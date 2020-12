Utbygger: – Har fulgt retningslinjene fra NGI

Flere personer er skadet og 21 personer er ikke gjort rede for etter at det gikk et større skred like ved sentrum av Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Daglig leder i Gjerdrum Boligutvikling, Odd Sæther, var sentral da utbyggingen av området startet for 15 til 20 år siden. Da måtte det tas flere grep på grunn av vanskelige grunnforhold.

TRAGISK: Odd Sæther, daglig leder i Gjerdrum Boligutvikling AS, har vært sentral i utbyggingen av boligområdet i Ask. Han sier at det som har skjedd er tragisk. Foto: Privat

– Jeg er ikke geoteknikker, men vi har bygd på Ask i 30 år. Når du bygger på leire må du ha med geotekniker og geolog. NGI stått bak og vært førende på de forskjellige massene, og vi har fulgt retningslinjene fra dem, sier Sæther til NRK.

– De har tatt boringer og gjort konklusjoner, og det har dannet grunnlaget for byggetillatelsene, legger Sæther til.

Evakuert selv

– Jeg synes dette er ganske tragisk, og jeg håper inderlig at det ikke har gått med noen folk, sier Sæther.

Han bor 300 meter unna skredområdet, og jeg er selv evakuert.

– Jeg skjønte ikke hva det var da det banket på døren, og vi fikk beskjed om at det var et ras. Vi hørte ingenting. Jeg føler at der jeg bor er det forholdsvis trygt, men jeg er ingen geoteknikker.

HØY FARE: Ask er vurder til å være i risikoklasse 4, mens stedet der skredet gikk er i klasse 5. Foto: NGI

– Sjelden kraftprøve

På kommunens kart over faresoner på Romerike, er Ask i Gjerdrum markert med risikoklasse 4 for kvikkleireskred. Området der skredet gikk er klassifisert som høyeste risikoklasse, som er 5.

Da utbyggingen av boligområdet var i startgropen, uttalte Sæther til Romerrikets blad at:

– Å bygge ut Nystølia blir en sjelden kraftprøve, for her er det i utgangspunktet vanskelige grunnforhold. Vi må foreta betydelig flytting og stabilisering av masse, men vi har jo god erfaring med bakkeplanering i bygda vår, sa han til avisen, og fortalte at NGI bisto dem i den første fasen.

VANSKELIG: Dette intervjuet ble gjort av Romerrikets Blad før utbyggingen av det berørte området ble startet.

Overrasket over retningen

Sæther ble selv litt overrasket over hvilken retning skredet hadde gått i.

– Jeg tenkte umiddelbart at det hadde gått i retningen øst-vest, men det har gått nord-sør. Men igjen, jeg er ingen geolog.

NRK sendte spørsmål til NGI om undersøkelsene som er gjort klokken 13.25, men de har foreløpig ikke besvart henvendelsen.