Finn.no stopper alle annonser med «koronaprodukter»

Annonser med salg av håndsprit, munnbind og støvmasker har skutt i været som følge av koronaepedemien som herjer i landet.

Nå setter markedsplassen Finn.no foten ned.

– Fra 10. mars, og i en periode fremover tillater vi ikke annonsører å selge produkter som kan forbindes med koronaviruset, skriver de i en pressemelding.

Leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen, begrunner avgjørelsen slik:

– Vi ser at annonsene kan bidra til å spre frykt i en utsatt situasjon, derfor har vi valgt å stoppe disse.

Leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen sier at annonsene kan bidra til å spre frykt. Foto: FINN.no

Hvor lenge de velger å stoppe slike typer annonser vet de ikke enda.

– Det blir en løpende vurdering, slik det ser ut nå så blir situasjonen mer og mer alvorlig, så det må vi følge med på, sier Gjefsen.

Ser en økning av slike annonser

I januar i år ble det gjort 12 søk etter «Antibac» på Finn. Til sammenligning ble det i februar gjort 654 søk.

– Vi har sett en klar økning i antall annonser med slike produkter, og ser et veldig stort engasjement fra brukere som mener at det er feil at noen kan ha ute slike annonser i en slik situasjon som vi er i, sier Gjefsen.

– Jeg vil oppfordre de som ser annonser som de reagerer på om å ta kontakt med oss.

Antall antibac-annonser: Ekspandér faktaboks 2019

Januar: 1

Februar: 2

Mars: 1



2020:

Januar: 3

Februar: 12

Mars: 73 Tallene viser antall publiserte annonser på FINN torget som har «antibac» i tittel. Kilde: Finn.no

– Ingen grunn til å hamstre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det ikke er noen grunn til å hamstre.

– Vi er først og fremst bekymret for redsel og panikk i befolkningen, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for samordning og beredskap i DSB.

DSBs liste for et beredskapslager: Ekspandér faktaboks Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en konkret liste over ting du bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Dette skal hjelpe deg til å være forberedt til å håndtere en eventuell krisesituasjon forårsaket av ekstremvær, naturkatastrofer, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger. Listen er en del av brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» Ditt eget beredskapslager: Dette er, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det du bør ha i hus for å klare deg i tre døgn: 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser)

– Vi har robuste ordninger som skal ivareta leveranser og at det ikke er noen grunn til å hamstre. Det er heller ingen grunn til å tro at den situasjonen vi står i nå, skal bidra til at vi ikke får vann i springen, sier Longva.