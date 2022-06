For tre dagar sidan gjekk politialarmen på dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen. Han møtte aldri opp ved fengselsdøra etter ein seks timar lang permisjon.

Politiet jobbar på spreng for å finna mannen som blir omtala som «Noregs farlegaste».

Men tittelen har aldri vore beskytta.

På 90-talet var det Trond Henriksen som fekk dette kallenamnet.

Etter å ha rømt frå fengselet med ein annan innsett, truga politifolk med pistol og kidnappa ein politibetjent, hamna han til slutt tilbake i cella.

Det er fleire år sidan Henriksen sona ferdig dommen sin. I dag er han leiar for Kirkens Bymisjon i Halden, der han hjelper unge som er i fare for å falle utanfor.

Trur omtala gjer politiet redde

Men han er bekymra for at politijakta som no føregår, skal få uheldige konsekvensar for Millehaugen.

Dei har vore vener sidan ungdomstida, og sat inne i lag i kvar si celle.

Då han høyrde at kompisen hadde uteblitt etter permisjonen, tenkte han:

«Åh fy fader, det der var dumt. Det var jævlig dumt, Stig.»

Han veit korleis det er å vera på rømmen. Han veit at det er slitsamt.

– Det tok meg tilbake 20–30 år. Den følelsen av å vera, rett og slett, eit rovdyr som blir jakta på. For det var slik det kjentest den gongen.

Trond Henriksen veit korleis det er å vere på rømmen, og kor farleg det kan vere. Foto: Aschehoug / Aschehoug

Blei skoten under arrestasjon

Nokon år etter at Henriksen og hans medsamansvorne hadde blitt henta inn i fengselet igjen, fekk dei dra på ny permisjon.

Kameraten blei borte då permisjonen var over. Han hadde lyst å vera med barna og kjærasten sin, fortel Henriksen.

– Han blei faktisk skoten og drepen av ein politimann som skulle pågripa han. Det trur eg handla veldig mykje om at politiet følte at dette var Noregs farlegaste mann.

Henriksen fryktar at noko liknande kan skje med Millehaugen. Han er redd for at omtala av han gir uheldige følgjer under ein arrestasjon.

– Det er veldig uheldig å stempla menneske som Noregs farlegaste. Eg kan med handa på hjarte seia at eg veit om mange som er mykje farlegare enn Stig, seier han.

– Men dette gjer jo situasjonen mykje meir komplisert også. Eg tenker at det ikkje berre er han som er redd, men også politiet som leiter etter han og skal arrestere han.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen møtte ikkje opp etter permisjon. No er han etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Foto: Skjermdump / Interpol

Fryktar kollektiv avstraffing

Han håper ungdomsvennen tek til fornuft før det er for seint.

– At han melder seg før han hamnar i ein utruleg vanskeleg situasjon, det vil eg anbefala på det sterkaste. Så får han heller ta den ekstra straffa og dei åra som må til for å få nye sjansar.

Trond Henriksen fryktar at Millehaugens handlingar vil gi negative konsekvensar for andre på veg ut av fengsel.

Debatten rundt permisjonsreglar for forvaringsdømde er allereie i gang.

Men permisjon er eit viktig verktøy for at ein skal kunna tilpassa seg samfunnet, meiner Henriksen.

– Derfor håper eg at kriminalomsorga held tunga rett i munnen, og ikkje vil innføra ei slik kollektiv avskaffing i kjølvatnet av denne hendinga. For det er vi ikkje tent på som samfunn.