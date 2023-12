Varsler gjennomgang: – Kan ha flere berøringspunkter

Fredag gikk Sofie Nystrøm av som sjef for NSM. Grunnen var et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Lånet ble inngått i forbindelse med leie av lokaler på Fornebu i Oslo. Lånene var til sikkerhetstilpasninger av bygget, IT-utstyr og møbler.

Lokalene NSM leier er i dette bygget på Fornebu. Foto: Norwegian property

– De konkrete påstandene som har kommet fra Nystrøm, som er at dette har vært en vanlig praksis i låneavtaler tilbake til 2014, det kan ikke Justisdepartementet se at stemmer. Vi kan heller ikke se at disse avtalene har vært hos oss.

Det sa justisminister Emilie Enger Mehl på Dagsrevyen lørdag.

En litt fjern tanke

Justisdepartementet sier at de skal se på rutine de har.

– Kunne vi funnet ut dette tidligere, og er det noen grunn til at vi skulle oppdaget at låneavtalene ble inngått? Det er jo ulovlig og har aldri skjedd før, så det er en litt fjern tanke, sier Mehl.

Det er Stortinget som bestemmer budsjettene til statlige etater. Derfor skal ikke statlige foretak ta opp gjeld hos private aktører i tillegg.

– Det er mange spørsmål etter det som har skjedd. Vi må undersøke om det ulovlige lånet kan ha hatt betydning for andre saker og vurderinger, og vi ønsker åpenhet rundt dette, sier Mehl.

– Godt kjent med

Leieavtalen var med Norwegian Property, mangemilliardæren John Fredriksens eiendomsselskap. Rentene på lånet var 10 prosent.

Ifølge justisdepartementet gjennomgang, fikk de ikke oversendt låneavtalen før 7. november. Det skjedde etter et møte 1. november, hvor NSM ba om mer penger.

– Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter, skriver Sofie Nystrøm i en e-post til NRK lørdag kveld.

Dette står i dokumentet departementet fikk i vår:

Hun sier at Justisdepartementet, og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, i mai fikk et utkast til avtale som omhandler mer enn bare leie av lokaler.

– Avtalen inkluderer tilleggsfinansiering av investeringer i spesialtilpasninger og sikkerhet, og den inneholdt formuleringer om at beløpet skulle tilbakebetales over leieperioden, uttaler Nystrøm

Hun gjentar også det hun har hevdet tidligere: At det ikke kom noen merknader til avtalen.

– Vi har fulgt dette prinsippet, og det er den samme grunnleggende mekanismen som lå til grunn i avtalen som ble signert, skriver Nystrøm.

Sofie Nystrøm gikk fredag av som sjef for NSM. Hun ba selv om å få gå av. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Mehl forteller om en husleieavtale og to låneavtaler

– Vi fikk et utkast til en husleieavtale, men den leieavtalen som ble inngått skiller seg vesentlig fra det utkastet vi fikk, sier Mehl på Dagsrevyen.

Flere spørsmål

Låneavtalen er ikke det eneste punktet hvor det stilles spørsmål ved.

Når det inngås leiekontrakter på over 30 millioner kroner, skal Statsbygg være rådgiver i anskaffelsesprosessen. Det fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å sende spørsmål til Justisdepartementet.

– Ut fra brevet til JD forstår vi at NSM ikke har brukt Statsbyggs rådgivertjeneste i anskaffingsprosessen, står det i dokumentet Justisdepartementet har lagt ut.

NSM hentet aldri inn råd fra Statsbygg, ifølge Filter Nyheter.

– Kan ha flere berøringspunkter

Saken kan berøre flere departement, opplyser justisministeren.

– Som jeg sa i går, vil arbeidet med å kartlegge omstendighetene rundt lånet fortsette. Dette kan ha flere berøringspunkter enn vi i dag har oversikt over. Det må den eksterne gjennomgangen få klarhet i, sier Mehl.

Departementene som kan være berørt, er Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Som varslet vil Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gå gjennom husleieavtaler de siste ti årene, sier Mehl.

Noe av det som vil gjennomgås er: