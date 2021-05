Utenriksministeren angriper Senterpartiet: Mener politikken er en trussel mot norske arbeidsplasser

Det er særlig Senterpartiets syn på EØS-avtalen Høyre-statsråden er bekymret for.

Avtalen gir Norge adgang til det europeiske markedet.

– Etter brexit har Trygve Slagsvold Vedum og partifellene hans ofte omtalt avtalen mellom Storbritannia og EU som en slags idealavtale, og de var raskt ute og hyllet den da den ble inngått på julaften i fjor, sa Søreide i talen.

Mener arbeidsplasser vil forsvinne

Utenriksministeren trakk frem det hun mener er eksempler på jobber som kan bli borte i partileder Trygve Slagsvold Vedums eget hjemfylke.

– Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter rundt 19.000 arbeidstakere og eksporterer for vel 27 milliarder kroner i året. Over 70 prosent av eksporten går til andre EØS-land, sa Søreide.

Søreide viste også til arbeidsplassene hos utenlandskeide selskaper med kontorer i Norge.

– Mapei er et italienskeid konsern som leverer produkter til bygg- og anleggsbransjen og, har hovedkontor på Sagstua i Nord-Odal. Nord-Odal har omtrent 1100 innbyggere. Mapei sysselsetter 240 ansatte. Uten EØS-avtalen ville sannsynligvis arbeidsplassene blitt lagt til Sverige i stedet, sa Søreide.

Søreide: – Trygve velger bort bedrifters muligheter

– Ved å velge bort EØS-avtalen, velger Trygve bort arbeidsplasser og muligheter for lokale bedrifter, sa Søreide i talen.

Til NRK utdyper Søreide:

– Det å ikke ha EØS-avtalen, som er vår aller viktigste internasjonale avtale, betyr at norske bedrifter vil få vanskeligere vilkår, dårligere markedsadgang og mindre forutsigbarhet. Det vil helt klart ha negative konsekvenser for norske arbeidsplasser, sier Søreide.

– Jeg mener at Vedums politikk vil sette norske arbeidsplasser i fare, og jeg mener det er en politikk vi ikke er tjent med i Norge.

Sp: – Skremselspropaganda

Senterpartiet sier partileder Trygve Slagsvold Vedum ikke har anledning til å kommentere saken.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik, som er medlem i finanskomiteen, svarer slik på angrepet fra Søreide om at politikken til Senterpartiet setter norske arbeidsplasser i fare:

– Det er ren skremselspropaganda fra Høyre. Vi skal selvsagt sikre grunnlag for arbeidsplasser og industri, og sikre markedsadgang i fremtiden.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Men det vi også må sikre er kontroll over energipolitikken og industripolitikken. At EU ikke kan overstyre det norske arbeidsmarkedet. Og det er det som Høyre ikke vil snakke om, at de skritt for skritt legger Norge mer inn under styring fra EU og ønsker å melde Norge inn i EU. Det er vi sterkt imot.

– Men har Senterpartiet en løsning for å gi tilstrekkelig markedsadgang uten dagens EØS-avtale?

– Ja, vi skal sikre avtaler med EU som både sikrer markedsadgang, men som også sikrer det norske demokratiet i større grad. Mange andre land har utviklet et omfattende handelssamarbeid med EU. Norge skal selvsagt ha gode handelsforbindelser med EU i fremtiden, sier Gjelsvik.