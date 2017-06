Uventet champagne-motstand for Per Sandberg

– Å døpe et skip med champagne er alltid en ære, sa Per Sandberg med champagneflaska i hånden søndag ettermiddag.

Skummende champagne mot baugen bringer hell og lykke til fartøy og mannskap.Derfor var fiskeriministeren invitert for å gjøre ritualet for fiskebåten til Ung Norge, en båt som skal brukes til redningstrening for organisasjonen.

– De har gjort målinger, så dette skal skje på første forsøk. Hell og lykke, Fjordgutt!, sa ministeren til de frammøtte.

Men det måtte altså flere forsøk til før flaska ble knust. På det tredje forsøket lykkes Sandberg, til jubel fra de fremmøtte.

