UP: Tirsdag hjelper det ikke å komme med unnskyldninger

Helga innledes med høytrykk over hele landet, og det ligger an til å bli noen kalde og solrike dager.

Selv om det frister mest å gå tur i finværet, kan det være lurt å sette av tid til å skifte dekk, dersom du ikke allerede har gjort det.

Mye snø på vei

SNØVÆR: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl varsler snøvær Østafjells og i Telemark og Agder til uka. Foto: Hanneke Luijting

For sørover i Europa lurer et fuktig lavtrykk som beveger seg nordover mot tirsdag, og gir våt og tung snø over deler av Sør-Norge.

– Dette lavtrykket blir liggende og stange mot høytrykket, og sender inn fuktighet som kommer ned som snø. Denne kombinasjonen vil føre til snø, sludd og mulighet for underkjølt regn tirsdag morgen, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NRK.

Det er Agder, Telemark og Østlandet som får sitt første møte med Kong Vinter til uka. Vestlandet ser ut til å gå klar av uværet, men det kan komme enkelte snøbyger i Rogaland.

Løvdahl ber folk være forberedt før de skal på jobb tirsdag morgen.

– Sko bilen og beregn god tid. Erfaringsmessig vet vi at et slikt værbilde vil føre til trøbbel.

Prognosene viser at det vil komme minst 20 millimeter nedbør, men utover dagen blir det mildere og går over til regn.

Ikke romslige

INGEN BØNN: UP-sjef Runar Karlsen i sommerlige omgivelser. Når snøen kommer på tirsdag biter ingen unnskyldninger på ham og kollegene. Foto: KJartan Rørslett / NRK

Sjef for utrykningspolitiet Runar Karlsen sier han og hans folk kommer til å være på utkikk etter bilister som ikke har pakket bort sommerdekkene for sesongen.

– Regelen er klar. Man skal ikke bruke bilen med mindre den har tilstrekkelig veigrep. Du skal ikke kjøre med sommerdekk, sier Karlsen til NRK.

Og blir du stoppet tirsdag morgen og prøver å forklare at du er på vei for å skifte dekk, er det ingen bønn.

– På våren er vi mer romslige med dem som kjører med piggdekk et par dager for lenge, men på høsten er det motsatt. Ingen unnskyldninger holder hvis vi møter deg med sommerdekk på vinterføre. Da blir det kjøreforbud, anmeldelse og mulig førerkortbeslag, advarer Karlsen.

Snøværet som er på vei har allerede blitt varslet i dagevis, og det holder heller ikke å si at det kom «overraskende på».

– Den unnskyldninga holdt kanskje for 40 år siden, men nå har vi gode meldingstjenester gjennom Yr, Storm og Vegvesenet. Så dette bør folk være forberedt på.

I tillegg til riktige dekk, kommer også UP til å være på utkikk etter dårlig skrapa frontruter og nedsnødde biler.

Kan bli dyrt

Mens nordlendingene generelt er flinke til å skifte dekk i tide, kommer det første snøfallet ofte overraskende på her i sør, sier informasjonsdirektør i If Skadeforsikring Jon Berge.

– Det første snøfallet kommer ofte brått på, men nå er været godt meldt i forkant. Du har fire dager på deg til å skifte dekk, og det bør du gjøre, sier Berge til NRK.

– Hvis vi kommer til tirsdag og det blir fullstendig kaos og masse ulykker, så blir jeg litt overrasket. Men vi ser slike tilfeller hvert år, forteller han.

SE VIDEO: Det er på tide å legge om til vinterdekk. Se her hvordan Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Det er på tide å legge om til vinterdekk. Se her hvordan

Dersom du havner i en ulykke og det viser seg at dekkene er årsaken, vil også forsikringsutbetalingen bli avkortet.

– Selvfølgelig er det ille å gå glipp av noen tusenlapper i erstatning, men det er langt verre om du kjører på noen og tar livet av dem.

Utvider åpningstidene

Mens noen foretrekker å dra fram jekken og skifte selv, er det også mange som setter bort jobben til profesjonelle dekkverksteder.

Markedskoordinator Jonina Reynisdottir i Vianor sier de merker at sesongen er i gang.

– Det er mange som vil ha skiftet dekkene sine, og vi har mange timbestillinger og folk som kommer innom. Det lønner seg å være tidlig ute, sier Reynisdottir, og forteller at de har utvidet åpningstidene for å ta unna pågangen.

Hos konkurrenten Dekk1 begynner kapasiteten å bli sprengt.

– Mange av butikkene våre er allerede fullbooket og enkelte steder har vi måttet avvise drop-in-kunder fordi kapasiteten er sprengt. Vi har utvida åpningstidene og holder lørdagsåpent for å kunne hjelpe flest mulig, sier Eivind på kundeservice.