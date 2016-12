Uber vil overvåke deg etter turen

Etter den siste oppdateringen må du godta eller avvise om selskapet kan samle inn opplysninger om din plassering når appen er åpen og de neste fem minuttene etter at du har avsluttet turen.

Denne oppdateringen er lik over hele verden, skriver Danmarks Radio, som også har omtalt de nye vilkårene.

Dermed kan Uber se om du for eksempel går til legekontoret eller psykologen, selv om du valgte å bli sluppet av et lite stykke unna.

Forbrukerrådet ber alle som bruker kommersielle apper der du blir bedt om å dele stedsinformasjon og annen personinformasjon, om å være «naturlig skeptisk».

– Det blir interessant å se hvordan publikum tar imot dette. Ubers suksess er jo bygd på god brukervennlighet, så hvis de nå rokker ved det bildet fordi folk blir skeptisk til om personvernet deres er sikret, er det ikke bra, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Flere Uber-brukere har reagert i sosiale medier på den nye praksisen:

Skal gjøre tjenesten bedre

– Vi gjør dette for å forbedre opphenting, destinasjoner, kundeservice, og for å forbedre sikkerheten, skriver Uber på egen nettside.

Der får du også informasjon om hvordan du avinstallerer funksjonen hvis du ikke lenger ønsker å la Uber vite hvor du beveger deg etter turen. Hvis du avinstallerer, må du for hver gang du skal bestille en tur selv, taste inn hente- og ankomstadresse.

– Det betyr at hvis man velger å beskytte privatlivet sitt, får man et vesentlig dårligere tilbud. Det er ikke akkurat forbrukervennlig, sier Myrstad i Forbrukerrådet.

– Gjør turen sikrere

I en e-post til NRK skriver Uber at endringen er ment å gjøre turen bl.a. sikrere for passasjeren.

– Inntil endringen fikk vi bare stedsangivelser når appen var åpen og på skjermen til brukeren. Dette førte til utfordringer når vi skulle plukke opp og sette av folk. Å kjenne til inngangen på bygninger kan skape en tryggere drop off-opplevelse, skriver kommunikasjonsarbeider Bodil Sidén til NRK.

Etter endringen sporer Uber altså brukeren i inntil fem minutter etter turen, også når applikasjonen er lukket og jobber i «bakgrunnen».

– Det hjelper oss å med å estimere ankomsttidspunkt, effektivitet og øker sikkerheten til passasjerene. Om brukere ikke ønsker at disse dataene samles inn, kan de velge å skru det av og fortsatt bruke tjenesten, skriver hun.

– Virker dårlig begrunnet

I Datatilsynet har de ikke gått grundig inn i Ubers nye oppdatering, men ser at den kan være problematisk. Kommunikasjonsrådgiver Trude Talberg-Furulund mener det er vanskelig å forstå begrunnelsen for at Uber skal vite hva passasjerene gjør etter at turen er avsluttet. Hun frykter at Uber skal samle inn flere personopplysninger enn nødvendig.

– Behandlingen av opplysninger om deg må ikke medføre urimelig belastning for din integritet eller selvråderett. Selskaper skal alltid velge det alternativet som griper minst inn i personvernet til den enkelte, sier Talberg-Furulund til NRK.

Oppdatering: 11. desember 2016, kl. 14:19: Artikkelen er oppdatert med svar fra Uber.