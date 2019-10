Tror ikke regjeringen fikser lovede klimakutt

Totalt vil regjeringen bruke 7 milliarder kroner på klimatiltak i neste års budsjett. Pengene vil gå til blant annet fornybarsatsing, miljø, skog og bærekraftige hav.

Mange mener regjeringens pengebruk og og klimaplaner ikke på langt nær er gode nok.

For så fort statsbudsjettet var offentliggjort mandag, begynte det å strømme på med reaksjoner fra kritikere i opposisjon og i klimabevegelsen. De hadde bitt seg merke i de såkalte fremskrivningene i statsbudsjettet; beregninger av hvor store utslippskutt dagens politikk vil føre til.

Klimatiltak foreslått i regjeringens statsbudsjett 2020 Ekspandér faktaboks Øke CO₂-avgiften på mineralske produkter og andre avgifter på utslipp av klimagasser med 5 prosent.

Oppheve reduserte satser og fritak i CO₂-avgiften.

Redusere de ikkekvotepliktige utslippene med 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

Videreføre elbilfordelene.

Øke bevilgningen til Nullutslippsfondet under Enova med 50 millioner kroner for å redusere utslipp fra næringstransport.

100 millioner kroner for å stimulere til økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i skipsfarten.

700 millioner kroner i ny investeringskapital til Nysnø, et statlig fond for klimainvesteringer.

Øke bevilgningene til kollektivtransport, blant annet bedre togtilbud og elektrifisering av deler av Trønderbanen og Merkåkerbanen, og reduserte billettpriser i de største byene.

Jernbanen får 1,4 prosent mer neste år. Men fratrukket forventet prisstigning på 1,9 prosent, betyr det i realiteten en nedgang i bevilgningene. Vegformål får 3 prosent, en realøkning på 1,1 prosent når forventet prisstigning er trukket fra.

Regjeringen bevilger penger til videre planlegging av fullskala karbonfangst og -lagring, herunder en undersøkelsesbrønn for et CO2-lager, med sikte på en investeringsbeslutning i 2020 eller 2021.

210 millionar kroner til klimarelatert forsking i 2020, 138 millionar kroner meir enn i 2013

35 millioner til Forskningsrådet for omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket klimatilpasning.

7 milliarder kroner til bistandsrelaterte tiltak innen fornybar energi, klima, miljø og hav, en økning på 200 mill. kroner fra 2019.

Flypassasjeravgiften øker med to prosent.

Regjeringen foreslår ingen nye grep for å forhindre at det lovpålagte omsetningskravet for biodrivstoff blir oppfylt gjennom salg av palmeolje. Kilde: Statsbudsjettet 2020

Beregninger som viser at utslippskuttene fra Norge skal gå ned med 12 prosent innen 2030, fikk det til å gå varmt. Norge har lovet utslippskutt på 40 prosent i Parisavtalen innen 2030, men dette målet skal nås blant annet ved kjøp av klimakvoter.

Kuttene regjeringen legger opp til hjemme i Norge er ikke nok, mener kritikerne, som står i kø.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft jubler like etter at en ny global klimaavtale ble vedtatt 12. desember 2015 under FNs klimakonferanse i Paris. I avtalen har Norge lovet 40 prosent utslippskutt innen 2030. Foto: Jo Randen / Klima- og miljødepartementet / NTB scanpix

Mener vi ikke når målet

– Småpenger løser ikke klimakrisen. Et statsbudsjett fra en regjering uten klimaambisjoner, og vi er langt fra der vi må være for å kunne nå 2030-målene vi har satt oss, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Før dagens statsbudsjettforslag er tatt med i beregningen, ligger det an til at Norge ikke når sine egne mål for klimautslipp for 2020.

