Usynlig syk: – Renner inn med sterke og rørende meldinger

– Jeg har blitt rørt til tårer, og jeg har ledd så høyt at jeg vekket babyen til naboen, sier Ragnhild Holmås.

NRK fortalte i helgen om Ragnhild og Susann som lever med usynlig sykdom. Ragnhild sier at responsen i etterkant har vært overveldende.

– Refrenget er at de setter pris på at noen endelig tør å snakke om dette med selvironi. Det blir jeg skikkelig glad for, men også overrasket.

Under navnet @serikkesykut bruker hun humor for å knuse fordommer på Instagram.

1 av 4

Omtrent 1 av 4 nordmenn har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet.

– Det er så mange av oss, så hvorfor har nesten ingen gjort dette før? spør hun.

Kommentarfeltet og innboksen er fulle av mennesker som kjenner seg igjen.

– De sterkeste meldingene jeg får, er fra dem som har sendt NRK-artikkelen og @serikkesykut-kontoen til familie og venner, i håp om å endelig bli forstått. For mange er det verre å ikke bli trodd enn å leve med sykdommen.

Vokser raskt

Det har blitt mye skjermtid på Ragnhild de siste dagene.

– Innboksen min er sprengfull, med godt over 200 private meldinger jeg ikke har fått besvart enda. Jeg skriver i tai chi-tempo, så det blir sikkert julaften før jeg får pløyd meg gjennom, sier hun.

Instagram-kontoen har også vokst med over 7000 nye følgere siden lørdag.

Årets julegave?

I helgens artikkel nevnte Ragnhild at hun noen ganger ønsket seg en stekepanne for å slå i hodet på folk som spør «har du prøvd yoga?»

Akkurat det er det flere som har lagt merke til.

– En hel hær med syke folk skriver at de ønsker seg stekepanner til jul, så her forventer jeg å få blomster og takkekort fra Jernia.

Viktig tema

NRK har mottatt titalls henvendelser etter at reportasjen ble publisert i helgen.

«Så viktig med fokus på dette, trist at det ikke er mer forståelse og aksept for denne type sykdom, jeg kjenner til dette!»

«Jeg spiller ikke syk, jeg spiller frisk. På dårlige dager er det ingen som ser meg.»

«Dere har gjort en kjempejobb med innholdet, fremstillingen og kildene. Jeg har delt den med mange!!»

«Det er vår jobb å ikke mistenke at ord er løgn. Respekt! 🌹»

Veien til helbredelse

De fleste meldingene Ragnhild har fått er positive og støttende, men budskapet har ikke nådd helt frem til alle.

– Det tikker også inn de vanlige rådene om ting som skal helbrede meg, særlig at jeg bør oppsøke en rik amerikaner som snakker med en hemmelig kosthold-ånd, forteller hun.

Og for dem som lurer på om Ragnhild har tatt i bruk stekepannen:

– Ingen har spurt om jeg har prøvd yoga. Og det er en ny og befriende følelse.