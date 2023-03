«Tagg en venn i kommentarfeltet».

Slik lyder ofte kravene for å delta i ulike konkurranser som butikker og barer arrangerer på sosiale medier.

Forbrukerrådet anbefaler at bedrifter ikke bruker vilkår om at forbrukerne må tagge en venn for å delta i en konkurranse. Les mer om det her:

Tagging av venner Ekspandér faktaboks Markedsrådet har tidligere vurdert anvendelsen av en såkalt «tips en venn»-funksjon i konkurranser og konkluderte i en sak at praksisen var i strid med lovens krav til god markedsføringsskikk.

Av Markedsrådets praksis følger det at når næringsdrivende tilrettelegger for at forbrukerne sender hverandre tips om den næringsdrivendes varer og tjenester, og det er en mulighet for å oppnå belønning for dette, vil praksisen kunne anses å være i strid med god markedsføringsskikk.

Begrunnelsen for dette er at «tips en venn-funksjoner» kan medføre omgåelse av «spam-forbudet» i markedsføringsloven og være urimelig overfor forbrukere.

Oppfordring til tagging i sosiale medier for å kunne delta i konkurranser reiser også spørsmål etter markedsføringsloven § 15. Kilde: Forbrukertilsynet

Blant annet kosmetikkjeden Vita har arrangert slike konkurranser. En video på TikTok fra februar viser hvilke premier folk kunne vinne, hvis de tagget en venn.

– Denne type konkurranse skulle ikke ha vært arrangert. Konkurransen har vært et lokalt initiativ, sier Vita-sjef Are Berg til NRK.

For å unngå liknende saker i fremtiden vil Vita være enda tydeligere på retningslinjene rundt konkurranser i sosiale medier, opplyser Berg.

Ekspert: – Midlertidig engasjement

Høyskolelektor ved BI, Iben Bergstrøm, tror ikke det lønner seg over tid å arrangere slike konkurranser.

– Jeg tror det gir et kortvarig bluss av følgere. Mange vil ha rabattkoder og vinne ting, men de er ikke nødvendigvis lojale kunder, sier Bergstrøm til NRK.

Iben Bergstrøm, høyskolelektor ved BI. Foto: Inger Paulsen

Hun har sett flere eksempler på at folk slutter å følge bedriften eller blir en passiv følger når konkurransen er ferdig. Dette kan begrense hvor mange bedriften når ut til.

– Samtidig er det er ikke til å stikke under stol at konkurranser der folk tagger venner, kan føre til økt rekkevidde og midlertidig engasjement. Det er en risiko bedriften tar i forbindelse med regelverket og effekten hos forbrukeren, sier hun.

Meny: – En glipp

En av Menys dagligvarebutikker har også krevd at folk må tagge en venn for å delta i en konkurranse på TikTok. Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Hynne, sier at de vil kontakte den aktuelle butikken for å unngå at dette skjer igjen.

– Dette er en glipp. Vi vil til uken igjen informere butikkene om retningslinjene for konkurranser i sosiale medier, sier Hynne til NRK.

Konkurranse på TikTok. Følerne kunne vinne smågodt hvis de tagget en venn. Foto: Skjermbilde: Europris Nedenes/TikTok

Lavpriskjeden Europris har også arrangert slike konkurranser. Følgerne måtte tagge en venn for å være med i trekningen av smågodt i februar.

– Europris ønsker å rette seg etter de reglene og anbefalingene som Forbrukertilsynet har, og vil følge opp dette med butikkene, sier Europris-sjef Espen Eldal til NRK.

Også klesbutikken Follestad har krevd at folk må tagge tre venner for å være med i en konkurranse på TikTok. NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra dem.

Forbrukertilsynet: 50 klager i året

Høyskolelektor Bergstrøm underviser i digital markedsføring og sosiale medier, og mener konkurranser som markedsstrategi kan skade bedriftens omdømme over tid.

– Det er ikke noe jeg synes er mer irriterende enn å bli tagget i en konkurranse på sosiale medier. Jeg tenker ofte negativt om bedrifter som bruker denne strategien, sier hun.

Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Marit Evensen, understreker at enhver næringsdrivende har en selvstendig forpliktelse til å sette seg inn i regelverket på sitt område.

– Vi mottar rundt 50 klager i året i forbindelse med konkurranser, de fleste på sosiale medier, sier Evensen til NRK.

Forbrukertilsynet har foreløpig ikke behandlet noen konkrete saker hvor bedrifter krever at følgere skal tagge venner i innlegg for å kunne delta i konkurranser på sosiale medier.