– Dette viser jo egentlig at vi planlegger for å ha de samme utslippene i 2020 som da vi laget de første klimamålene i 1990. Slik det er nå skyves byrden med å ta tøffe valg over på nye regjeringer og nye generasjoner, er reaksjonen fra Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

KLIMA: Regjeringen svikter de unge, mener mange, etter at regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Regjeringen svikter titusener av klimastreikende ungdommer når utslippskuttene de legger opp til fram mot 2030 er under halvparten av hva vi har lovet verden, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

I stortingssalen kalte Hadia Tajik (Ap) budsjettet for et svik mot fremtidige generasjoner:



– Dette er en regjering som åpenbart tror de har tid til å vente på de store beslutningene for å få klimautslippene ned, sa Hadia Tajik.

Kan løse det med klimakvoter

I statsbudsjettet skriver regjeringen at den vil «oppfylle 2030-målet om å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, sammen med EU.» Og at «Klimapolitikken virker. Utslippstrenden har vært nedadgående de siste 10 årene, og fremskrivingene viser at nedgangen forsterkes.»

– Hvordan skal vi forstå dette, når budsjettet for 2020 viser så labre utslippsprognoser for 2030?

–Regjeringen når ikke klimamålene med utslippskutt her hjemme, men vi når våre internasjonale forpliktelser med kjøp av klimakvoter. Også i 2030 har vi fleksibilitet fordi vi skal nå målet sammen med EU, og slik kan vi nå målet uten kun å kutte nasjonale utslipp, forklarer forskningsdirektør i CICERO, Steffen Kallbekken.

Steffen Kallbekken er forskningsdirektør i CICERO. Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

Kallbekken presiserer også at beregningene av utslippskuttene i 2030 ikke inkluderer den nye politikken som foreslås i statsbudsjettet.

– I dag har vi ikke godt nok metodegrunnlag for dette, men det jobbes det med.

– Men man kan vel ikke kritisere regjeringen for ikke å gjøre nok, når man ikke har metoder for å regne ut utslippskuttene av den nye politikken deres?

– Nå har Erna Solberg-regjeringen sittet i seks år, og effekten av alle tidligere statsbudsjetter er fanget opp, så de kan ikke fortsette å skylde på at neste års budsjett blir bedre.

Kallbekken sier det er en god del fornuftige enkelttiltak i det nye budsjettet, men mener at summen av dem ikke er store nok til at det monner for klimaet. Dessuten mener han nasjonale klimatiltak vil bli både dyrere og vanskeligere jo lengre frem i tid man skyver dem.

– Vi trenger mer kraftfulle virkemidler. Vi trenger høyere avgifter og sterke subsidier, og større investeringer i fornybar energi og kollektivtransport. Rett og slett å øke ambisjonsnivået og gjennomføre klimapolitikken, sier Kallbekken.

Lover opptrapping

Men klimaminister Ola Elvestuen (V) sier han er fornøyd med statsbudsjettet, selv om Norge ikke når klimamålet for 2020.

– I 2020 vil vi være litt under 1990-nivået for utslipp, og det med 1 million flere innbyggere.

Elvestuen bedyrer at målet fortsatt er 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (nasjonale utslipp det ikke kan kjøpes kvoter for) innen 2030. Det skal regjeringen få til gjennom en plan, «Klimakur», som de skal legge fram neste år.

Klimaministeren presiserer at beregningene av utslippskutt i 2030 er meget konservative anslag på den politikken som foreligger i dag, og ikke inkluderer neste års klimatiltak.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), (t.h.), sammen med statsminister Erna Solberg (H) på klimatoppmøtet i FN i september 2019. Foto: NorwayUN

– Men dere klarer jo ikke målet for 2020, hvordan skal vi da kunne stole på at dere greier det for 2030?

– Mange av tiltakene våre vil det jo ikke vises noen effekt av før de er satt ut i livet. Men tiltakene skal forsterkes år for år, slik at vi når målet i 2030. Hvert budsjett må være det grønneste i historien. Dette er det, akkurat som det neste også kommer til å være det.