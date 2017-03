Uvær stenger fjelloverganger

Fjelloverganger i Sør-Norge er stengt eller har kolonnekjøring på grunn av kraftig vind og snøvær, melder Veitrafikksentralen.

Tidlig søndag morgen er E134 over Haukelifjell stengt.

På riksvei 13 over Vikafjellet er det kolonnekjøring og på riksvei 7 over Hardangervidda er det også kolonnekjøring, men veien kan bli stengt for biltrafikk på kort varsel.

Meteorologisk institutt har allerede oppfordret folk på fjellet til å kjøre hjem på grunn av uværet.

Det er sendt ut OBS-varsel for Vestlandet, Sør-Trøndelag, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark og Agder-fylkene.

Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag.

Først mandag vil nedbøren avta, men det vil fremdeles være mye vind.