De rødgrønne har knapt kuttet noe i Oslos utslippsstatistikk

Da Miljøpartiet De Grønne (MDG), Ap og SV vant valget i 2015, lovet de mer vind i klimakuttseilene. Likevel var det samlede kuttet i klimautslipp i Oslo etter fire år med rødgrønt styre på beskjedne 2,5 prosent.

Det viser tall fra Miljødirektoratet.

Til sammenligning kuttet byrådet med Høyre, KrF og Venstre klimautslippene i hovedstaden med mer enn 10 prosent i perioden fra 2011 til 2015.

Det blågrønne byrådet kuttet klimautslippene med til sammen 154.000 tonn CO₂-ekvivalenter i sin siste periode. Det rødgrønne byrådet kuttet litt mer enn 33.000 tonn i sin første periode.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), sier de har gjort alt som står i deres makt for å få ned samlede utslipp.

– Vi har gjort alt det vi kan innenfor de virkemidlene vi har. Der Oslo kan kutte utslipp, så har vi kuttet dem, sier Berg til NRK.

Lan Marie Berg (MDG) jublet etter fornyet flertall for det rødgrønne byrådet etter valget i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Peker på regjeringen og andre kommuner

Berg viser til at kuttet i veitrafikken i Oslo alene, er på 113.000 tonn co₂-ekvivalenter mellom 2015 og 2019.

Miljøbyråden sier også at Oslo har kuttet nær alle utslipp i:

Kollektivtransporten

Kommunens bilpark

Kommunale anleggsplasser

Berg forklarer årsaken til at de samlede kuttene likevel ikke er større, er at forhold som ligger utenfor byrådets kontroll utligner kuttene.

Dette er blant annet er at:

Oslo ikke får godskrevet alle sine klimakutt i statistikkene

Kommunene rundt Oslo brenner stadig mer av sitt søppel i Oslo, og at Oslo dermed får dette på sitt utslippsregnskap

Regjeringen ikke har sørget for å finansiere og etablere et fullskalaanlegg for karbonfangst og lagring på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Bare dette tilsvarer et kutt på 200 til 300.000 tonn CO₂-ekvivalenter

– Etter alt det vi har gjort, skulle jeg ønske at det syntes mer på de samlede utslippstallene vi får fra Miljødirektoratet. Der Oslo selv kan kutte utslipp uten hjelp fra regjeringen, så har vi kuttet dem.

– Tallene fra Miljødirektoratet viser et samlet kutt på 2,5 prosent, rundt 33.000 tonn. Kan velgerne stole på MDG i fremtiden når dere lover massive kutt?

– Velgerne kan stole på at MDG vil gjøre alt det vi kan for å kutte utslipp med de virkemidlene vi har. Problemet er at utslippskuttene vi har fått til i veitrafikken utlignes av utslippene fra avfallsforbrenningen.

– Er det slik at dere tar alt som går bra til egen inntekt, men skylder på andre på det dere ikke får til?

– Nei absolutt ikke. Jeg er ikke så opptatt egentlig av å fordele skyld, men hvordan vi skal klare å komme til nullutslipp i Oslo. Der er Oslo, som alle andre kommuner, helt avhengige av å få den hjelpen og de virkemidlene vi trenger fra staten, sier Berg.

Sondre Hansmark: – Klimabløff

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, mener det er fullstendig klimakrise i Oslo.

– Dette viser at MDG er en stor klimabløff. De lovet å halvere Oslos utslipp i løpet av fire år. Fasit er at de har kuttet usle 2,5 prosent, sier Hansmark.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Selv om regjeringen droppet fullfinansiering av karbonfangst og -lagring i Oslo, er ikke Hansmark enig i at regjeringen har vært flaskehals for Oslos grønne skifte.

– Venstre har levert tidenes sølvfat av en klimasatsing til storbyene. De må slutte å skylde på regjering og storting, for vi leverer det som trengs for at Oslo skal nå sine mål. Det er rett og slett en skandale og en klimabløff av de helt sjeldne, sier Hansmark.

Han mener byrådet også selv kunne finansiert karbonfangstanlegget på Klemetsrud, slik Venstre i Oslo har foreslått.

De utsagnene får miljøbyråd Berg til å reagere.

– Hadde regjeringa prioritert å fullfinansiere CO₂-fangst fra avfallsforbrenninga som Oslo gjør for folk og næringsliv i andre kommuner, fremfor å gjøre det billigere å kjøre fossilbil, så hadde vi ligget mye bedre an til å nå klimamålet vårt i dag. Heller enn å rette skytset mot MDG, synes jeg Hansmark bør ta seg en prat med sitt eget moderparti, som dessverre går inn for nye motorveiutbygginger inn til Oslo, og ikke minst stadig mer oljevirksomhet.

Skrøt av gamle kutt

Dette er ikke første gang det har vært usikkerhet rundt klimakuttene til det rødgrønne byrådet. I 2017 skrev MDG i Oslo blant annet følgende på egne hjemmesider:

«I 2017 skal Oslo kutte 241.000 tonn CO₂, samtidig som regjeringen fremdeles sliter med å regne ut sine egne CO₂-kutt, og ikke vil love klimakutt neste år.»

Senere kom det frem at kuttet ikke skulle skje i forhold til utslippsnivået i 2017, men i 2013, som var siste tilgjengelige statistikk da budsjettet ble laget.

Med den måten å regne på, viste det seg at det foregående blågrønne byrådet allerede hadde gjennomført så store kutt at målet var nådd allerede før MDG tok over ansvaret i Oslo.