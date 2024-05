Mandag bekreftet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at regjeringen foreslår å etablere fem nye tingretter i revidert nasjonalbudsjett.

Det skjer som følge av løftet om å reversere domstolsreformen som Solberg-regjeringen innførte i 2020.

Da ble tallet på tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter redusert fra 34 til 19. Men ingen rettssteder ble lagt ned.

Vil dele opp tingrettene igjen

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen nå strukturelle grep.

Disse innebærer oppdeling av tingrettene i Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Telemark, Vestre Innlandet og Ringerike, Asker og Bærum. Antallet vil da øke fra 6 til 11.

Regjeringen oppretter fem nye tingretter Ekspander/minimer faktaboks Vestre Innlandet tingrett deles i to: Gudbransdal tingrett, med rettssteder i Lillehammer og Vågåmo, og Gjøvik og Valdres tingrett, med rettssteder i Fagernes og Gjøvik.

Telemark tingrett deles i to: Vest-Telemark tingrett, med rettssteder i Kviteseid og Notodden, og Nedre Telemark tingrett, med rettssted i Skien.

Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett deles i tre: Buskerud tingrett, med rettssteder i Drammen, Kongsberg og Hokksund, Ringerike og Hallingdal tingrett, med rettssteder i Hønefoss og Nesbyen, Asker og Bærum tingrett med rettssted i Sandvika.

Møre og Romsdal tingrett deles i to: Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett, med rettssteder i Ålesund og Volda, og Nordmøre og Romsdal tingrett, med rettssteder i Kristiansund og Molde.

Hordaland tingrett deles i to: Hordaland tingrett, med rettssted i Bergen, og Hardanger tingrett, med rettssted i Lofthus. I Voss Herad og Samnanger kommune overføres fra rettskretsen til Hordaland tingrett til rettskretsen til Hardanger tingrett. Østre Innlandet tingrett endrer navn til Hedmark tingrett. (Kilde: Justisdepartementet)

Mandag har sorenskriverne fra de seks tingrettene som nå deles opp, sendt et felles brev til Stortinget. De mener forslaget er dårlig.

– Det nye forslaget vil medføre nye belastninger og fremstår lite gjennomtenkt, heter det i brevet.

UENIG: Sorensskriveren i Hordaland tingrett, Håkon Rastum, mener dagens løsning gir det beste tilbudet. Foto: Sjur Mikal Dolve

Sorenskriverne mener dagens struktur fungerer godt, og at en oppdeling ikke vil innebære endringer i tilgangen på lokale rettssteder.

– Fra et domstolsfaglig perspektiv mener vi at den løsningen vi har i dag sikrer et bedre totalbilde i tilbudet som gis. Det er knyttet til en mer effektiv bruk av ressursene, sier Håkon Rastum, sorensskriver i Hordaland tingrett, til NRK.

En oppdeling vil gi skjev arbeidsfordeling og økt saksbehandlingstid, skriver tingrettene i brevet.

– Felles for de nye tingrettene vil være at de er små og sårbare. En slik endring vil også innebære at fagmiljøene svekkes.

Her er alle endringene: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen vil bruke 166,4 millioner kroner på det den kaller et rettssikkerhetsløft: Sikre stabil og sikker drift av IT-systemer i domstolene.

Rulle ut utstyr til lyd- og bildeopptak til alle rettssteder

Lovfeste rettssteder.

Oppgradere domstollokaler i hele landet.

Sikre minimum to embetsdommere ved hvert rettssted.

Opprette fem nye tingretter.

Etablere et midlertidig prosjekt for å få ned restanser i Gjenopptakelseskommisjonen.

Bygge ned restanser ved Kontoret for voldsoffererstatning og utrede etablering av kontoret som et nasjonalt kunnskapssenter for voldserstatning.

Styrke Spesialenheten for straffesaker.

Styrke Høyesterett.

Øke rettshjelpsatsen samlet med 85 kroner fra 2023 til 2024.

Legge til rette for at det på sikt etableres flere satellitter av Statens barnehus på steder med store geografiske avstander. Aktuelle steder er Kristiansund, Harstad, Nord-Trøndelag, Nordland, Nord-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal, Hallingdal og Vest-Telemark. (Kilde: Justisdepartementet)

Videre skriver de at forslaget ikke har vært sendt på høring.

– Dette gir lite demokratisk behandling av forslaget, og det er reelt sett ikke gitt mulighet for innspill fra verken ansatte, aktører eller lokalsamfunnene som blir berørt.

Fra før av har fagmiljøer advart mot å fjerne reformen, og de 23 tingrettene har samstemt bedt regjeringen beholde dagens løsning, ifølge Aftenposten.

Lokal uenighet

Hordaland tingrett har i dag rettssteder i Bergen og Lofthus. Dersom den deles opp, vil Hardanger tingrett i Lofthus gjenopprettes. Samtidig vil rettskretsene i Voss og Samnanger overføres fra Hordaland til Hardanger tingrett.

Lofthus i Hardanger er i dag et rettssted under Hordaland tingrett. Foto: Tale Hauso / NRK

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, mener dette er riktig avgjørelse. Han sier små tingretter leverer like gode resultater som store, og at mange får lang reisevei dersom deres sak behandles i Bergen.

– Rettssikkerheten skal sikres i den regionen du er i, derfor har den tradisjonsrike tingretten i Hardanger vært viktig. Etter at vi ble en avdeling av Hordaland, ser vi at vår egen tingrett har forvitret, sier han til NRK.

Foto: Tale Hauso

Haug mener regionen delvis har mistet et fagmiljø etter sammenslåingen, og sier at både advokatmiljøet, politiet og kommunene har vært tydelige på at Hardanger tingrett må gjenopprettes.

Det er Håkon Rastum uenig i.

– At de har mistet politirøster og advokater har vel skjedd før de ble en del av Hordaland tingrett Jeg er ikke kjent med at dette har vært en stor problemstilling nå. Tvert imot har vi økt tilstedeværelsen med en ekstra dommer i Loftshus, sier han.

– Vi har foreslått at man heller kan lovfeste et rettsted.

I brevet til Stortinget skriver sorenskriverne at tingrettene og deres ansatte har jobbet hardt for å etablere en ny felles domstolskultur etter domstolsreformen.

– Vi som øverste ansvarlige for våre virksomheter og våre ansatte, vil på det sterkeste fraråde at de nye forslag blir vedtatt.