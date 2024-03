Forretningspartnerne Jens Rugseth og Rune Syversen åpner døren for NRK i det norske arbeidsfellesskapet i Luzern.

Det er en mellomstor by i Sveits ved en innsjø, omkranset av snøbelagte fjell. Og med et svært behagelig skattenivå.

Norsk kontorfellesskap i Sveits

25 norske «skatteflyktninger» har fått plass her, mens det var 40 som ville inn.

Lokalene ligger i midt i byen og blir et faglig og sosialt treffpunkt for investorer som har rømt Norge på grunn av skattetrykket.

NORSK MILJØ: Den historiske byen Luzern har trukket til seg de fleste av de norske skatteflyktningene. Foto: Alem Zebic

– Folk har snakket mye om å gjøre felles investeringer både i Norge og Sveits. Her kan vi ta imot besøk av eksterne som vil gjøre presentasjoner. Vi har stor pågang fra norske banker, meglerhus og eiendomsselskaper, sier Rugseth.

Jens Rugseth er en slags talsmann for det norske investormiljøet i Luzern.

Her bor det et par hundre nordmenn som har kommet hit i flyttebølgen som nådde en topp i 2022 og 2023.

Rugseth har bygget opp en rekke IT-bedrifter i Norge, og blitt hovedeier i flere butikk-kjeder. En av dem leketøysbutikkene Sprell vurderer han å lansere også i Sveits.

– Her fungerer alt, i motsetning til i Norge, sier han.

KOMPANJONGER: Rune Syversen og Jens Rugseth har bygget milliardomsetning gjennom de norske IT-selskapene Link Mobility, Caryon og Sikri. Foto: Alem Zebic

Ingen tro på null formuesskatt med Høyre

– Momsen i Sveits er på 8 prosent. En tredjedel av nivået i Norge. Gjennomsnittlig lønnsskatt er på 16 til 17 prosent. Formue- og utbytteskatten er en femtedel av Norge, utdyper han.

– Og til tross for at Sveits har lave skatter, fungerer det meste bedre enn i Norge, slik Rugseth ser det.

– De har en veldig mye bedre offentlig skole her nede. De har et mye bedre helsevesen. Her er du garantert å bli operert innen to uker, ifølge Rugseth.

Kontorkollegaene har ingen planer om å flytte «hjem» selv om Høyre skulle vinne valget neste år og kan lede en borgerlig regjering. Rugseth tror nemlig ikke formuesskatten forsvinner av den grunn.

– Nei, jeg skal se dette gjennomført. Hvis jeg flytter fra Sveits, er det mest attraktive for meg å flytte til Sverige. Det er nær familie og venner, sier han.

– Hvorfor det?

– Sverige har Europas beste skatteregime for bedriftseiere, sier han, og viser blant annet til at svenskene betaler ingen formuesskatt.

Én av dem som skal jobbe her, er den tidligere sandvolleyball-stjernen Bjørn Måseide som slo seg opp på treningssenter-kjeder i Norge.

– Jeg har store og positive forventninger til kontorfellesskapet, sier Måseide til NRK.

Han peker på at flere store aktører som DNB og ABG nå åpner kontorer i Sveits.

– Det samme vil nok vårt eget Kraft Finans gjøre, da mye av hjertet for Wealth Management historisk har stått sterkt her i Sveits.

Togene i rute og motorveier overalt

Men det er ikke bare forretningslivet som er bra i Sveits, mener Jens Rugseth.

– Her går togene i rute, passasjerbåter går på de fleste sjøer og ingen sveitser bor mer enn 11 kilometer fra nærmeste motorvei.

I RUTE: Luzern har en av Sveits største jernbanestasjoner. Sveits er et tog-land. Foto: Alem Zebic

Rugseth sier Sveits er mer vellykket enn Norge fordi de har et politisk modell der det er folket som bestemmer.

– Når politikerne kommer med forslag, så kan folket si nei.

Alle viktige lover i Sveits siden 1848 har kommet som et resultat av folkeavstemninger.

Enhver sveitsisk borger skal kunne omgjøre en lov vedtatt av parlamentet om den klarer å samle 100.000 underskrifter.

Sier de ga råd til politiske partier i Sveits

Kompanjong Rune Syversen, også han på Kapitals rikingliste, sier de norske skatteflyktningene er blitt svært godt mottatt i Sveits.

– Myndighetene legger forholdene til rette for at vi skal bli, sier han.

– Vi er til og med blitt invitert inn av politiske partier for å høre hvorfor vi har flyttet, hva de kan gjøre for oss og ikke minst hvordan de kan samarbeide med oss framover, sier Syversen.

Rune Syversen som ble norgesmester i ishockey for Vålerenga, har ikke tenkt til å flytte tilbake til Norge.

Det ble registrert 386 personer utflyttet til Sveits i løpet av 2023, mens det i 2022 flyttet 300 personer til Sveits.

Færre norske rikinger til Sveits

Ser vi på de med formuer over 100 millioner kroner, har det vært en nedgang i utflyttinger til Sveits fra 32 i 2022 til 19 i 2023. Kjell Inge Røkke, som på mange møter startet bølgen, meldte flytting til Sveits høsten 2022.

Den tidligere norgesmesteren i ishockey for Vålerenga ser ikke for seg at han flytter tilbake til hjemlandet i overskuelig framtid.

– Det har blitt nærmest umulig å skape nye virksomheter i Norge, sier Syversen og viser til at han sparer 4–5 millioner kroner på lavere skatter i Sveits kontra Norge.

Italienskspråklige Lugano helt sør i landet er Sveits svar på Monte Carlo.

Her har Kjell Inge Røkke kjøpt leilighet, men oppholder seg ikke mye der, ifølge kilder. Også flere unge arvinger til norske familieformuer har søkt tilhold her.

DET GODE LIV: I Sveits liker 27-årige Sander Andersen seg. Her holder hoteller og restauranter verdensklasse, sier han. Foto: Alem Zebic

Ung gründer mener han får et liv i verdensklasse

Vi møter 27-årige Sander Andersen fra Langesund på ett av Luganos fasjonable hoteller. Han slo seg opp på digital trenings-coaching i Norge, men liker seg bedre i Sveits der han være en del av et internasjonalt miljø.

Nå prøver han å samle inn 100 millioner kroner til krypto-selskapet Finpeers.

– Den dagen dette selges er skattenivået noe helt annet i Sveits enn i Norge, sier han.

Derfor var det viktig å ta beslutningen om å flytte før skatten ble et problem, forklarer Andersen.

I Sveits kan han leve det gode liv:

– Jeg beriker livet mitt med verdensklasse-mat og verdensklasse-hoteller, sier Andersen.

Vedum: – Lett å bli rik i Norge

Næringslivet har satt de siste par årenes flyttebølge til Sveits i sammenheng med Støre-regjeringens politikk fra 2021.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tar skryten av Sveits kvaliteter med ro. Han peker på at også Norge har gratis skole, helsevesen og trygge helseordninger for ansatte.

– Dette gjør det lettere å bli rik her. Da er formuesskatten en del av tilbakebetalinga for de som har fått de aller største formuene, sier Vedum til NRK, og fortsetter:

– Norge er ett av landene der det er lettest å bli rik og der flest har bygget seg opp store formuer.