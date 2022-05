Tre personer skadet i knivstikking i Numedal

Etter det NRK får opplyst, skjedde knivstikkingen utendørs ved et busstopp i sentrum av det lille tettstedet Nore.

Like ved ligger den lokale Joker-butikken og den videregående skolen.

Dette bekreftes nå av Kjøpmannshuset, som driver Joker-forretningene i Norge, og av Brakar, som drifter bussene i området.

Knivstikkingen skjedde like utenfor den lokale Joker-butikken i bygda Nore. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Flere elever ved den videregående skolen skal ha vært vitner til det som skjedde.

– Politi og helsepersonell er på skolen for de elevene som trenger noen å snakke med, skriver Numedal videregående skole på egen nettside.

Knivstikkingen skjedde i nærheten av Numedal videregående skole og flere elever skal ha vært vitner til hendelsen. Foto: Truls Antonsen / NRK

Relasjon mellom gjerningsmann og offer

Politiet skriver i en pressemelding at det er en familierelasjon mellom gjerningspersonen og en av de knivstukne.

– Vi kan bekrefte at det er en familierelasjon mellom gjerningspersonen og den ene knivstukne, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

– Dette er en familie fra Syria og gjerningspersonen og den ene skadde er gift, sier han.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hendelsen og kan derfor ikke gi mer informasjon på det nåværende tidspunkt.

Gjerningspersonen er nå siktet for grov kroppsskade.

Det var flere blodflekker på bakken etter knivstikkingen. Foto: Lise Åserud / NTB

Justisdepartementet skriver på Twitter litt før halv 12 at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er orientert om hendelsen.

– Mine tanker går til de som har blitt skadet og deres nærmeste. Slike voldshandlinger er alvorlige og fortvilende. Jeg vil takke innsatspersonell og kommunen som står foran en krevende tid, sier Mehl.

Stanset av privatpersoner

Da politiet fikk de første nødtelefonene om den dramatiske hendelsen, betegnet de det øyeblikkelig som PLIVO – eller «pågående, livstruende vold».

NRK har snakket med en person som bor i området. Han har igjen snakket med et vitne som beskrev den dramatiske situasjonen. Ifølge vitnet skal flere ha forsøkt å stanse personen som knivstakk et annet menneske.

– Det var masse blod der, sier beboeren til NRK.

Oslo-politiet bekrefter at beredskapstroppen er i Nore og Uvdal i forbindelse med hendelsen.

– Det var publikum og brannvesenet på stedet som først tok kontroll på gjerningspersonen, sier Tom Richard Jansen, innsatsleder i politiet, til NRK.

– De har gjort en kjempejobb og tatt kontroll på gjerningsmannen her.

Det var privatpersoner som først ankom stedet. Da brannvesenet ankom tapet de fast gjerningsmannen frem til politiet kom.

Flere vitner til hendelsen

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier to av deres sjåfører og flere passasjerer var i nærheten og ble vitne til hendelsen.

– De ble vitne til det som skjedde, men hvor tett de var på, vet jeg ikke. Våre sjåfører har forklart hva de opplevde til politiet, før de ble dimittert, sier Lundeby.

Vy kjører busser i området på oppdrag fra selskapet Brakar.

Brakar bekrefter senere til NRK at hendelsen skjedde utenfor en av deres busser.

– Vi følger opp sjåførene våre på vanlige måte gjennom leder og ivaretar dem. Passasjerer som måtte ha behov for oppfølging er henvist til det offentlige hjelpeapparatet.

Tom Richard Jansen, innsatsleder i politiet, sier vitner vil bli avhørt utover ettermiddagen.

– Videre blir det sentralt med vitneavhør utover ettermiddagen. Det er flere vitner til hendelsen – vi jobber med å kartlegge det nå, sier innsatslederen.

– Kaotisk

William Scott ankom stedet rett etter at hendelsen inntraff. Han sier til NRK at han først trodde det hadde vært en bilulykke.

– I krysset ved Joker sto det en bil. Det lå en person ved siden av omringet av mange mennesker. Det var mye blod på veien, det så ut som det hadde vært en påkjørsel.

Han skjønte fort det ikke stemte.

Scott var på stedet for å levere varer til butikken.

– Der lå det en stor blodpøl noen hundre meter fra det jeg trodde var et ulykkessted. Der sto det to busser. Jeg skjønte at det hadde skjedd noe utenfor bussene, sier han til NRK.

– Det var veldig kaotisk og uoversiktlig, legger Scott til.

Gjerningsmannen pågrepet

Politistasjonssjef Håvard Revå, ved Kongsberg politistasjon, bekrefter at gjerningsmannen er pågrepet.

Håvard Revå, politistasjonssjef på Kongsberg. Foto: Rushda Syed / NRK

Politiet fikk melding like før klokken ni fredag morgen. Gjerningspersonen ble pågrepet ti til 15 minutter etterpå.

Brannsjef Kai Redalen var den første som bekreftet at man hadde kontroll på gjerningspersonen.

Flere vitner har fortalt om en rekke ambulanser og helikopter på stedet.

Satt krisestab

– Det er en trygghet å høre at det er kontroll på vedkommende, sier ordfører i Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke, til NRK.

Han opplyser at kommunen har satt krisestab, og at de umiddelbart gikk i gang med å sikre offentlige bygg – som skoler og kommunehus.

– Når slike ting skjer, så skjer det brått. Man får nesten ikke tid til å tenke. Det viktigste er å få kontroll på situasjonen og en eventuell gjerningsperson, sier han, og legger til:

– Så håper vi alle at omfanget er av en slik art at det ikke er livstruende skader.