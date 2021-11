Trondheim-viruset ligger an til å ta over i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden begynnelsen av oktober har Folkehelseinstituttet fått inn prøver fra Trondheim som inneholder en spesiell variant av deltaviruset.

20. oktober trykket britene på alarmknappen på grunn av denne varianten. De så at den greide å øke i utbredelse i forhold til de andre variantene av deltaviruset.

Dette har fortsatt. For en måned siden inneholdt 11,2 prosent av de analyserte prøvene denne varianten. I forrige uke hadde dette økt til 14,7 prosent.

ØKER OVER HELE LANDET: AY.4.2 er det mørkeblå feltet nede til høyre i alle figurene. Det viser at andelen av denne undervarianten stiger overalt i England. Foto: UK Health Security Agency

Konklusjonen i den siste britiske risikorapporten er derfor at varianten har et konkurransefortrinn. De betegner den som en variant under undersøkelse, og har gitt den betegnelsen VUI-21OCT-01.

Det internasjonale navnet er AY.4.2.

Britene kan ikke i sine data se at vaksinene virker dårligere mot denne undervarianten. De kan heller ikke se at pasienter med denne varianten i kroppen blir sykere.

VENTER PÅ MER DATA: Forsker Karoline Bragstad har nå flere prøver fra Trondheim under analyse i sitt laboratorie. Hun regner med at andelen AY.4.2 bare vil øke. Foto: FHI

Betydelig i Trondheim

– Vi ser at fra 1. oktober er 64 prosent av AY.4.2 tilfellene i Norge påvist i Trøndelag. I resten av landet er det kun sporadiske tilfeller, forteller seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad.

Ingen andre undervarianter av deltaviruset er i nærheten av å ha en så stor andel i Trondheim.

– Omtrent 25 prosent av prøvene vi har fått inn fra Trondheim siden oktober inneholder denne varianten, opplyser Bragstad.

Folkehelseinstituttet ser at forekomsten av den i prøvene fra Trondheim har økt hver uke.

– Det kan se ut til at denne varianten er med på å drive utbruddet i byen, mener Bragstad.

Smitter lettere

Det var den sveitsiske forskeren Cornelius Römer som først oppdaget varianten.

– Varianten er et deltavirus som har fått noen få ekstra mutasjoner som gjør den litt mer smittsom, forteller Römer til NRK.

VIL TA TID: Forskeren Cornelius Römer tror det vil ta tid før undervarianten av deltaviruset vil ta over smittespredningen i Norge, men at det vil skje. Foto: Privat

Basert på beregningene fra Storbritannia anslår Römer at AY.4.2 er omtrent 10-15 prosent mer smittsom per generasjon, eller 2-3 prosent per dag. Med generasjon mener forskeren tiden det tar fra én person blir smittet til denne personen smitter videre.

– Det er bare litt i forhold til den ekstra smittsomheten alfavarianten hadde over villtypen av koronavirus og det deltavarianten hadde over alfa, forklarer Römer.

Vil dominere i Norge

– Denne ekstra smittsomheten undervarianten har i forhold til delta er reell, men så liten at den utenfor Storbritannia vil bli dominerende først i februar, mener Römer.

– Det vil si dersom den ikke plukker opp ytterligere mutasjoner som gjør den enda mer smittsom, legger den sveitsiske forskeren til.

Bragstad ved FHI støtter synet til Römer.

– Jeg tror den vil ta over selv om den bare har et lite konkuransefortrinn i forhold til de andre deltavariantene, sier Bragstad.

SMITTER LETT UANSETT: Kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad informerer pressen om smittesituasjonen i byen. Foto: Annika Byrde / NTB

Kan ta mer tid

– Det vi ser i høst er at viruset smitter mer mellom barn enn det vi er vant til å se, forteller kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad.

Hun tror likevel det er effekten av deltavarianten de ser. I tidligere bølger i byen er det andre varianter som har dominert.

– At det nå tydeligvis også finnes en mer smittsom undervariant av delta i omløp, er ikke noe vi legger spesielt merke til, sier Røsstad.

Bragstad mener den lille ekstra smittsomheten vil kunne gi utslag i hvordan pandemien opptrer i Norge.

– Det kan kanskje bli vanskeligere å slå ned utbrudd med denne undervarianten. Det kan ta mer tid, sier Bragstad.

FHI-forskeren legger til at hovedgrunnen til at det er mye smitte i samfunnet er måten vi nå oppfører oss på, uavhengig av variant.

PIGGENE HAR BETYDNING: Piggene på koronaviruset er det som får det til å binde seg til cellene i kroppen. Undervarianten av deltaviruset som nå opptrer i Trondheim har to ekstra endringer i piggene. Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT

Vet ikke hvorfor

AY.4.2 har tre flere endringer enn den vanlige deltavarianten. Den igjen har mange endringer i forhold til det originale koronaviruset. Disse endringene har gjort delta til et av de mest smittsomme luftveisvirusene vi mennesker kjenner til.

Av de tre ekstra endringene i AY.4.2, er det to endringer i piggene som forskerne nå tror har betydning for smittsomheten.

Én av endringene, en mutasjon i posisjon 222, er også den definerende mutasjonen i den "norske" deltavarianten.