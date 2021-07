Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ekteparet Tor og Daniella Valdvik forteller at de fikk en overraskende beskjed da de valgte å få Janssen-vaksinen forrige uke.

Før de forlot legesenteret fikk de beskjed om å betale for stikket.

– I betalingsautomaten skulle de ha 500 kroner per person. Vi ble jo litt forskrekket, sier Tor Valdvik (33) til NRK.

Alle vaksiner mot covid-19 skal være gratis i Norge. Dette var noe Valdvik dobbeltsjekket etter legebesøket.

– Men da jeg kontaktet legesenteret igjen, svarte de at selve vaksinen er gratis, men at det fulgte med et administrasjonsgebyr, sier Valdvik.

Vil se syk familie i utlandet

Både han og ektefellen er kjent med at det kan være en forhøyet risiko å ta Janssen-vaksinen.

Men fordi de har familie i England med sykdom, og familiemedlemmer som ennå ikke har sett datteren deres på ni måneder, falt valget på å ta den, fordi trangen til å reise er stor.

Nå føler de seg lurt.

– Jeg synes det er ganske frekt når jeg har betalt for vaksinen gjennom skatt. Så synes jeg det er frekt å utnytte folk som er på grensen til desperat, som ikke har sett syk familie i et annet land på lenge. Jeg blir ganske forbanna egentlig, sier Valdvik.

NRK har sett dokumentasjon på korrespondansen mellom Valdvik og legesenteret.

NRK har også vært i kontakt med andre pasienter ved legesenteret som har betalt for vaksinen.

TOK KONTAKT: Tor Valdvik spurte legesenteret hvorfor han betalte for vaksinen, og fikk beskjed om at det var et administrasjonsgebyr. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Ikke engang lov å ta betalt for en bomullsdott

Før jul gjorde Helse- og omsorgsdepartementet endringer i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Koronavaksinen skulle være gratis for alle, og legekontor skulle få tilbake penger for å sette vaksinen. For å sette Janssen-vaksinen kan leger få nærmere 900 kroner tilbake per vaksinedose.

BRYTER LOVEN: Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Steinar Mathisen synes ikke noe om at et legesenter tar betalt for å sette koronavaksinen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, sier at de ser svært alvorlig på at et legesenter har tatt betalt for å sette en koronavaksine.

– Dette bryter en helt grunnleggende forskrift. Det er verken lov å ta betalt for Antibac, bomullsdotter eller hva det måtte være. Så dette er i strid med regelverket, sier Mathisen, og understreker at de ikke har hørt om andre tilfeller av dette.

Avdelingsdirektøren mener også at legesentrene har fått mer enn nok informasjon om at koronavaksinen skal være gratis.

– Dette ligger ute på Lovdata, Helse-Norge og har vært masse i media. Vi må kunne forvente at et legesenter som en profesjonell helseaktør setter seg inn i de reglene som gjelder, sier Mathisen.

– Kan pasientene kreve pengene tilbake?

– Det må bli opp til hver enkelt, men jeg synes at de absolutt må kunne få dette, sier Mathisen.

– Vet ikke hvilken lov de sikter til

Einar Bøhmer er lege ved Husebyskogen medisinske senter, der Valdvik fikk satt vaksinen, og er den som har satt Janssen-vaksinene der.

Bøhmer kunne ikke stille til intervju, men skriver i en e-post til NRK at mange har henvendt seg med ønske om vaksine.

Merarbeid og risiko forbundet med vaksineringen på legesenteret, er årsaken til at pasientene har måttet betale en egenandel på 500 kroner, ifølge legen.

– Jeg valgte å ta en egenandel for å få igjen for forberedelser, informasjonsinnhenting, det administrative med planlegging og registrering av nye pasienter, samt nødvendig materiell og beredskapsmedisiner. Det er alltid en risiko når man gjør noe litt annerledes, og dette har også en pris, sier Bøhmer.

Han oppgir at mellom 30 til 35 pasienter har fått Janssen-vaksinen på klinikken. Alle skal ha fått informasjon om kostnaden før vaksinering, og spørsmål om de er villige til å betale.

TOK BETALT: Husebyskogen medisinske senter sier at de nå trolig slutter å sette Janssen-vaksinen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Hva tenker dere om at Helsedirektoratet sier at dette er ulovlig praksis?

– Jeg har ikke vært klar over det, og vet heller ikke hvilken lov de sikter til. Mulighetene for selvstendige aktører til å bidra i vaksinasjonen kom også opp ganske brått, og det var begrenset tid til å orientere seg. Fokuset ble da det medisinskfaglige – nemlig å sikre at vaksinen ble gitt på et forsvarlig og godt grunnlag, sier Bøhmer, og legger til at de trolig ikke vil tilby vaksinen fremover fordi kostnadene blir for høye om de ikke kan ta betalt for det.

– Kommer dere til å følge dette opp videre, eller kontakte pasienter som har betalt for vaksinen?

– Slik jeg ser det, informerte jeg om dette, og det var ingen som ytret seg negativt da det ble informert om. Tvert imot var det mange som mente det var fornuftig og rimelig da vi valgte å tilby vaksine til dem som ikke fikk fra det offentlige, sier Bøhmer, og legger til:

– Er det noen som i ettertid ikke synes jeg har gjort meg fortjent til den betalingen, så må de gjerne ta kontakt.

Mener det er prinsippsak

Tor Valdvik er ennå usikker på om han kommer til å kontakte legesenteret igjen for å be om pengene tilbake.

For ham handler det ikke om prisen de betalte.

– Det handler om prinsippet. Vi står i en pandemi og har blitt oppfordret til dugnad, sier 33-åringen.

