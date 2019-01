Unge Venstre-lederen: «Hvis dette stemmer, stemmer jeg mot regjeringsplattformen»

Etter 16 dager med regjeringsforhandlinger kommer de fire partiene KrF, Venstre, Høyre og Frp torsdag ut i lyset for å fortelle hva de har klart å bli enige om.

Men visse temaer er så vanskelige at det kan velte hele samarbeidet.

KrF skal ha fått til innstramminger i abortloven når det gjelder fosterreduksjon, også kalt tvillingabort – en endring som vil omfatte under ti aborter i året.

Den delvise seieren til KrF faller ikke i god jord hos Venstre, skal vi tro Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Kan velte hele samarbeidet

Hansmark har sagt til Vårt Land at han vet om ti landsstyremedlemmer i Venstre som har sagt de vurderer å stemme ned hele regjeringsplattformen dersom det blir endringer i abortloven.

– De har fortalt meg at når de ser på helheten i regjeringsplattformen, så vil abortspørsmålet legges veldig stor vekt på, sier Hansmark til NRK.

Fosterreduksjon som ikke er medisinsk begrunnet omfattet kun åtte aborter i fjor, fem i 2017, og ett tilfelle i 2016.

– Hvis dette stemmer kommer jeg fortsatt til å stemme mot regjeringsplattformen. For hvis du snur litt på det, så er dette den største innstrammingen i abortloven siden den ble vedtatt for 40 år siden, sier Hansmark.

Hansmark mener Venstre, som er et liberalt parti som skal ta vare på enkeltindividets rettigheter, ikke kan gå inn i en regjeringen som vil innskrenke kvinners rettigheter til selvbestemt abort.

I fjor høst var det flere demonstrasjoner landet over mot å innskrenke abortloven.

KrF fikk ikke full abort-seier

Regjeringsplattformen for en ny firepartiregjering er i praksis ferdig forhandlet. Men KrF skal ikke ha klart å fjerne paragraf 2c – retten til å ta abort etter uke 12 dersom det er fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom.

Det vil ikke nødvendigvis gjøre at KrF ikke klarer å stå på den nye regjeringsplattformen, tror leder i KrFU, Martine Tønnessen.

– Enigheten om å forby tvillingabort er en viktig seier for KrF, men nå må vi se på helheten i plattformen. Jeg gleder meg til å se den i dag, og jeg tror at her jobber man godt for gode kompromisser, sier Tønnessen.

Men for Høyre er skroting av tvillingabort en bitter pille å svelge, skal vi tro Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

– Jeg håper de kommer fram til at de lar paragrafen stå. Hvis ikke sier man at bærer du på tvillinger, så får du ikke velge selv.