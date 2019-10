Følg debatten om statsbudsjettet øverst i saken.

– Med et grønt, smart og nyskapende næringsliv på laget, skal Norge være en del av klimaløsningen, sier finansministeren.

Mandag la hun frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Det innebærer at både bompenger og kollektivprisene skal ned.

Dette er noen av klima- og infrastrukturtiltakene i statsbudsjettet:

Lavere bompengesatser

300 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektivtransport i de store byene

5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykkeltransport og gange i de ni største byene

28 milliarder kroner til jernbane, blant annet til flere tog, flere sovevogner og bedre nettdekning

700 millioner kroner til fornybarselskapet Nysnø

Veiprosjekter i hele landet

2 prosent høyere flypassasjeravgift

– Dessverre er hovedbildet fra de sju siste statsbudsjettene at regjeringen svikter neste generasjon. For de viser verken motet eller handlekraften som trengs, sier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik.

Hadia Tajik (Ap) sier hun ikke er imponert over klimasatsingen i statsbudsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er en regjering som åpenbart tror de har tid til å vente på de store beslutningene for å få klimautslippene ned, sier hun.

Kutter i oljepengebruken

Samtidig som regjeringen legger fram en rekke klimatiltak, regner den med å tjene 245 milliarder kroner på olje- og gassvirksomhet i 2020. Klimamålet om 40 prosent kutt i CO2-utslipp innen 2030, ligger fast.

– Norsk olje og gass produseres mer klimavennlig og rettferdig enn i mange andre land, bedyrer Jensen.

Finansministeren bruker mindre oljepenger enn i fjor. Budsjettet har negativ budsjettimpuls. Enkelt forklart betyr det at regjeringen regner med større vekst i økonomien, enn veksten de legger opp til i oljepengebruken.

Regjeringen trykker med andre ord forsiktig på den økonomiske bremsepedalen for at ikke norsk økonomi skal gå for varm og priser og lønninger skyte i været.

Budsjettet regjeringen legger fram, innebærer også:

Regjeringen gir klarsignal for nytt universitetssykehus på Gaustad i Oslo

Skatteletter på rundt 500 millioner kroner, men ingen endring i formuesskatten

Uendret fagforeningsfradrag

Grensen for eiendomsskatt reduseres fra 7 til 5 promille, og skal ytterligere ned i 2021

350-kronersgrensen for moms ved netthandel avvikles, men samtidig innføres en tollfri-grense for en rekke varer under 3000 kroner

– Neste år vil en vanlig familie med to fulltidsinntekter betale 9000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Til sammen vil denne familien ha betalt 48.000 kroner mindre i skatt enn hva de ville gjort med det rødgrønne skatteopplegget, sier Jensen.

Det går godt i økonomien

Statsbudsjettet viser hvordan regjeringen vil bruke og tjene penger i 2020. Dette er hovedtallene for budsjettet:

Regjeringen vil bruke 1414,6 milliarder kroner i 2020

243,6 milliarder kroner kommer fra oljefondet (2,6 prosent av fondets verdi), ned fra 246,2 (2,9 prosent) i fjor

2,5 prosent vekst i BNP for Fastlands-Norge, ned fra 2,7 prosent i år

3,4 prosent AKU-arbeidsledighet, ned fra 3,5 prosent i år

2,1 prosent registrert arbeidsledighetsnivå, ned fra 2,2 prosent i år

Budsjettimpuls: - 0,2, ned fra 0,5 i fjor

Det er første gang siden 2011 at regjeringen legger opp til negativ budsjettimpuls i statsbudsjettet. Etter statsbudsjettet for 2018 ble imidlertid budsjettimpulsen for det året justert ned under null.

– Her kommuniserer regjeringen at det går godt i norsk økonomi. En liten negativ budsjettimpuls, som vi har her, betyr at pengebruken bidrar til litt lavere aktivitet i norsk økonomi, forklarer NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

– Nå må vi se kritisk på disse tallene. Er veksten i oljepengebruk lavere enn veksten i økonomien fordi regjeringen er flink til å holde igjen, eller er det en heldig effekt av den høye veksten vi nå har i norsk økonomi? sier Becker.

– Riktig med innstramming

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier regjeringens anslag for 2020 ligger tett opp til det Norges Bank og andre eksperter regner med.

– Det går godt i norsk økonomi, og i lys av det er det en forsiktig innstramming i budsjettet. Det synes riktig i dagens situasjon, sier Dørum til NRK.

– Jeg har lyst til å se detaljene i tallene før jeg lar meg imponere. Da får vi se om dette er bevisste innstramminger, fravær av økninger, eller tilfeldigheter. Men hovedtallene skal regjeringen ha ros for, legger han til.

Også sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er fornøyd med signalene fra nøkkeltallene.

– Det er basert på noe optimistiske prognoser, men godt innenfor feilmarginen vi må regne med. Noe mindre oljepengebruk tror jeg står seg godt i dagens økonomiske situasjon, sier han til NRK.

Kyrre Aamdal i DNB Markets sier han er positivt overrasket over den stramme oljepengebruken.

– Det er litt overraskende at de strammet til, men veldig godt tilpasset den økonomiske utviklingen, sier han.

Hva skjer nå?

Etter at finansminister Siv Jensen (Frp) har lagt fram regjeringens forslag for Stortinget i dag, skal komiteene på Stortinget jobbe videre med budsjettet. Innen 20. november skal finanskomiteen levere sin finansinnstilling, som fordeler inntekter og utgifter på ulike områder. Finansinnstillingen skal vedtas av Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten på Stortinget.

Finansminister Siv Jensen (Frp) møter pressen utenfor sin bolig mandag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Komiteene på Stortinget kan fortsatt omdisponere innenfor den vedtatte rammen for sitt område. Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet av Stortinget innen 15. desember.

For første gang siden Erna Solberg (H) ble statsminister, har regjeringspartiene flertall på Stortinget.