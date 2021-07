Vaksinesentre melder om avbestillinger og utsettelser for å få «favorittvaksinen»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har kommet spørsmål, på blant annet koronatelefonen, fra folk som ønsker, og velger, å vente på en Pfizer-vaksine når de har fått tilbud om Moderna-vaksinen.

Dette sier leder av vaksineprogrammet i Oslo kommune Miert Skjoldborg Lindboe.

Like før sommeren begynte flere vaksinasjonssentre i Oslo å merke at flere Oslo-borgere hadde størst ønske om et Pfizer-stikk i armen.

Sentrene som åpnet for timebestilling, har rapportert om at Pfizer-listene ble mye fortere fulle enn Moderna-listene.

– For Oslo som by har dette lite å si for vaksinasjonsprosessen. Men det kan ha noe å si for den enkelte som velger å utsette vaksinasjonen, sier Lindboe.

Advarer mot å utsette vaksinen

På landsbasis har det blitt satt cirka 2,5 millioner av dose én med Pfizer, og cirka 350.000 av dose én med Moderna.

For Oslo er tallene 248.563 mot 165.422 doser, ifølge Folkehelseinstituttet.

PFIZER-FAN: Silje Rønning ønsket seg Pfizer av de to vaksinene. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Personer NRK møter på gaten, foretrekker Pfizer fremfor Moderna.

– Jeg har ikke noe ordentlig grunnlag for det, annet enn at jeg har hørt mest om Pfizer, og at den er bra. Men jeg hadde tatt Moderna også, sier Silje Rønning.

– Jeg fikk Pfizer, og den hadde jeg også valgt. Jeg synes den har fått mest positiv omtale, sier Stian Sindland.

Oslos vaksinesjef sier vaksineringen i hovedstaden ligger på et høyt nivå.

Over 74 prosent av befolkningen har fått første eller andre dose, som følge av at Oslo får flere vaksiner enn andre steder.

Lindboe råder folk å ta den vaksinen de får tilbudt.

SI JA: Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert S. Lindboe, sier folk ikke har noen grunn til å ville velge den ene vaksinen fremfor den andre. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Nå kan vi vaksinere hurtig, men dette slutter snart. Det vil si at dersom du utsetter vaksinen til etter sommeren, så vil det gå litt treigere, og du får kanskje vaksinen enda senere enn du hadde trodd, sier Lindboe.

I tillegg poengterer han ordningen med at vaksinedosene også kan blandes.

– Du vet derfor ikke nødvendigvis hva som blir din dose to. At folk får velge har derfor egentlig ikke noe å si, sier Lindboe.

Kan ha ulike bivirkninger

Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, synes det er unødvendig at noen har en preferanse om Pfizer.

Likevel trekker han frem at bivirkningene mellom de to kan ha noen forskjeller.

NESTEN LIKE: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker at de to vaksinene nesten er helt like, bortsett fra noen mindre alvorlige bivirkninger. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Begge er veldig like, og begge er mRNA-vaksiner. Men det kan virke som at noen flere personer får de vanlige bivirkningene av Moderna enn Pfizer, som muskelsmerter, feber, frysninger og ubehag, sier Madsen.

– Er det ikke da forståelig at noen heller vil ha Pfizer?

– Jo, det kan man tenke seg. Men det er uansett ganske små forskjeller når man ser på forskningen som ligger bak, sier Madsen og understreker at det ikke er noen forskjell på vaksinene når det gjelder alvorlige bivirkninger.

Madsen synes ikke «trenden» er bekymringsverdig.

– Folk må få lov å tenke, lese og ha sine ønsker. Men du kan ikke forvente at de blir oppfylt, for vi har en viss mengde Pfizer- og Moderna-vaksiner. Det viktigste er at alle får vaksinen, sier han.