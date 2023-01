Norsksomaliere har vært en av Arbeiderpartiet og venstresidens mest lojale velgergrupper over flere år, ifølge SSB.

Samtidig har stemmene til Arbeiderpartiet sunket dramatisk over kun et stortingsvalg blant norsksomaliere.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte nesten 70 prosent av alle stemmeberettige norsksomaliere på Arbeiderpartiet. Ved stortingsvalget i 2021 sank tallet til 29 prosent.

Dette på tross av at valgdeltakelsen blant norsksomaliere har økt for hvert år.

I 2021 var Somalia den største innvandrergruppen i Norge med stemmerett, med nesten 22.000 av 43.000 mennesker.

– Uttrykker frustrasjon

Leder i Unge Minoriteter Abdirahman Omar Moallim fra Stavanger vil påpeke at organisasjonen er partinøytral.

Likevel bekrefter han at det går diskusjoner om Arbeiderpartiets rolle blant norsksomaliere.

– Det er riktig at Arbeiderpartiet har hatt en sterk posisjon blant et av Norges største minoritetsgrupper. Senere har den blitt utfordret av andre partier, sier sier Moallim til NRK.

– Enkelte av våre medlemmer uttrykker en slags frustrasjon hvor man mener at Arbeiderpartiet sentralt ikke har tatt utfordringene deres på alvor. Selv om disse tallene er nye har tendensene vært der over tid, legger han til.

Leder i Unge Minoriteter Abdirahman Omar Moallim. Foto: Frida Ripland Moberg

Peker på mangel på representasjon

Norsksomalier og styremedlem i Norges største moske, Ahmed A. Aden, har vært en trofast velger i Arbeiderpartiet over flere år.

Men på spørsmål om Aden hadde stemt Arbeiderpartiet i dag, svarer han nei. Han mener at det er et stort antall norsksomaliere som mener det samme.

– Med 43 000 i det somaliske miljøet utgjør vi en stor velgergruppe og krever at vår stemme kommer tydelig frem. Vi har utfordringer knyttet til bolig, sosial mobilitet og utdanning som krever at styringspartiet lytter, sier Aden.

Tawfiiq Islamisk senter er den største moskeen i Norge med nesten 9000 medlemmer, hvor de fleste er norsksomaliere. Foto: Ketil Kern/NRK

Mener folk flykter til SV

Etter stortingsvalget i 2021 var første gangen en politiker med afrikansk bakgrunn ble valgt inn på Stortinget. Da ble norsksomalier Marian Hussein (SV) valgt inn som fast representant.

Dette kan ha hatt en påvirkning på Aps velgerflukt blant norsksomalier, mener Tawfiiq-medlem Aden.

I 2019 var Marian Hussein (SV) den første norsksomalieren som talte fra Stortingets talerstol. Nå er hun fast stortingsrepresentant. Foto: Javad M.Parsa / NT

– Det er nok enda flere som kommer til å stemme SV, dersom det ikke skjer noe framover. Vi føler at vi ikke blir hørt i det hele tatt, sier Aden.

– Det er ikke mangel på folk eller kunnskap med norsksomalisk bakgrunn. Da blir man jo veldig skuffa, fordi man tror veldig på politikken, men så er problemet at man ikke blir representert, sier Aden.

Somaliere har siden 90-tallet stått stødig ved partiet i opp- og nedturer. Nå virker det som at Arbeiderpartiet har sviktet norsksomalierne, mener han.

– Vi kan ikke utelukke at partiet fortsetter å falle som en stein om ikke partiet anerkjenner at den siste tiden har vært et svik, sier Aden.

Tror det handler om politikk

Han mener det snarere er dagens politiske utfordringer som er årsaken til færre stemmer.

– Vi ser at utfordringene står i kø. Høye strømpriser, utfordringer på skolefronten og dårlige levekår bidrar til å svekke styringspartienes posisjon blant norsksomaliere.

Ap advarer: – Vil ikke ha lister basert på bakgrunn

Mani Hussaini (Ap) ledet Arbeiderpartiets Minoritetsutvalget i 2021. Han er kritisk til at man skal stemme på folk basert på hvilken bakgrunn de har.

Stortingsrepresentant Mani Hussaini (Ap) er imot at folk skal velges inn i politikken basert på hvor man har bakgrunn fra. Foto: Amalie Henden

– Jeg vil sterkt advare mot å lage lister basert på hvor folk har bakgrunn fra, og la det bestemme om politikken er representativ eller ikke, sier Hussaini.

– Det å si at en bestemt minoritetsgruppe må på listen for å bli representert, er jeg uenig i. Det aller viktigste er at hver enkelt kommune og by velger kandidater som kommer til å gjøre en god jobb for partiet, legger han til.

– Blir feil

Norsksomalier og leder i kommunens Arbeids- og inkluderingsutvalg i Kristiansand, Abdullahi Mohamed Alason (Ap), er uenig i kritikken.

Han mener at Arbeiderpartiet har flere som er norsksomaliske i styrer, sammenlignet med andre minoriteter.

– Velgerne skal føle at de blir sett og hørt. Jeg tror ikke at flere norsksomaliere i styrene kommer til å løse alt. Man stemmer ikke på partiet fordi man ligner på eller kjenner noen, men fordi politikken og folkene er bra, sier Alason.