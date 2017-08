Utdanningsforbundet reagerer kraftig på Listhaug-utspill

– Jeg har bare én melding til Sylvi Listhaug: Norske lærere kommer ikke til å gjøre dette.

Det er Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sitt svar på Sylvi Listhaugs oppfordring til lærere om å melde ifra til myndighetene hvis asylbarn reiser på ferie til hjemlandet med sine foreldre.

– Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse.

Vil at lærere skal angi elever

Bakgrunnen for Listhaugs utspill er at UDI i disse dager behandler 78 saker, der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.

– Disse er med på å ta opp plasser fra reelle flyktninger som faktisk har krav på og bruk for beskyttelse, sier innvandringsministeren.

Listhaug mener spesielt lærere må være oppmerksomme hvis de får vite at barn av flyktninger har vært på ferie i hjemlandet. Det synes Utdanningsforbundet er kritikkverdig.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er svært kritisk til at innvandringsministeren oppfordrer norske lærere til å angi sine elever. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Frykter diskriminering

Handal påpeker at lærernes forpliktelse ligger hos barna og at angiveri kan virke nedbrytende på tillittsforholdet mellom norske elever og lærere.

Han har selv jobbet som lærer, og er bekymret for at en slik type rapportering vil føles mistenkeliggjørende.

– Hvis lærere skal ha et spesielt blikk på barn av asylsøkere i landet vil det være svært uheldig og kunne virke diskriminerende.