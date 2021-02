Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok torsdag utredningen fra utvalgets leder, økonomiprofessor Steinar Holden (UiO).

– Koronapandemien rammet økonomien og samfunnet, og utvalget måtte også ta en pause. Pandemien har gitt dramatiske utslag for arbeidsmarkedet. Over 400.000 var arbeidsledige en periode. Pandemien har ikke vært tema for vårt arbeid. Vi har sett på mer langsiktige og struturelle utfordringer som påvirker sysselsettingen, sier Holden.

Utvalget la torsdag fram delrapport nummer to fra sitt arbeid, som har pågått over flere år. Både fageksperter og arbeidslivets parter har vært med i drøftingene.

Ny sykelønnsordning har vært en viktig del av utvalgets arbeid, sier Holden.

Dette er hovedpunktene i utvalgets forslag til ny sykelønnsordning:

Det skal ikke innføres karensdager. Sykelønn skal gjelde fra dag én.

Arbeidsgiver skal betale for de første tolv dagene. I dagens system er arbeidsgiverperioden på 16 dager. Deretter betaler staten fram til det er gått tre måneder.

Etter tre måneder skal arbeidsgiver ta 10 prosent av kostnaden.

Flere faser

Sysselsettingutvalget har arbeidet i to faser. I første fase gikk en ekspertgruppe gjennom kunnskapsgrunnlaget og analyserte utviklingen i Norge sammenlignet med andre land.

Dette resulterte i rapporten «Arbeid og inntektssikring - tiltak for økt sysselsetting» som ble overlevert daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i mars 2019. Rapporten inneholdt en rekke forslag for å redusere langvarige eller passive stønadsløp.

I fase to av arbeidet fortsatte partene i arbeidslivet og fageksperter å diskutere tiltakene. Det er endringer og eventuelle ytterligere forslag som nå legges fra for arbeidsministeren.

Over 100.000 ledige

108.987 personer er nå registrert som ledige i Norge, ifølge SSB. I november 2019 var tallet 60.000.

Tidligere torsdag la SSB frem nye tall som viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019, til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent, melder SSB.

SSB fremholder at ledighetsøkningen i stor grad må tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger. Det vil si at mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger.