Dersom noen tar kokain, kastes de rett ut.

– Det står i internkontrakten vår, så det ville vi ha gjort, sier Oscar Vennevold Torkildsen.

Kokainbruk blant unge Ekspander/minimer faktaboks Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2023 viser en økning av unge som oppgir å ha prøvd kokain. Blant elever på videregående har andelen økt fra 3 til 8 prosent siste fem år.

FHIs rapport Narkotika i Norge (2023) viser også at bruken av kokain har økt. I 2019 oppga 3,3 prosent av de spurte at de hadde brukt stoffet det siste året. I 2022 var andelen steget til 4,7 prosent.

Ny reform

Forebygging, er stikkordet som helseministeren tyr til når NRK spør hva regjeringen konkret skal gjøre for å begrense bruken av ulovlige rusmidler.

UROLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Målet er at alle kommunene skal jobbe med forebygging og oppsøkende arbeid og ha gode ungdomstilbud. Hensikten er å gjøre ungdommer i stand til å ta kloke valg når de blir tilbudt rusmidler, sier Kjerkol.

– Men er det nok å bare fokusere på forebygging?

– Dette må vi løse som en stor landsby. Én ting er jo hva vi politikere bidrar med, men vi trenger også hjelp av foreldre, ungdommen selv og ikke minst serverings- og utestedene, sier Kjerkol.

– Så hva er budskapet til foreldrene?

– At vi må snakke med ungdommene våre om dette. Det å drikke alkohol og ruse seg er en del av festkulturen i Norge, men det kan få alvorlige konsekvenser å ta et stoff man ikke kjenner opphavet til eller virkningen av.

– Og til ungdommer som forbereder seg på russetida?

– Jeg vil oppfordre alle til å holde seg innenfor loven og feire med måte. Selv er jeg trønder, og har god erfaring med at det kan bli veldig artig!

– Tør ikke si ifra

I Bærum har de fire vennene fulgt godt med på debatten om den forrige regjeringens rusreform. Den gikk inn for avkriminalisering av narkotika til eget bruk, men strandet på Stortinget. Blant annet etter motstand fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Russegutta mener det er en fare for at ungdommer ikke vil våge å be om bistand når det fremdeles er straffbart å bruke narkotika.

– Folk som sliter, men hvor det ikke er ordentlig ille ennå, tør jo ikke be om hjelp, sier Sander Dahl-Engelsen.

– Si at noen som er unge og prøver kokain og har en dårlig opplevelse og må på sykehus, men så vil de ikke kontakte helsepersonell fordi de er redde for å bli kriminalisert, tilføyer Oscar Vennevold-Torkildsen.

UENIGE: AUFs Fredrik Sørlie vil helst ha avkriminalisering, men roser helseminister Ingvild Kjerkol for andre signaler i reformen som hun nå jobber med. Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Den samme bekymringen har AUFs Fredrik Sørlie, som leder ungdomspartiets helsepolitiske utvalg. Han kjemper for en omkamp om rusreformen på Aps landsmøte neste år.

– AUF skulle jo selvfølgelig ønske at rusreformen inneholdt en generell avkriminalisering. Det er et viktig virkemiddel som kommer til å bryte ned barrieren for å søke hjelp. Men det er mye annet som vi også har store forhåpninger til. Som rusmiddel-analyse, psykisk helsehjelp og heroinassistert behandling, sier han.

Politiet skal forebygge

Konfrontert med denne bekymringen viser Kjerkol til politiets rolle i det forebyggende og oppsøkende arbeidet.

– Reaksjonene på bruk og besittelse skal være forholdsmessige, og dette vil regjeringen avklare når vi legger frem vår helhetlige rusreform.

– Men det kan jo få konsekvenser for en ungdom som får dette på rullebladet sitt. Er det ikke en fare for at de da ikke vil oppsøke hjelp?

– Det er viktig at ungdommer oppsøker hjelp når de trenger hjelp, om det er hjelp og støtte fra politiet i krevende vanskelige situasjoner, eller om det er helsehjelp. Og det har man mulighet til også når en venn har havnet i en vanskelig situasjon.

I regjeringserklæringen fra Hurdal står Aps og Sps løfter om hva den nye rusreformen skal bestå av. Et av punktene handler om å endre loven slik at rusavhengige møtes med helsehjelp framfor straff ved bruk og besittelse av narkotika.

Men dette skal i utgangspunktet kun gjelde rusavhengige, og ikke ungdom som eksperimenterer med stoff. Juseksperter og politikere i andre partier har sagt at de ikke tror det lar seg gjøre i praksis å skape et slikt skille i en lovtekst.

Kjerkol sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ansvaret for denne delen av reformen. Men hun understreker at regjeringens utgangspunkt ligger fast.

– Vi skal ikke ha en generell avkriminalisering av alle typer brukerdoser for alle typer brukere, sier Kjerkol.

Fakta om regjeringens rusreform Ekspander/minimer faktaboks Regjeringserklæringen som Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om på Hurdalsjøen slår fast at dagens ruspolitikk må endres og at rusavhengige «skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner».

Samtidig sier regjeringen klart nei til generell avkriminalisering av narkotika.

I stedet loves en «forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern».

Utålmodig

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik deler Kjerkols bekymring for unge som bruker kokain, men mener arbeidet med reformen går altfor tregt.

– Det har det gått veldig lang tid. I mellomtiden har de lagt ned fritt behandlingsvalg og en rekke døgnbehandlingsplasser. Vi vet også at veldig mange kommuner mangler tilbud til ungdom som sliter med rus, sier hun.

– Men avkriminalisering, kan ikke det også sende et signal om at det er greit å bruke kokain?

– I forkant av rusreformen kom det en grundig utredning. Der framgikk det at verken straff eller trussel om straff hadde noe forebyggende effekt. Det vi ser nå er effekten av en mislykket ruspolitikk, sier Thorsvik.

SKUFFET: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik mener regjeringen jobber for tregt. Foto: Per-Kåre Sandbakk

I stedet for avkriminalisering vil regjeringen styrke helse- og behandlingstilbudet til rusavhengige pasienter, sier Kjerkol til NRK. Men hun vil ikke si når den lenge varslede rusreformen skal legges fram for Stortinget.

– Vi kommer tilbake til det når vi har datoen klar, sier hun.