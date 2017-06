Ungdom føler på utenforskap: – Blir rotløs og rastløs

IKKE ENDRINGER: Ifølge bydelsdirektør Alv Humborstad Sørland er ikke hærverket et resultat av vesentlige endringer i ungdomsmiljøet. Foto: Pressebilde

– Det er et generelt problem at mange ungdommer er ute altfor seint på kveldene, sier bydelsdirektør Alv Humborstad Sørland.

De siste tre ukene har det vært flere episoder med påsatte branner og steinkasting i Stovner bydel i Oslo. Biler har stått i fyr og flamme, og ungdom har kastet stein mot både vektere, brannvesen og politi.

Politisjef John Roger Lund har sagt til Aftenposten at «problemet skal snakkes i hel».

Har manglet ungdomstilbud

Samtidig jobber bydelen, Stovner videregående skole, moskeer og frivillige organisasjoner med å bedre ungdomsmiljøet.

Torsdag vedtok bydelsutvalget å bruke opptil én million kroner på å styrke ungdomsarbeidet i sommer. I tillegg vil bydelen lage et ungdomshus i gamle Stovner bibliotek.

– Der kan ungdommene være og ha det bra, i tillegg til at de får mulighet til å oppsøke helsestasjon, Nav og barnevern, sier Sørland.

Ifølge bydelsdirektøren har ikke ungdommen i Stovner hatt et tilsvarende tilbud tidligere. De har selv forklart bydelen om behovet.

BLIR UNGDOMSHUS: Stovner-ungdommen får 1000 kvadratmeter til å boltre seg på. Arbeidet med ungdomshuset begynner i høst. Foto: Stovner bydel

– Skeptiske til politiet

ETTERLYSER FORELDRE: Lars Norbom i Natteravnene forteller at det har vært vanskelig å finne foreldre på Stovner som vil delta i arbeidet. Foto: Natteravnene

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene i Oslo, er enig med bydelsdirektøren i at for mange unge reker ute på kveldstid. Dette er en tendens han mener skjer flere steder i hovedstaden.

– En del av ungdommene vet ikke hva Natteravnene er, men blir mer positive til oss når vi forklarer det. Vi oppfatter at en del av dem er skeptiske til politiet.

Norbom tror frustrasjon ligger bak mye av de siste ukenes hærverk.

– Det handler ofte om mangel på ting å ta seg til. Noen faller utenfor etablerte fritidstilbud, som idrett og kor, og føler på et utenforskap. Jeg tror det er derfor noen av ungdommene føler aggresjon mot samfunnet.

Terje Wold, rektor ved Stovner videregående skole, er enig i problemet.

– Vi har en rolig skolehverdag uten voldsproblemer. Men at en del av elevene hos oss føler på et utenforskap er det ingen tvil om.

Mener foreldrene er løsningen

Rektoren mener problemet er sammensatt, men at dårlig kontakt mellom hjemmene og det offentlige er et grunnleggende problem.

– Vi vet at en stor del av ungdommene i Stovner bydel har innvandringsbakgrunn og kommer fra familier med dårlige sosioøkonomiske kår. Man kan kanskje tenke at for mange, så handler dette om levekår og familiens deltakelse i samfunnet. Det har kanskje samlet seg opp utenforskap, som gjør at ungdommen føler seg rotløs og rastløs.

Både Wold og Norbom tror ungdommens foreldre er nøkkelen til problemet.

– Nøkkelen til barn som ikke har det bra er foreldrene. På alle fronter er det kjernen, sier Wold.

– Vi har møtt en del foreldre som ikke er noe særlig informert om hva som skjer utenfor skolehverdagen. Jeg tror nøkkelen til problemet er å få foreldrene på banen, at de engasjerer seg mer i ungdommenes liv, sier Norbom.