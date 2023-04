– Vi ser at over 80 prosent av ungdommer i Norge trener én eller flere ganger i uken, sier Anders Bakken, forsker hos NOVA ved OsloMet.

Antall unge i alderen 13-18 år som trener på treningsstudio har økt markant de siste årene, spesielt blant gutter og ungdomsskoleelver.

Samtidig har det å trene på egenhånd utenfor treningsstudioene blitt mindre attraktivt, som for eksempel å løpe en tur.

Dette kommer frem i en ny rapport om ungdoms idrettdeltakelse.

– Aldri trent mer

Anders Bakken er forsker hos NOVA ved OsloMet. Han har skrevet rapporten som viser at unge aldri har trent mer enn de gjør nå. Foto: Tom Balgaard / NRK

Det er forskningsinstituttet Nova ved OsloMet og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole som står bak rapporten.

– Ungdom har aldri trent mer enn de gjør nå etter pandemien. Noe av årsaken til dette er at flere unge er mer opptatt av å trene på treningssenter, sier Bakken til NRK.

Til tross for nesten to år med pandemi, der det har vært vanskelig å møtes eller delta på arrangerte aktiviteter, viser undersøkelsene at treningsinteressen hos de unge er på det høyeste siden målingene startet i 2014.

– Treningssenter er nok noe som passer veldig godt for ungdom. Dette er fordi de selv kan velge når de vil trene der, men vi tror også at det er en økning fordi det har blitt mer tilgjengelig å trene på treningssenter de seneste årene.

Får ta «treningslappen» før de blir gamle nok

Rundt 600.000 ungdommer fra ungdomskoler og videregående skoler i hele landet har deltatt i undersøkelsen.

En av dem som trener på treningssenter er Hjalmar Humborset Lothe.

Hjalmar Humborset Lothe har tatt «treningslappen» på Spenst Gloppen. Foto: Benedikte Grov / NRK

Han er 14 år gammel, og er enig i at treningsinteressen hos unge har økt.

På Spenst i Gloppen kommune har han og andre ungdommer fått muligheten til å ta «treningslappen», der de lærer om trening og kosthold.

– Det er mange som prater om det og har vært med på det, så jeg følte det var gøy. Jeg tenkte også det var bra for meg å være i fysisk aktivitet.

På grunn av aldersgrensen på 15 år tilbyr Spenst ungdommene et kurs der man kan «treningslappen». De ønsker at unge får kunnskap om trening og alt rundt trening.

– Det handler ikke bare om trening, men også om sikkerhet og kosthold. Man burde for eksempel ikke begynne med de tyngste vektene først.

Ulike årsaker til økningen

Eirik Engelstad (15) og Patrick Valentin Hovtun (14) fra Oslo trener også på treningssenter. De mener det kan være ulike grunner til at interessen har økt.

Patrick og Eirik tror for eksempel et økt kroppspress i sosiale medier kan være en årsak til økt deltakelse på treningssenter. Foto: Privat

– Vi føler helt klart at det er flere unge som trener på treningsenter nå enn før. Det kan kanskje være fordi det er et stadig økende kroppspress blant unge, sier Hovtun.

– Men det er også generelt større interesse rundt trening i sosiale medier, men også blant venner og kompiser, sier Engelstad.

I rapporten fra NOVA og Norges idrettshøgskole står det at utseende og kroppsforming kan ha fått større betydning hos ungdom, og at det fra tidligere studier har blitt oppgitt slike grunner for at man trener på treningssenter.

Forsker Anders Bakken tror mer tilgjengelige treningsstudioer er en viktig årsak til økningen. Foto: Tom Balgaard / NRK

Ifølge forsker Anders Bakken kan det være flere årsaker til økningen.

– Vi har ingen forutsetninger for å si at kroppspress er den viktigste grunnen, men vi tror at andre årsaker også spiller inn. For eksempel at det har blitt flere treningssentre enn før, at de er mer tilgjengelige og blitt billigere.