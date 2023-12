Lånet er eit brot på gjeldande lover og regelverk, blant anna at det er Stortinget som skal løyve pengar, ifølge Grunnlova. Opptaket av lån strir også mot sentrale punkt i budsjett- og økonomiregelverket. skriv Justisdepartementet i ei pressemelding.

– Då det blei klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde eit lån, sette departementet straks i gang undersøkingar i saka. Dette arbeidet går framleis føre seg. Departementet kan ikkje utelukke i det vidare arbeidet vil avdekke fleire kritikkverdige forhold, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ho seier at ho ser alvorleg på saka, og at departementet saman med Forsvarsdepartementet skal sette inn ei mellombels leiing for NSM.

Lån knytt til leigeavtale

Låneavtalen skal vere knytt til ein leigeavtale NSM har gått inn med selskapet Norwegian Property. Administrerande direktør Bent Oustad stadfestar overfor NRK at dei har ein leigeavtale med NSM.

– Som ved alle leigeavtalar, gjer vi ei vurdering av kreditten også. Dersom det er ein leigeavtale med den norske staten, er vi ikkje så veldig uroa for kreditten.

Han viser til Justisdepartementet for alle spørsmål om uttaket av lånet for å finansiere leiga.

Lokala NSM leiger er i dette bygget på Fornebu. Foto: Norwegian property

Nystrøm beklagar

Det var Nystrøm sjølv som bad om å få slutte som direktør for NSM då det blei klart at dei hadde ein ulovleg låneavtale. Ho beklagar det som har skjedd, skriv NTB.

– Det er alvorlege regelbrot, og eg tek det heile og fulle ansvaret for dei. Eg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtalar sidan 2014, og NSM har ved fleire tilfelle vore i dialog med departementet i forkant at avtalen blei gått inn. Då eg blei klar over regelbrotet, sette i verk eg umiddelbart undersøkingar, og tiltak for å korrigere, seier ho.

Justisdepartementet blei kjent med lånet i november, og seier dei no er i kontakt med lånegjevaren med tanke på å få avvikla den ulovlege avtalen, og foreslår å auke løyvinga til NSM med 200 millionar for å kunne innfri lånet.

Set inn tiltak

Justisdepartementet har instruert NSM om å stoppe alle utbetalingar og transaksjonar som er knytt til avtalen.

Regjeringa er også i gang med å gå gjennom alle husleigeavtalane NSM har gått inn dei siste ti åra. Dei set også i gang ein ekstern gjennomgang for å kartlegge omstenda rundt leigeavtalen og lånet som blei teke opp i samband med dette.

Justisdepartementet skal også gå gjennom eigne rutinar for økonomi- og etatsstyring av NSM.