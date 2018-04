I fjor ble 200.000 ansatte rundt om i Norge truet mens de gjorde jobben sin, og stadig flere mottar truslene via filmer og innlegg på Facebook.

– Ca én av ti i arbeidslivet i Norge opplever å bli truet. Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over omfanget av trusler på Facebook, sier sikkerhetsrådgiver Rune Nøstvik i sikkerhetsselskapet Periculum.

– Jeg har de siste ukene fått innblikk i Facebook-grupper der tilsynelatende voksne folk fyrer hverandre opp, forteller Nøstvik.

– Jeg ble redd og låste alle dører

NRK møter en advokat som for en måned siden ble truet i forbindelse med en sak han jobbet med.

– Jeg fikk en telefonsamtale. Personen var veldig ubehagelig i måten han snakket til meg på, og jeg la på. Jeg fant ut hvem det var og så at han hadde lagt ut en live-video på Facebook, med oppfordring om at de som bor i nærheten skal dra hjem til meg, sette på meg strips og håndjern, og slenge meg ned i en mørk kjeller og gjøre det som tenkes kan, forteller advokaten.

FIKK BESØKSFORBUD: Advokaten anmeldte hendelsen, og mannen som la ut trusselen fikk besøksforbud. Foto: Margret Helland/NRK

Han vil være anonym når han forteller NRK om den ubehagelige opplevelsen, av frykt for å få flere trusler fra de samme menneskene.

– Jeg ble redd, det må jeg innrømme. Jeg ringte politiet med en gang. Dette skjedde på kvelden og familien min var bortreist. Jeg sjekket døren ekstra godt, forsikret meg om at alarmen var på, og låste soveromsdøren min, forteller han.

Etter hendelsen anmeldte advokaten personen som truet ham, og politiet innførte et umiddelbart besøksforbud. Men da han kontaktet Facebook nektet de å fjerne filmen.

– Facebook forholder seg ikke til at de formidler videoer der folk blir truet, de forholder seg til at det er den enkeltes ansvar hva de legger ut på Facebook. Jeg fikk et standardsvar om at filmen var innenfor deres standarder, forteller han.

SVAR FRA FACEBOOK: Dette var svaret fra Facebook da advokaten spurte om de kunne fjerne videoen der det ble ytret direkte trusler om å skade ham.

– Facebook tar ikke ansvar

Rune Nøstvik mener Facebook fraskriver seg alt ansvar når det gjelder trusler som deles via deres plattform.

– Jeg mener Facebook har et juridisk, etisk og menneskelig ansvar, et ansvar de ikke har tatt. De blir ofte pøblenes lakeier ved å la folk slenge ut trusler uten å gjøre noe med det, sier sikkerhetsrådgiveren.

STORE MØRKETALL: Sikkerhetsrådgiver Rune Nøstvik tror sjikane og trusler på Facebook er en økende trend. Foto: Margret Helland

På NRKs henvendelse om hvorfor filmen advokaten mottok ikke ble fjernet, svarer Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Skandinavia, slik:

«Det er viktig for oss at folk kan føle seg trygge når de er på Facebook. Derfor tillater våre Community Standards hverken mobbing, sjikane eller troverdige trusler. Vi anbefaler våre brukere å anmelde innhold dersom de er i tvil om det hører hjemme på Facebook.»

OPPTATT AV TRYGGHET: Facebook opplyser at de har ansatte døgnet rundt som vurderer om innhold overskrider retningslinjene deres. Foto: Noah Berger / AP

Münster påpeker at de har medarbeidere som jobber døgnet rundt med å håndtere varslinger om overtredelser av regler. Han skriver videre:

«I det omfang vurderingen av innhold krever kjennskap til det norske språk eller kultur, vil det bli vurdert av en norsktalende medarbeider. Noen ganger anmelder folk innhold til oss som de finner støtende, men som ikke overskrider våre regler. I de situasjonene anviser vi til en rekke muligheter for å tilpasse deres opplevelse på Facebook.

«Vi som hater NAV»

Rune Nøstvik presiserer at ansatte i visse bransjer er mer utsatt for trusler enn andre, og trekker frem helse- og omsorgssektoren, NAV og barnevernet.

– Nå ser vi imidlertid et større omfang av at både jurister og skoleungdom også mottar jobbrelaterte trusler, sier Nøstvik.

Siden 2015 har NAV behandlet 89 rapporter fra ansatte som er blitt truet og sjikanert. Det er gjentagende at brukere tar kontakt med NAV-ansatte på Facebook.

UBEHAGELIG: Tone Ekornes i NAV forteller at flere ansatte opplever at brukere tar kontakt med ansatte via Facebook og formidler trusler og sjikane. Foto: Privat

– Våre ansatte opplever trusler, utskjelling og sjikanering gjennom Facebook-innlegg eller meldinger. Det finnes også grupper på Facebook som legger ut negativt innhold om NAV, som for eksempel gruppen «Vi som hater NAV». Disse ytringene kan ofte involvere de ansattes familie og flere brukere har tatt videoopptak mens de har vært på rådgivning. Dette er veldig ubehagelig for våre ansatte, sier Lotte Ekornes seniorrådgiver i HR-avdelingen til NAV.

Dette er et eksempel på en hendelse en NAV-ansatt nylig meldte fra om i en rapport:

«En bruker la ut link til min private Facebook med bilde av meg og min kone. Bakgrunnen for dette er at bruker har vært innom NAV hvor han var ufin i måten han snakket til en kollega. Jeg prøvde å roe bruker ned og idet jeg kom for å hjelpe stod bruker med telefonen og filmet meg. Da jeg ba bruker om å stoppe å filme og bruker nektet, ble bruker sint og begynte å være høylytt og skrek at jeg var slem, rasist ...»

– Vi dokumenterer alt som kommer inn for å kunne bevise hva truslene går ut på. Vi tar dette veldig på alvor. Vi har utarbeidet tydelige retningslinjer på hvordan ansatte skal opptre når de opplever trusler på sosiale medier, og vi går inn i enkelttilfellene og vurderer, forteller Lotte Ekornes.

Blitt ekstra varsom

Da advokaten som NRK har snakket med mottok trusselvideoen en mørk kveld for en måned siden, sendte han den til kona som var bortreist.

– Hvis hun kom hjem til et tomt hus ville jeg at hun skulle vite hvor hun burde lete, forteller han.

– Er du redd fremdeles?

– En periode etter trusselen kikket jeg meg en ekstra gang over skulderen når jeg var ute. Jeg synes det at oppfordringen om å angripe meg ble sendt live på Facebook, til masse ukjente personer jeg ikke vet hvem er, var det mest skremmende. Jeg fryktet at noen tok en slik type oppfordring alvorlig.

