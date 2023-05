Den norske kronen har svekket seg rundt 20 prosent mot dollar og euro på et år. Kronen ligger nå på rekordsvake nivåer.

Du får mye mindre igjen for feriepengene dine i utlandet når euroen koster 11 kroner og 70 øre og dollar 10 kroner og 80 øre.

Men skal vi tro valutaanalytikere i Europas finanshovedstad London, så er bunnen nå nådd for kronekursen. Og den skal styrke seg.

– Den norske kronen er undervurdert

Francesco Pesole, valutaanalytiker ved storbanken ING's London-kontor mener norske kroner vil styrke seg mot slutten av året.

Da kommer den amerikanske sentralbanken til å kutte renten, og hele Europa vil ses på som mer attraktivt å investere i enn USA.

Francesco Pesole som er valutaanalytiker ved storbanken INGs London-kontor mener den norske kronen er undervurdert. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Den norske kronen er virkelig undervurdert. Det er store muligheter for at den henter seg inn igjen. Opphentingen kan skje raskt, sier Pesole.

Den erfarne valuta-strategen Kit Juckes, som jobber på London-kontoret i den franske storbanken Societe Generale, tror krone-styrkingen kommer neste år.

– Euroen er nå på de høyeste nivåene målt mot norske kroner. Dette vil endre seg når den Europeiske Sentralbanken, ECB, er ferdig med renteøkningene ifølge Juckes.

Kit Juckes, valutaanalytiker i den franske storbanken Societe Generale i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Eurosonen har nå en styringsrente på 3,5 prosent, mens Norges Bank hevet til 3,25 prosent på sitt mai-møte.

Han tror også situasjonen endrer seg dramatisk når krigen i Ukraina tar slutt.

Opphetet debatt

Kronesvekkelsen har startet en opphetet debatt i Norge.

En av dem som peker på politisk risiko i Norge som forklaring på lav kronekurs, er finansmannen Øystein Stray Spetalen som har sagt at utlandet ser på Norge som politisk ustabilt.

– Det å kjøpe valuta er å kjøpe fremtidig inntjening i et land. I Norge er det diskusjon om å stenge oljevirksomheten, og det langsiktige synet på Norge blir farlig, sa Spetalen til NRK nylig.

Andre trekker fram den plutselige regjeringsbeslutningen om å ilegge laksenæringen en grunnrenteskatt på 40 prosent.

– For første gang siden 90-tallet frykter utenlandske investorer for politisk risiko i Norge, sa Høyre-politiker Jon Gunnar Pedersen under partiets landsmøte i mars.

Men påstandene får liten støtte blant valuta-eksperter i Londons finansmiljø som NRK har snakket med.

Liten politisk risiko i Norge

– Det er svært liten politisk risiko i Norge slik vi for eksempel ser det i framvoksende økonomier. Sett fra en valutaanalytikers perspektiv er det ikke noe vi normalt ser nøye på, sier Fransesco Pesole i ING.

Han mener det er andre faktorer som driver kronekursen, først og fremst at det er lite handel i den norske kronen.

Norske kroner er den minst likvide (minst omsatte) blant G 10-valutaene som er blant verdens ti mest handlede valutaer.

Også Norges Banks kronesalg (for å kjøpe utenlandsk valuta) har bidratt til å svekke kroner, mener Pesole.

Kit Juckes sier hovedforklaringen på den svake norske kronen er renteforskjellen mot eurosonen.

– Hva kunne Norges Bank gjort?

– De kunne økt tempoet i renteøkningene og handlet raskere når Den europeiske sentralbanken satte opp farten, sier Juckes.

Gaute Langeland i Norges Bank. Foto: Johan B. Sættem

Gaute Langeland i Norges Bank sier:

– Vi har en flytende valutakurs og ikke noe spesielt mål for kronekursen.

Kronesalget er en banktjeneste vi utfører på vegne av staten som er helt adskilt fra pengepolitikken, sier Langeland.