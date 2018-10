Varsler flere stengte togstrekninger til helgen

Oslo S er stengt fra lørdag 6. oktober klokken 21.25 fram til søndag klokken 7.05, opplyser Bane NOR. Informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden ligger på nettsidene til NSB og Flytoget.

Nedstengningen skyldes arbeid og kontroll av de tekniske anleggene.

Kongsvingerbanen blir også stengt mellom Lillestrøm og Magnor fra fredag 5. oktober rundt klokka 23.00 fram til samme tid søndag kveld, blant annet på grunn av arbeid med nytt anlegg for strømforsyning.

Vestfoldbanen stenges også for trafikk mellom Sandefjord og Skien i helgen, samt helgen 20.–21. oktober.

På strekningen mellom Egersund og Moi pågår også bygging av nytt anlegg for strømforsyning. Denne høsten innebærer dette at noen avganger lørdag ettermiddag og søndag formiddag erstattes med buss mellom Moi og Stavanger, opplyser Bane NOR.