Tall hentet fra Norges Geotekniske Institutt viser at 71 personer har omkommet av snøskred i Norge siden 2008. For at et skred skal utløses, trengs det tre komponenter:

Bratt nok terreng

Snø av en viss kvalitet med forskjellig lagdelinger

En utløsende faktor. Det kan være været, snø og vind eller mennesker

– Ni av ti som omkommer i snøskred, har vært med på å utløse skredet, sier Audun Hetland.

Han er førsteamunenseis i psyoklogi ved UiT Norges arktiske universitet, og er en del av kompetansesenteret for snøskred (CARE).

Se skredvarsel på yr.no: Betydelig fare for snøskred flere steder i Norge

Er man uheldig og ender opp i et stort snøskred, handler det om tid. 20 prosent av de som dør i snøskred, dør av mekaniske årsaker, som for eksempel at de blir knust mot en stein mens skredet er i bevegelse.

– 50 til 60 prosent dør av kvelning innen ti til 15 minutter, mens noen ytterst få kan overleve lenger, fortsetter han.

Audun Hetland forteller om dødsprosenten i et snøskred. Du trenger javascript for å se video. Audun Hetland forteller om dødsprosenten i et snøskred.

Mangel på tilbakemelding

Nå vil forskere ved UiT finne ut hvordan folk kan ta bedre beslutninger i skredterreng.

– Vi vil finne ut hva som påvirker valgene til de som går inn i skredområder. Vi vet at man blir påvirket av motivasjonen av å gå i fine fjellområder, og man blir gira og tenker at «det skjer ikke noe galt med meg».

– Det spesielle med skredterreng er at man ikke opplever faren. Snøen ligger der myk, fin og tilsynelatende ufarlig. Du vet ofte ikke hvor nær du har vært å løse ut et snøskred. En slik mangel på tilbakemelding gjør det vanskelig å lære. Når skredet går er det kanskje for seint.

Gutter mest utsatt

For den eventyrlystne kan det virke uimotståelig å gå på topptur når fjellsidene er snødekte, solen skinner fra blå himmel og en fartsfylt nedtur venter på slutten av dagen. Det er i første rekke gutter som har lett for å overse en eventuell fare i fjellsiden.

– Gutter er mer skråsikre enn jenter. De blir fortere mer sikre på sine egne vurderinger, og det kan være farlig. De er sjeldnere åpne for tvil, eller andre i gruppen sin mening. Jeg mener at om man er på tur med ei jente, så bør de gå først.

Slik finner man ut som området er skredutsatt:



Et snøskred utløses i terreng som er mer enn 30 grader bratt. Du trenger javascript for å se video. Et snøskred utløses i terreng som er mer enn 30 grader bratt.

Ha alltid med utstyr

Det aller viktigste å kunne om det skulle gå et snøskred, er det man kaller «kamerat-redning». Turfølge må vite hva de skal gjør om noen blir tatt av skred.

– For det første så skal man alltid sjekke om sender/mottaker fungerer før man legger ut på tur. Blir noen tatt av et skred, og ikke har sender/mottaker, kan det være veldig vanskelig og tidkrevende å finne den som er begravd i snøskredet, forteller Julia Fieler.

En sender/mottaker sender ut signaler, som til en hver tid forteller hvor man befinner seg, som Fieler mener alle som skal på tur i skredutsatt terreng må ha med seg.

Fieler er lege ved anestesiavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og fagleder i skredgruppa i Tromsø Røde Kors når de blir kalt ut til et område der det har gått et skred.

– Videre må man ha med sondestang og spade til å grave ut folk fra snøen. Bruk også øynene godt, for det kan være at personen ligger i overflaten.

Har man lokalisert den skredtatte, grav deg aldri rett nedover i snøen.

– Vi pleier å si at man skal gange antall meter den skredtatte ligger under snøen med 1,5, for deretter å grave seg bortover på skrå inn til personen.

Likevel er ikke kamerat-redning og førstehjelp det aller viktigste når man ferdes i fjellet:

– Det aller viktigste er at man ikke blir tatt av skred, avslutter Fieler.